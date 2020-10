VIDEO/ Spirite aprinse la ședința CEC, pe tema tirajului buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate. Gurduza: „Este o batjocură să trimiți doar 1.000 de buletine”

Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au stabilit tirajul buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 pentru secțiile de votare din străinătate. Decizia însă nu a nemulțumit un membri CEC, care spune că tirajul este prea mic.

Pentru cele 139 de secții de votare care vor fi deschise peste hotarele țării vor fi tipărite 556 mii de buletine de vot, dintre care aproape 467.600 în limba rusă și 88.400 în limba română.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, buletinele de vot tipărite sunt expediate birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, cu cel puțin 3 zile înainte de ziua alegerilor, pornind de la numărul estimativ de alegători stabilit în baza informației prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi a celei acumulate de CEC, dar nu mai mult de 5000 de buletine de vot pentru fiecare secție de votare.

Decizia l-a nemulțumit pe membrul CEC, Sergiu Gurduza, care spune că tirajul este mic, iar asta reprezintă „o batjocură față de alegătorii de peste hotare”.

„Nu am susținut proiectul de hotărâre cu privire la tirajul buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate, deoarece proiectul prezentat de către raportorul Dorin Cimil nu respectă exigențele Codului Electoral, care spune că clar, pentru toți care pot citi, că în secțiile de votare peste hotare nu se alocă nu mai mult de 5.000 de buletine de vot. Proiectul prezentat și deja aprobat nu respectă aceste exigență. Nu am susținut această…nu am cuvinte. Este o batjocură față de alegătorii de peste hotare. Să le deschizi secții de votare și să le trimiți doar 1.000 de buletine”, a comentat Gurduza.