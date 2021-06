VIDEO/ „De ăștia nouă nu ne trebuie în ramură”. Promisiunea făcută de directorul Moldsilva după ce un angajat al instituției a amenințat reporterul ZdG

Acțiunile lui Dorin Merzâncu, maistru-silvic care a amenințat și a urmărit reporterii Ziarului de Gardă vor fi verificate de către Agenția Moldsilva. Dumitru Cojocaru, directorul instituției a declarat, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că acesta ar putea fi demis.

Totodată, directorul Moldsilva susține că nu va accepta ca tatăl acestuia, Valeriu Merzâncu, fostul șef al Ocolului Silvic Bujor, să revină în funcția ocupată anterior, chiar dacă va avea câștig de cauză în instanța de judecată.

Cât despre faptul că anterior i-a promis tânărului pădurar Gheorghe Buhnă, cel care a deconspirat schemele furtului de lemn din cadrul Ocolului Silvic Bujor, că-l va repune în funcție, directorul Moldsilva afirmă că promisiunea sa urmează să fie îndeplinită după ce se vor îndeplini anumite condiții

Luni, 7 iunie, ZdG a publicat a doua parte a anchetei despre „Hoții de păduri”. Am prezentat materiale video care demonstrau că Dorin Merzâncu, angajat în calitate de maistru-silvic în cadrul Ocolului Silvic Bujor, fiul lui Valeriu Merzâncu, șeful de Ocol silvic acuzat public în luna decembrie 2020 de familia Buhnă de implicare în schemele care lasă pădurile țării fără copaci, ne-a urmărit, ne-a amenințat că într-o zi, „cineva ne va da cu un lom în cap” și ne-a intimidat, întreptându-se cu mașina spre reporterul ZdG.

Acțiunile acestuia au avut loc în timp ce documentam activitatea familiei sale în domeniul afacerilor cu lemn, după ce, un denunț depus la organele de drept de câțiva foști și actuali pădurari deconspira felul în care se fură lemnul din pădurile amplasate pe teritoriul raionului Hâncești. Documentul, analizat și de ZdG, a fost semnat și trimis instituțiilor statului după ce, în decembrie, trecut, familia Buhnă a dezvăluit public ilegalitățile comise de șeful Ocolului Silvic Bujor din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Hâncești-Silva.

În urma acelor acuzații, a fost efectuat un control care a demonstrat că, doar în ultimul an, în doar două cantoane, s-au furat peste 450 de metri cubi de lemn, fiind înregistrat un prejudiciu de aproape 700 de mii de lei. Doi pădurari, dar și șefului Ocolului Silvic Bujor au fost demiși din funcții.

La cinci luni și jumătate de la acele dezvăluiri, protagoniștii lor au istorii diferite. Șeful de Ocol acuzat este aproape de a reveni în sistem. El este reprezentat în procesul de judecată pe care l-a intentat de către Alexandru Macar, fiul președintelui instanței care examinează litigiul, Mihail Macar, avocatul fiind și nașul de cununie al fiicei celui pe care-l reprezintă.

Gheorghe Buhnă

Gheorghe Buhnă, cel care a deconspirat schemele însă nu poate reveni în sistem, chiar dacă șeful Moldsilva i-a promis asta în repetate rânduri, în cadrul unor discuții private. „Eu am să mă ocup de capul lor. O să le sară păduchii de la toți… O să plângă, o să șadă la dubală toți. Toți au să șadă”, promitea șeful Moldsilva, în cadrul unor discuții publicate de ZdG.

Citiți ancheta integral, accesând linkul de mai jos:

Vedeți varianta video a anchetei mai jos:

Directorul Moldsilva despre acțiunile maistrului-silvic: „Dacă s-o purtat așa, nici picior de-al lui să nu fie”

Dumitru Cojocaru, directorul general al Moldsilva a declarat pentru ZdG că Dorin Merzâncu, maistru-silvic care a urmărit și amenințat reporterii ZdG va fi cercetat. „Dl Constantin (Constantin Boboc, n.r., șeful direcției Juridice a Moldsilva), uitați-vă, primește acum sarcina de la mine, numaidecât verifică cazul ăsta, mai ales cu jurnaliștii dacă s-o purtat așa, nici picior de-al lui să nu fie. Ce fel de „lom” (rangă, n.r.) în cap? Absolut. El ce crede? El pur și simplu nu a fost cercetat atunci de către comisia de anchetă pentru că el este în alt sector silvic. Fiecare maistru silvic gestionează, undeva, patru-cinci sectoare unde sunt pădurarii respectivi… Dar asta numaidecât verificăm și chiar vă rog pe dvs, dacă… Dl Constantin primește chiar acum sarcina. De ăștia nouă nu ne trebuie în ramură, care amenință oamenii, care-i puterea a patra în stat. Asta nu se poate așa ceva”, a promis Dumitru Cojocaru.

Conform informațiilor publice, în 2018, Dorin Merzâncu a fost judecat penal pentru că împreună cu alte persoane ar fi lovit mai mulți tineri în preajma satului Leușeni din r. Hâncești. În final, după ce și-a recunoscut vina, acesta a fost pedepsit doar cu o amendă, deși avocații au cerut o pedeapsă mai aspră.

