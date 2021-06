VIDEO/ Hoții de păduri (III). Implicarea socialiștilor în silvicultură și o înregistrare cu directorul Moldsilva: „Cum pe voi de apărat, dacă voi ați recunoscut totul?”

O înregistrare audio din timpul unei ședințe cu silvicultorii de la Edineț, obținută de ZdG, arată cum Dumitru Cojocaru, directorul Agenției Moldsilva, îi învăța pe pădurarii și șefii de ocoale silvice vizați de controale cum să scape de pedepse. El îi îndemna să conteste în judecată procesele-verbale în care erau fixate neregulile depistate, deși rolul Moldsilva este de a proteja pădurile, inclusiv de exploatările ilegale făcute de angajați.

„Aveți jurist, aveți toate celea. Atacați! Și o să atace toate gospodăriile. Nu așteptați Moldsilva. Moldsilva n-o să… aveți până pe data de 4 termen să dați în judecată. Atacați în judecată!”, le spunea directorul general angajaților Moldsilva în sectoarele de pădure ale cărora fuseseră depistate nereguli.

ZdG publică astăzi a treia parte a anchetei despre „Hoții de lemne”. Pe lângă înregistrarea audio cu directorul Moldsilva, vorbim în acest text despre ramificațiile politice din silvicultură și despre promovări în sistem ale membrilor de partid.

Citiți primele două părți ale anchetei:

Pe 30 martie, curent, la scurt timp după ce în câteva sectoare de pădure din nordul țării aveau loc controale, directorul general Moldsilva, Dumitru Cojocaru, a convocat o ședință cu persoanele din conducerea Întreprinderii pentru Silvicultură (IS) Edineț – întreprindere divizată în șase ocoale silvice care gestionează aproape 25 de mii de hectare de păduri, amplasate pe teritoriul raioanelor Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni și, parţial, Drochia.

Directorul Moldsilva: „Momental trebuie de contestat actul inspecției”

ZdG a obținut o înregistrare audio a acelei ședințe. După 20 de minute de discuții despre situația economică a întreprinderii, a urmat un monolog al directorului general, Dumitru Cojocaru, cu scurte intervenții ale celorlalți participanți. În a doua parte a ședinței, discursul directorului general s-a axat, în special, pe controalele care aveau loc în acele zile în pădurile din gestiunea ÎS Edineț. Inițial, Cojocaru i-a îndemnat pe șefii de ocoale să nu fugă atunci când sunt filmate tăierile de păduri, ci să explice.

„Când vă întreabă prostălani de ăștia care umblă cu cușma de cârlan, nu trebuie să fugiți fuga, cum ăsta de la… Trebuie să-l întrebați: băi, cârlan, cine ești tu? N-ai document, du-te-n mama dracului cu tot cu… aestea ale tale”, le-a spus Cojocaru celor prezenți, făcând referire la politicianul Vasile Costiuc, care a publicat anterior mai multe clipuri video care dezvăluiau tăieri de păduri.

Dumitru Cojocaru a fost numit director al Agenției Moldsilva în ianuarie 2020, după ce a câștigat un concurs organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Ulterior, Cojocaru a îndemnat administrația ÎS Edineț să conteste actele întocmite în urma inspecțiilor, spunând că acestea „nu au fost făcute ca lumea”. „La voi s-a controlat la Ocnița, așa-i? Toți v-ați dus, toți ați iscălit acolo. Au iscălit totul, vine aici la voi, ați trântit din actul cela… Dar voi o trebuit să-i arătați doamnei… (indescifrabil) care olecuțică cunoaște ceva, se uită: – Stai oleacă. Din actul ăsta ați copiat tot textul și ați trântit-o-n oameni. L-ați trimis la mine, la Manjeru (n.r.: șeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului) și așa mai departe. Amu o să fie procedura de judecată. Cum pe voi de apărat, dacă voi ați recunoscut totul? Și-n ordinul vostru iscălit de director… Și ăsta-i mai căpos, a luat și a scris pe feciorul lui ce a vrut și el. El poate-i rău că o tăiet, eu nu pot să-l laud că o tăiet, dar ordinul cum l-ați făcut voi? Toți s-au iscălit acolo. Amu, la al doilea, noi am trimis (controlul, n.r.), eu nu știu încă rezultatul, o să-mi spună Grubîi. La al doilea acolo „voobșe” (în general) îi „ciudesa” (minuni) la voi, dacă nouă … (indescifrabil) zeci de cuburi înmulțit la … îs undeva 200 și ceva de mii. În partea ceea îs 80 și ceva… Și eu întreb: – Băi, oameni buni, voi ați dat… și eu am grăit și cu directorul, și cu inginerul silvic-șef, momental trebuie de atacat, contestat actul inspecției. Nu vă uitați că-i Manjeru, Coșeru, cine-ar fi el. Ei au făcut un act pe care l-au mușamalizat. L-au făcut nu ca lumea, mai ales în al doilea…”, le-a zis directorul general celor prezenți.

