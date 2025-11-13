VIDEO Investigație Cu Sens: Interesele din spatele scandalurilor de la TRM. Țurcanu: „Investigația susține cauza unor grupuri de interese din interiorul instituției și din afara ei”

„Însoțindu-l pe directorul general în deplasări oficiale, eram martoră oculară a momentului în care cardul corporativ era utilizat pentru achiziții în duty-free sau în alte magazine”, a povestit o fostă angajată a companiei de stat Teleradio-Moldova (TRM), într-o investigație publicată de Cu Sens. Totodată, un regizor din cadrul TeleFilm-Chișinău a fost sancționat disciplinar pentru o postare pe rețelele sociale în care a criticat rebrandingul companiei. Instanța i-a dat câștig de cauză, obligând instituția publică să anuleze pedeapsa și să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral.

După publicarea investigației, directorul general al TRM, Vladimir Țurcanu, vizat recent într-un raport de audit al Curții de Conturi care a scos la iveală mai multe nereguli în gestionarea fondurilor publice admise de companie, a scris pe rețelele de socializare că „investigația este părtinitoare și susține, după părerea sa, cauza unor grupuri de interese, din interiorul instituției și din afara ei”.

Jurnaliștii Cu Sens au constat că, în ultimii patru ani, de când în fruntea instituției se află Vladimir Țurcanu, cheltuielile de protocol au depășit aproape de fiecare dată bugetul prevăzut la început de an. Sumele au fost majorate prin rectificări ale planului de finanțare. În 2022 – de la 39,8 mii lei la 100 de mii de lei, în 2023 – de la 119,8 mii lei la 1,3 milioane de lei. În 2024 – din cei 280 de mii de lei prevăzuți, s-au cheltuit 185,7 mii lei, iar în 2025 – deși au fost planificați 150 de mii de lei, în primele șase luni ale anului, s-au cheltuit, deja, 165,3 mii lei.

De asemenea, mai mulți foști sau actuali angajați ai instituției au vorbit despre un comportament nepotrivit al directorului general la locul de muncă. Acest fapt se reflectă și în numărul de plângeri în instanța de judecată împotriva Companiei Teleradio-Moldova în ultimii patru ani.

Mai exact, 13 angajați ai TRM au dat în judecată instituția publică. Unii dintre ei s-au plâns că ar fi fost eliberați nelegitim din serviciu. Printre ei, Oxana Busuioc-Toma, fosta șefă a Serviciului resurse umane, care a fost concediată la câteva luni de la numirea în funcție a lui Vladimir Țurcanu. Femeia a declarat în instanță că a fost demisă, în opinia ei, inclusiv, pentru că nu a „îndeplinit indicațiile ilegale ale directorului general privind eliberarea din funcție pe criterii politice și de altă natură a unor angajați nedoriți și incomozi acestuia”. Prima instanță i-a dat câștig de cauză pentru că a fost concediată din cauza unor sancțiuni disciplinare nefondate și a restabilit-o în funcție, obligând Compania Teleradio-Moldova să-i achite peste 100 de mii de lei sub formă de despăgubiri, prejudiciu moral și compensarea cheltuielilor de judecată.

Eugeniu Popovici, regizorul principal al TeleFilm-Chișinău, un departament din cadrul Teleradio-Moldova, a declarat că a fost sancționat disciplinar pentru o postare pe rețelele sociale.

„Postarea a venit ca reacție la un rebranding care s-a făcut la Moldova 1 și Moldova 2. În postarea la care m-am referit eu a venit după doi ani de la ultimul rebranding, ultima schimbare de logo-uri. Este irosire de bani inutilă, mai ales că nu este nevoie de făcut asta atât de des. Au urmat niște somații să șterg postarea, să dau explicații referitor la ceea ce am scris ca, ulterior, să fiu sancționat”, a afirmat regizor al Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM.

Eugeniu Popovici a contestat în judecată sancțiunea disciplinară sub formă de mustrare, iar instanța i-a dat câștig de cauză, obligând instituția publică să anuleze pedeapsa și să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral.

Citiți investigația Cu Sens AICI

De cealaltă parte, după publicarea investigației, directorul TRM a transmis pe rețelele de socializare că „acele cheltuieli ne-au adus ulterior investiții de sute de mii de euro și au economisit multe resurse ale companiei, care se afla într-o criză profundă”.

„Acum, este în interesul nostru să ne apărăm reputația profesională, de aceea Departamentul financiar al TRM a transmis astăzi către Curtea de Conturi toate copiile facturilor care se referă la cheltuielile de protocol, ca să le fie analizate conformitatea. Ceea ce se interpretează ca folosire a cardului corporativ în scop personal a însemnat de fapt zeci de întâlniri, care au cuprins și cadouri de protocol, cu experți locali și străini, parteneri și decidenți, în primii ani de activitate la TRM, care ne-au ajutat instituția din punct de vedere organizațional, financiar și tehnologic. Acele cheltuieli ne-au adus ulterior investiții de sute de mii de Euro și au economisit multe resurse ale companiei, care se afla într-o criză profundă. Referitor la achiziții: Curtea de Conturi nu a găsit deficiențe majore în procedurile de achiziții de la TRM. În câteva săptămâni vom avea audieri la Comisia parlamentară pentru mass-media, pentru a clarifica celelalte constatări ale Curții de Conturi. Până atunci voi renunța la clauza financiară specială din contractul meu încheiat cu instituția. Scopul acestei clauze a fost să prevină demiterea mea înainte de termenul stabilit de lege, în condițiile în care Parlamentul exclusese în luna noiembrie 2021 principiul de inamovibilitate atribuit directorului general al TRM și astfel simplificase procedura de demitere. Este posibil ca această clauză, despre care Comisia parlamentară pentru mass-media a fost informată la vremea respectivă, să fi contat în calculele decidenților politici care, după cum mi s-a comunicat pe căi neoficiale, au examinat în luna februarie a acestui an demiterea mea din funcție. Respectiva clauză nu mai este de actualitate după reintroducerea recentă în lege, la insistența Consiliului Europei, a principiului de inamovibilitate”, a transmis Vladimir Țurcanu.

Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict de interese între conducerea executivă și organul de supraveghere.

Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare (CSD), în special la capitolele privind salariile și contribuțiile sociale. Curtea de Conturi notează că aceste depășiri contravin legislației și disciplinei bugetare.

Auditorii au identificat un „aranjament contractual problematic” între directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, și CSD. Doi reprezentanți ai CSD – președintele Arcadie Gherasim și secretara Loretta Handrabura – figurează și ca angajați ai companiei. „Această situație a generat un potențial conflict de interese, materializat prin asumarea unor angajamente de plată nejustificate”, se spune în raportul Curții de Conturi a R. Moldova.

Documentul mai arată că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. Aceste sume depășesc limitele permise de lege și nu au o justificare legală, precizează Curtea de Conturi.