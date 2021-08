VIDEO/ Declarațiile ministrei Sănătății, după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică: „Procesul educațional se va desfașura cu prezența fizică”

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a făcut luni, 23 august, declarații de presă după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică (CNESP). Comisia a introdus noi reguli în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, potrivit ministrei, noul an școlar va începe cu prezența fizică a elevilor.

Nemerenco a anunțat că procesul educațional în R. Moldova se va desfășura cu prezența fizică a elevilor și studenților. În același timp, ministra a îndemnat ca majoritatea personalului din sistemul educațional să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Pentru ultimele 14 zile, incidența COVID-19 a constituit 19 cazuri la 100.000 de populație. A crescut și rata de contagiozitate, ceea ce înseamnă numărul de reproducere efectiv care a atins 1,25. Toate acestea reprezintă o tendință negativă sub aspect de prognozare pentru perioada care vine. (…) În baza celor menționate și a două evenimente importante – marcarea celor 30 de ani de la independență și începerea noului an școalr, CNESP a venit cu noi recomandări. A fost aprobată instrucțiunea privind toate măsurile de organizare a activității instituțiilor publice și private de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic și superior pentru anul de învățămând. Am revăzut și discutat măsurile de aflare a copiilor și studenților în instituții. (…) De la 1 septembrie, procesul educațional va avea loc cu prezența fizică în toate unitățile. Fiecare școală va verifica conform instrucțiunii cum poate să activeze. (…) Pentru a preveni răspândirea virusului, Comisia a recomandat atingerea pragului de vaccinare în instituțiile de învățământ de 95% pentru persoanele adulte. (…) Până la atingerea acestui nivel, personalul nevaccinat va efectua și prezenta, din surse proprii, odată la 14 zile, un test negativ. Nu se vor supune testarii lucrătorii care vor prezenta certificat de vaccinare sau concluzia medicală care confirmă că persoana a trecut prin COVID-19” a declarat Nemerenco.