Cojocaru: „Acolo nu-i corect, nu poate să fie așa ceva”

„Îi eronat acolo”, se aude cineva din sală. „Îi eronat, da”, a aprobat Cojocaru, continuând: „O trebuit de luat toate actele de revizie care au fost până amu. Să se uite: una, două, trei, patru revizii. Mai departe începem a verifica. Voi știți că este acolo cine scrie (sesizări/plângeri, n.r.) pe voi tot timpul. Eu nu-l laud pe băiatul cela (cel vizat de control, n.r.), că acela o mai făcut, eu l-am eliberat din funcție și pe urmă judecata l-a restabilit, dar nici așa nu se face – ca să iei să-i pui la fundul lui atâta. Acolo nu-i corect, nu poate fi așa ceva. După câte mi-a spus mie dl Grubîi, nu-i deloc, nici pe aproape”, le spunea Cojocaru silvicultorilor, convins că rezultatele controalelor efectuate de către instituțiile statului, în care se depista furt de lemn, nu redau adevărul.

„Aici iaca mai bine voi oleacă ați făcut că nu v-ați iscălit. În momentul când te iscălești, gata, nu mai lămurești nimănui nimic. În momentul în care voi ați iscălit, voi ați spus, de fapt, că sunteți de acord cu treaba asta. Iată, amu o să trebuiască, eu v-am spus, nu ședeți. Aveți jurist, aveți toate celea. Atacați! Și o să atace toate gospodăriile. Nu așteptați Moldsilva. Moldsilva n-o să… Eu „voobșe” (în general, n.r.) nu mă tem de dușmani și-i iubesc pe cei care mă critică, care scriu. Mă bat cu dânșii, vreau să lupt cu dânșii. Eu la Comisia parlamentară, unde s-a ridicat Radu Marian (deputat PAS, la solicitarea căruia au fost efectuate controale), amu nu se mai ridică. Încă o dată vă spun: aveți până pe data de 4 termen să dați în judecată. Atacați!”, i-a îndemnat directorul general pe subalternii săi de la nord.

Cojocaru: „Mai ales la Cernoleuca, repede sădiți… acolo parcă suntem pe teren agricol”

Discursul directorului general Moldsilva din timpul ședinței de la Edineț confirmă că acesta cunoaște despre defrișările ilegale, dar și despre amploarea acestora. Cojocaru a pus în discuție problema defrișărilor pe un ton amical, făcând uneori glume pe seama problemei. „Voi mai vedeți că, la Cernoleuca, iată dl Zloi știe, la Consiliul Raional merge vorba să treceți sectorul de pădure Cernoleuca în pământ agricol. Așa am înțeles. Câți copaci au rămas vii acolo? Deja acolo, când te-ai uita din partea asta, pământ agricol facem. Mai departe, ce avem noi de sădit în perioada asta? Mai ales la Cernoleuca, repede sădiți, completați acolo că degrabă n-o să aveți… acolo parcă suntem pe terenul agricol al lui Popov (lider agricol din regiune, n.r.)”, i-a „mustrat” directorul pe cei prezenți.

