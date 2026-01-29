10,1 milioane de colete livrate, 915 194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025

În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915 194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112% mai mult comparativ cu anul precedent.

Creșterea volumelor de livrare s-a înregistrat atât pe segmentul intern, cât și pe cel internațional. Numărul expedierilor interne a depășit 877 de mii, în creștere cu 12,7% față de anul 2024. Volumul livrărilor internaționale a crescut de aproape trei ori, ajungând la 9,2 milioane de expedieri. Cel mai frecvent, locuitorii Moldovei au primit colete din China, SUA, România și Ucraina, iar printre cele mai populare magazine online internaționale se mențin Temu, Joom, AliExpress, iHerb și Zapatos.

Aceste rezultate au fost posibile datorită dezvoltării sistemice a infrastructurii logistice și a serviciilor companiei. În 2025, Nova Post a investit 31,2 milioane de lei în extinderea rețelei, automatizarea proceselor, actualizarea identității vizuale, reînnoirea parcului auto și modernizarea terminalelor, ceea ce a permis creșterea eficienței și a vitezei de deservire a clienților. Un accent separat a fost pus pe transformarea digitală: investițiile în sectorul IT au constituit 10,3 milioane de lei. În prezent, rețeaua logistică Nova Post în Moldova include 57 de oficii, 262 de poștomate, 249 de puncte de eliberare și 3 centre de sortare.

Totodată, în 2025, compania a realizat o etapă importantă de transformare: Nova Poshta a finalizat procesul de schimbare a denumirii comerciale și a continuat activitatea sub brandul european unificat Nova Post. Aceasta face parte din integrarea în rețeaua europeană a grupului NOVA, prezentă deja în 15 țări din Europa. Pe parcursul anului, compania a actualizat identitatea vizuală oficiilor, a poștomatelor și al parcului auto, a lansat un nou site multilingv și a actualizat paginile din rețelele sociale. Etapa finală a rebrandingului va fi lansarea noii aplicații mobile Nova Post, planificată pentru 2026.

În paralel, compania și-a extins portofoliul de servicii pentru clienți. În 2025, Nova Post a lansat livrări internaționale între țările europene, inclusiv pe rutele din Moldova către țările din Europa și invers, oferind clienților posibilitatea de a expedia și primi colete nu doar din Ucraina sau România, ci și din alte țări europene. Compania se integrează activ cu magazinele online: a lansat livrarea comenzilor din magazinul online britanic ASOS și din marketplace-ul turcesc Trendyol și poartă negocieri cu parteneri din Cehia și Olanda. De asemenea, pentru accelerarea livrărilor internaționale, Nova Post a implementat serviciul de brokeraj vamal, care oferă clienților suport în procesul de vămuire a coletelor.