Cât despre faptul că tatăl acestuia, Valeriu Merzâncu este aproape de a reveni în funcția din care a fost demis după dezvăluirile familiei Buhnă prin intermediul instanței de judecată, directorul Moldsilva promite că se va opune acestui proces. „Despre dl Merzâncu ce pot să vă spun eu. Cât o să fiu eu în funcție, poate Papa de la Roma să-l trimită… nu-l pun niciodată să fie șef de Ocol. Măcar să-l repună acolo. Pentru că dlui este autorul. Nu poți să nu știi că la tine în sector s-au tăiat 480 de metri cubi de lemn. Nu poți să nu știi. De-atâta, niciodată, noi o să ne uităm, noi o să atacăm până la urmă toate aceste materiale, dar în funcția de șef de Ocol nu o să fie repus niciodată”, susține directorul Moldsilva.

Dumitru Cojocaru

Cum comentează directorul Moldsilva promisiunea neonorată de a-l repune în funcție pe cel care a deconspirat hoții de păduri din Hâncești

Dumitru Cojocaru recunoaște că i-a promis tânărului pădurar Gheorghe Buhnă că va fi repus în funcție, după ce a fost demis de Valeriu Merzâncu pentru că în cantonul său ar fi fost găsite câteva cioate tăiate ilegal. Șeful Moldsilva susține însă că atunci când i-a făcut acea promisiune nu știa că și în cantonul gestionat de tânărul pădurar erau încălcări. Cojocaru promite însă că va discuta cu Gheorghe Buhnă și va milita pentru ca acesta să poată, în continuare, duce dinastia de pădurari a familiei.

„Eu, numai, nu am știut și nici domnul Constantin n-a știut că, chiar în cantonul silvic, unde este domnul Buhnă, s-o făcut tăieri ilicite. Eu asta nu am știut. Și, la moment, grupa de anchetă a lucrat, șeful de ocol silvic a fost eliberat, trei pădurari. Îs 11 mii de lei, care sunt acolo – tăieri ilicite. Eu vreau să vă spun dvs că asta este și o tendință. Vă închipuiți dvs, dacă noi o să-i ascultăm pe toți de la cantonul silvic care a făcut o încălcare, a tăiat acesta, a tăiat mai departe și noi pe toți o să-i credem ce spun ei? Este fapta, dumnealui rămâne ca să demonstreze că el a fost pe foaie de boală, ori a fost în altă parte”, afirmă Dumitru Cojocaru.

„Întreprinderea a acționat în judecată și noi am repartizat materiale la Procuratura Generală. Și în momentul când la dumnealui o să fie constatată o greșeală minimă sau o neatenție sau o să se demonstreze că o fost de cineva făcute, pentru că, în instanță, numaidecât o să se demonstreze că o să fie toți colegii lor. Și comisia de anchetă o să vină la mine cu o propunere, eu v-am spus dvs, că azi ori vineri, nu știu când, eu tare mult țin la dinastiile silvice. Iaca domnul Constantin, colegul meu de lucru, știe, eu tot timpul întreb: „Îi dintr-o dinastie silvică? Lucrează mai mulți?” și așa mai departe, noi o să-l repunem. Dar aici, vă spun dvs, a mai fost și o încăpățânare, că eu am mai fost cu domnul deputat Carp și am adunat pe toți silvicultorii, care din ocolul silvic Bujor. O fost mai mult o încăpățânare dintre directorul întreprinderii și domnul Buhnă, dar vă promit că, oamenii toți, care, și o să vedeți, degrabă o să fie o finalitate, numaidecât, dacă nu are implicare directă, atunci eu o să mă stărui să rezolv problema, ca omul să fie încadrat în muncă, mai ales că, v-am spus că tata lui o lucrat. Eu, fiind director la gospodăria Nisporeni, cunosc părinții lui. Înțelegeți? Adică, eu îi cunosc și de-atâta, poate că, și cu dumnealui mi-am permis să discut așa, mai deschis. N-am știut că dumnealui e chiar așa, să mă înscrie, dar, mă rog, eu nu spun cuvinte rele…”, menționează directorul Moldsilva.

Ziarul de Gardă va urmări în continuare această istorie și va reveni ulterior cu informații despre finalitatea acestor procese și promisiuni.

Timp de câteva luni, ZdG a documentat cum se fură lemnul din pădurile Moldovei, cum (nu) sunt pedepsiți cei implicați în acest proces, cum sunt disponibilizați, după care revin în funcții grație unor relații pe care le au în lumea politică sau în justiție. Am descoperit un sistem în care șefii sunt numiți sau subordonați politic, unii dintre ei neavând studii în domeniu, iar cei care încearcă să muncească onest sunt îndepărtați. Pădurea statului a devenit, pentru mulți dintre cei care trebuie să aibă grijă de ea, o afacere privată.

Vineri, 4 iunie, în ajunul Zilei Mondiale a Mediului, am publicat primul articol din seria „Hoții de păduri”. Luni, 7 iunie și marți, 8 iunie au fost publicate alte două subiecte la tema tăierilor de pădure. Miercuri, 9 iunie, va fi publicată ultima parte a anchetei jurnalistice.