Apoi Cojocaru a vorbit despre neregulile din Ocolul Silvic Bujor (r-nul Hâncești), unde spune că au fost tăiați toți stejarii și au rămas doar niște „ștechiuri” de copaci, subiect abordat anterior de ZdG. „La Bujor acuma, la Hâncești, trei artiști au tăiat 480 de cuburi. Pădurari după 30 de ani. Și el îmi spune că o lucrat 35. Ce, aista-i pădurar, care o tăiet așa ceva? El o tăiet, o făcut curățenie acolo. La Hâncești șade unul Mîzdrenco (n.r.: Merzâncu), șef de ocol. O făcut niște ochi așa ca… la crocodil, niște ochi așa mari – «Eu nu am știut». «-Cum, băi, n-ai știut? Cum umbli tu prin pădure? 480 de cuburi și el nu știa ce-i acolo. O tăiet toți stejarii acolo, i-o rămas niște „ștechiuri” (ștepi, n.r.) de copaci. – Băi bo*le, ai văzut ce-i aici, ori n-ai văzut? Și el amu încă dă în judecată că nu-i de acord. La așa oameni trebuie să le scriem ordin: așa persoană-i non grata în silvicultură. Mai mult să nu mai vină pe acolo. De-atâta… vedeți tăierile estea cât ne chinuie pe noi».

Cojocaru: „Vă spun contextul”

Dumitru Cojocaru, directorul Agenției Moldsilva recunoaște autenticitatea discursului avut în timpul ședinței cu silvicultorii de la Edineț, dar afirmă că vorbele sale sunt interpretate greșit și rupte din context.

Dumitru Cojocaru, director general Moldsilva. Foto: ZdG

„Vă spun contextul. Eu am fost la o întâlnire după activitatea pe care a făcut-o grupul de anchetă, pentru că domnii de la Ecologie au controlat numai două cantoane silvice, în 7 și 8, în Ocolul Silvic Dondușeni și cantonul unde activează feciorul lui Chiriac la Ocnița. Chiar noi nu știam, nici dl Constantin nu știa despre faptul ăsta, noi am dispus un control. S-au verificat toți, toți pădurarii din cadrul Dondușeni și din cadrul Ocnița. La momentul acesta eu le-am adus la cunoștință ordinul nostru pentru fiecare șef de ocol care a fost cu mustrare, directorul gospodăriei a primit tot mustrare și pădurarii respectivi trebuie să întoarcă prejudiciul pe care l-au cauzat faunei și florei. În cadrul acestor discuții, mulți dintre ei, ei au fost invitați, au pus problema că nu sunt de acord cu calculele pe care le-au făcut anume cantonul 7 și 8 și eu am fost nevoit încă o dată, dl Grubîi este aici specialistul nostru care mai mult se ocupă cu tăierile silvice, cu paza și protecția, dl Grubîi și dl Rabii, șeful Serviciului, ei numai au fost, i-am detașat acolo ca să verifice chestiile astea, dacă s-au comis careva abateri. Dlor, după ce mi-au raportat, mi-au spus că s-au luat (numărat) niște cioate anterioare, s-a făcut un calcul care, la viziunea lor, nu prea este convingător pentru a sancționa oamenii dați”, afirmă Cojocaru.

„Pădurarii toți au fost sancționat și, mai mult ca atât, ei au dispoziția ca să achite toate prejudiciile. Niciunul nu a fost lăsat într-o parte. Dacă cineva o să fie cumva nu de acord, atunci eu am spus: unica cale, fiindcă noi nu suntem factori constatatori, aici e o breșă la noi în legislație Iată de exemplu eu ca director general cu dvstră merg pe traseu și vedem o mașină cu lemne. Eu o opresc, dar nu am voie să fac niciun proces verbal nimic, eu trebuie să caut poliția, să aduc omul de la Ecologie. În cazul de față, noi ne-am sfătuit cu dl Boboc, a rămas doar o lucrare – că trebuie să se adreseze în judecată dacă nu sunt de acord cu rezultatele comisiei. Dar comisia a rămas cu documentele respective, de la ei se reține din salariul lunar suma respectivă și n-o să fie niciunul lăsat într-o parte dacă face așa fel de greșeli” explică directorul Moldsilva.

