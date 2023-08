Vorbește-mi În Română. Campanie de promovare a limbii române

De ce Campania „Vorbește-mi În Română”? Se pare că deși a trecut mult timp de când limba română și-a intrat în drepturi în Republica Moldova, acest fapt nu a fost promovat activ de către vorbitorii ei în toate straturile societății. Din propria experiență – în doar câteva zile, la sfârșit de august, am citit despre copii alungați din troleibuz, pentru că nu vorbeau rusa, am văzut alte situații în care angajați la stat atacau verbal tineri, pentru că nu le răspundeau în limba rusă, am aflat că sora mea a fost numită fascistă, pentru că insista să comunice doar în română. Am fost și eu personal, în același termen scurt de 3-4 zile, în câteva situații în care am fost apostrofat, discriminat, pentru că vorbeam în română. Discutând cu prieteni și cunoscuți, am realizat că aceste probleme sunt aproape cronice și mulți dintre noi se confruntă zilnic cu aceleași provocări.

De aceea, cred că modul în care putem onora și sărbători cu adevărat limba română de ziua Ei, este să luăm în propriile mâini efortul de emancipare. Deși putem cere politicului să facă mai multe în această direcție, o populație cu o conștiință sănătoasă știe să se solidarizeze, să educe și să corecteze singură greșelile sau scăpările din societate.

Astfel, venim cu un set de acțiuni simple, pe care le putem face toți cei care țin cu adevărat la emanciparea și promovarea limbii române în societatea Republicii Moldova. În primul rând, putem să ne unim în jurul hashtag-ului #Vorbește-miÎnRomână, pe care vă încurajăm să-l folosiți în postări, mesaje sau discuții. Putem să ne schimbăm pozele de copertă, pentru a arăta solidaritatea noastră cu o mișcare a tuturor vorbitorilor conștiincioși de română.

Dar cel mai important, e să ne automatizăm comportamentul de răspuns respectuos, dar ferm, în situațiile în care limba română sau utilizarea ei este marginalizată și discriminată. Noi vă propunem o serie de pași pe care îi puteți utiliza în interacțiunea voastră zilnică din societate. La fel, mai jos puteți citi și o serie de fapte de reținut, drepturi de consumator sau articole constituționale relevante la această temă.

Promovează limba română în cinci pași:

1. Asigură-te că persoana ce interacționează cu tine nu face parte din grupuri dezavantajate din punct de vedere lingvistic – turiști, persoane care au emigrat recent, refugiați din Ucraina sau din alte țări. Întreabă, nu este o problemă!

2. Dacă persoana nu face parte din grupurile enumerate, roag-o frumos să treacă la limba română. Dacă spune că o cunoaște prost, încurajeaz-o să vorbească așa cum poate – e singura metodă prin care poate acumula experiență. Nu te grăbi să o corectezi sau să o întrerupi, atât timp cât înțelegi ce vrea să spună.

3. [În special în sfera de prestări servicii]. Dacă persoana refuză să treacă la română, rămâi politicos, dar insistent, menționând că în poziție de client vorbitor de română, în Republica Moldova, ceri să ți se răspundă în limba română, care este singura limbă oficială a țării.

4. Dacă prestatorul de servicii refuză în continuare să comunice în limba română, cere-i Registrul de reclamații. Orice agent economic prestator de servicii este obligat să dețină un astfel de registru. Acolo vei înregistra plângerea, iar patronul este obligat să o proceseze în termen de două zile și să îți aducă la cunoștință ce măsuri a luat pentru rezolvarea situației în decurs de 5 zile. Asigură-te că lași datele tale de contact atunci când faci sesizarea, altfel, agentul economic are dreptul să o ignore.

5. Documentează cazul cu înregistrări, filmări sau martori. Aceste probe te vor ajuta atunci când vei contacta Consiliul pentru Egalitate în scopul depunerii plângerii. O poți depune la https://egalitate.md/depune-o-plingere/ sau poți suna la Linia Verde 0-8003-3388. La fel, ai posibilitatea de a da în judecată persoana sau entitatea respectivă, pentru încălcarea drepturilor tale de consumator.

Îți sugerăm, pentru a păstra o „dublă contabilitate” a cazurilor reclamate, să ne spui și nouă despre experiența ta în promovarea limbii române și, eventual, despre sesizările depuse sau doar despre situațiile în care te-ai aflat. O poți face prin completarea formularului următor (având și opțiunea de a-l completa anonim).

Fapte de reținut la această temă:

Limba statului Republica Moldova este limba română. Deși Curtea Constituțională a hotărât că acest lucru este valabil încă în 2013, la 16 martie 2023, prin votul majorității parlamentare, s-a hotărât că sintagma „limba română” o va înlocui pe cea de „limba moldovenească” atât în constituție, cât și în restul legilor.

Singura limbă care în mod legal poate fi numită „de comunicare interetnică” în Republica Moldova este limba română. În ianuarie 2021, Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțională legea nr. 234 din 16 decembrie 2020, care acorda limbii ruse statutul de limbă de comunicare interetnică.

Refuzul unui agent economic sau al angajaților acestuia de a presta serviciul sau alterarea calității prestării serviciului din cauza limbii vorbite de client, reprezintă discriminare pe criterii ce pot include naționalitatea, originea etnică, limba sau apartenența politică.

Dacă te regăsești în situația din punctul precedent, în cadrul sesizării/plângerii/reclamației/procesului de judecată, poți face referință la următoarele articole din Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor:

Articolul 10. Obligaţiile prestatorului:

g) să asigure prestarea serviciului (în cazul în care serviciul conţine elemente vorbite sau textuale scrise) în limba română, conform unui regulament aprobat de Guvern;

Articolul 25. Obligaţiile agenţilor economici privind informarea consumatorilor:

(2) Se interzice introducerea pe piață și/sau punerea la dispoziție pe piață a produselor, prestarea serviciilor în lipsa informaţiei complete, veridice şi corecte în limba română sau în limbile română şi rusă.

(6) Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentele de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să fie prezentate în limba română sau în limba română şi în una din limbile de circulaţie internaţională.

Conform Constituției Republicii Moldova, Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării.

Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Sabin Rufa, Colegiul Tinerilor ZdG