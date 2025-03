vox Care sunt cele mai încălcate drepturi ale femeilor? Ce ar trebui să facă autoritățile pentru a preveni încălcarea acestor drepturi?

Datele unui sondaj național publicate în raportul „Moldova Inegală”, prezentat în noiembrie 2024 de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Fundația Est-Europeană, arată că din cei peste 1050 de respondenţi, 24,6% cred că o femeie poartă într-o anumită măsură vina pentru faptul că a fost violată. Situaţia s-a agravat faţă de 2018, când procentul era de 20,5%.

Analiza datelor din ultimii cinci ani arată o schimbare modestă în percepțiile față de violența împotriva femeilor. Deși procentul celor care cred că o femeie ar trebui să tolereze violența pentru a-și păstra familia a scăzut de la 16% în 2018 la 13,4% în 2023, această îmbunătățire este lentă și arată că încă există o parte semnificativă a societății care normalizează astfel de comportamente. În mod similar, procentul celor care consideră că există momente în care o femeie merită să fie bătută a scăzut de la 10,7% la 5,7%, ceea ce sugerează o schimbare pozitivă, dar încă insuficientă pentru a eradica complet astfel de concepții, arată datele studiului.

Iar studiul „Bărbații și egalitatea de gen în R. Moldova”, realizat de Centrul de Drept al Femeilor în 2024, ne arată că există probleme și la capitolul egalitate de gen. 86% dintre bărbaţi şi 71% dintre femei (din cei peste 1500 de respondenţi) consideră că rolul femeii în familie este strâns legat de îngrijirea şi educaţia copiilor. În ajunul zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, am întrebat mai multe persoane care sunt cele mai încălcate drepturi ale femeilor din R. Moldova și soluțiile pentru a combate acest fenomen.

sursa/ facebook.com

Iana Stanțieru, președinta Alianței „Femeile Moldovei”

Printre cele mai încălcate drepturi se numără dreptul de a lua decizii independent, fără a fi judecată de către alții, fără presiuni sociale și standardele impuse de societate. Al doilea ar fi dreptul la echilibru între viața profesională și viața de familie și să ia femeile decizii libere legate de cariera lor.

Ce pot face autoritățile? Un pas ar fi educarea și sensibilizarea publicului prin campanii de educație și conștientizare, care pot ajuta la combaterea stereotipurilor și a discriminării de gen. Acestea ar trebui să vizeze atât femeile, cât și bărbații, pentru a schimba atitudinile sociale și pentru a promova egalitatea de gen. De asemenea, implementarea politicilor prietenoase familiei, unde dreptul la egalitate de șanse și condiții de muncă ale femeilor să fie egal cu al bărbaților.

sursa/ arhiva personală

Tatiana Calancea, fondatoarea Centrului Regional pentru Femei „EVA”

În ultimii ani se observă tot mai mult că se promovează drepturile femeilor în diverse domenii, însă uneori rămâi cu o senzație ciudată că prea multe ne asumăm noi singure, „încărcându-ne” cu prea multe drepturi care se transformă ulterior în obligații. Avem femei în diverse domenii, fie că este învățământ, medicină, sistem bancar, justiție, inginerie, jurnalism, șoferie, armată, poliție, avocatură, politică etc. O femeie, dacă își propune un scop, neapărat o să îl atingă. Totuși, cred că mai sunt și femei care se lasă umilite, înjosite sau chiar bătute. Consider că ar fi oportun ca încă din grădiniță și școală să fie discipline de educație personală, să fie cultivată empatia și respectul pentru persoanele de alături, să fie cursuri pentru băieți și fete pentru a evita situațiile de violență atunci când devin maturi. Ar trebui să li se cultive fetelor stima de sine, importanța studiilor și faptul de a deveni independente financiar, căci majoritatea cazurilor de abuz sunt atunci când ești dependentă financiar de soț. Ar fi bine să fie învățate asta din familie, însă, din păcate, într-o familie unde este abuz nu au copiii de unde lua exemplu, de aceea consider că ar fi oportun să se introducă asemenea cursuri în școală.

sursa/ facebook.com

Doina Ioana Străisteanu, avocată și expertă în Drepturile Omului

Cred că cel mai problematic subiect este siguranța femeilor. Prin siguranță am în vedere protecția împotriva oricărei forme de abuz. Și asta e valabil pentru orice vârstă. În special când femeia ajunge în contact cu angajații poliției, asta e în continuare o mare problemă. Începând de la plângerile despre viol, despre orice formă de abuz și terminând cu modalitatea în care aceste plângeri sunt examinate. Femeile, în continuare, nu sunt luate în serios nici când denunță violența în familie. Situația femeilor se agravează în sensul că mai des sunt bătute sau mai des sunt ignorate, mai des sunt discriminate.

Nouă ne trebuie educație gender la toate nivelele. Ar fi bine ca în contractele de lucru să fie stipulat, așa cum am făcut eu cu angajații mei – atitudinea de homofobie, sexism este inadmisibilă, misoginismul la fel, niciun fel de manifestare de comportament în acest sens nu este admisă în colectiv. În școală cresc toate problemele. Predau femeile traumatizate de propriile experiențe. Iar ca pedagogi, ei nu întotdeauna transmit mesajul corect. Unii profesori spun fetelor că dacă băiatul te trage de codiță sau de fustiță, el te iubește, când, de fapt, nu înseamnă asta. Exact din cauza stereotipurilor și atitudinilor incorecte se întâmplă catastrofe.

Emanciparea nu este o glumă. Egalitatea de șanse între bărbat și femeie, inclusiv între băieți și fete, nu este o glumă. Educația trebuie să fie întotdeauna soluția, inclusiv în mass-media.