Controale în pădurile ÎS Edineț: Prejudicii de 235 de mii de lei

Întâlnirea directorului Moldsilva cu șefii de ocoale și conducerea ÎS Edineț a avut loc în timp în câteva sectoare de pădure din gestiunea ÎS Edineț au fost vizate de controale. Conform unui proces-verbal de control din 19 martie curent, întocmit de Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) în urma verificărilor din sectorul 7, OS Dondușeni, ÎS Edineț, au fost depistate mai multe nereguli. Bunăoară, în parchetul 4C, cu suprafața de 9,3 ha, unde în trimestru I al anului 2021 s-au efectuat tăieri de igienă selectivă, s-a constatat că s-au tăiat cu 66,4 m³ de lemn mai mult decât fusese estimat de către reprezentanții ocolului silvic. „Prin urmare, rezultă că diferența de 66,4 m³ de masă lemnoasă, cu valoarea estimativă de 58,6 mii lei, a fost sustrasă în mod ilegal de persoane necunoscute”, se spune în document.

Despre tăierile ilicite din trupul de pădure Cernoleuca ZdG a fost alertat cu câteva luni în urmă printr-un email care conținea și mai multe poze. În imagini se văd mai mulți copaci tăiați ilegal, din pământ.

Într-un alt parchet, 3T, cu suprafața de 1,7 ha, unde în trimestrul IV al anului 2020 s-a efectuat tăiere-regenerare rasă, a fost constatată o diferență de 58,1 m³ de masă lemnoasă, cu valoarea estimativă de 51,3 mii lei, care nu a fost contabilizată de angajații Ocolului Silvic Dondușeni.

„La capitolul tăieri ilegale au fost verificate parcelele nr. 4, 5, 6 și 61, fiind depistate în total 86 de cioate ale arborilor tăiați (defrișați) ilegal (…), fiind sustras ilegal un volum de 99,4 m³ de masă lemnoasă (care nu se afla la fața locului), cu valoarea estimativă de 102,3 mii lei”, se menționează în act.

„Reieșind din cele expuse mai sus, în rezultatul tăierii planificate în parchetul 4C, exploatat în anul 2021, și în parchetul 3T, exploatat în anul 2020, precum și prin tăierea ilegală a 86 de arbori depistați, a fost sustras ilegal un volum total de 224 m³ de masă lemnoasă, iar prejudiciul cauzat mediului, cât și costul masei lemnoase constituie 235,7 mii lei”, se concluzionează în procesul-verbal de control al IPM.

Și rezultatele unui control efectuat la cantonul nr. 14 al OS Ocnița, unde pădurar este fiul lui Veaceslav Chiriac, directorul ÎS Edineț, au scos la iveală un prejudiciu total estimat de 83,9 mii lei. Surplusul de masă lemnoasă recoltat, față de cel autorizat, a atins, în unul dintre cazuri, 88%, fiind obținuți 188 m³ de lemn, în loc de 100 m³, cât era indicat în acte. În alte cazuri surplusul depistat a fost între 41% și 82%, arată documentele obținute de ZdG.

Directorul ÎS Edineț: „Eu n-am auzit cuvintele date spuse de directorul general”

La întâlnirea cu directorul general al Agenției Moldsilva a fost prezent și administratorul ÎS Edineț, Veaceslav Chiriac, cel care, în ultimii 10 ani, a deținut doar funcții de conducere în cadrul întreprinderii. Susţine însă că nu a auzit acuzațiile șefului său și că nu știe la ce s-a referit acesta. „Eu n-am auzit cuvintele date spuse de directorul general. Dvstră sunteți în teritoriul Cernoleuca. Și nu numai în sectorul Cernoleuca, pot să vă arăt în fiecare sector. Da, sunt lucrări, sunt… Dar să fie pământ arabil, iată este pământ arabil care-i lângă canton, unde fiecare pădurar are terenul lui”, afirmă Chiriac, referindu-se la declarația lui Cojocaru despre pădurile transformate în terenuri agricole de la Cernoleuca.

Veaceslav Chiriac a ascultat însă îndemnul directorului Moldsilva, astfel că rezultatele controalelor au fost atacate în judecată. Directorul ÎS Edineț și subalternii săi susțin că în cadrul controalelor ar fi fost trecuți ca fiind tăiați ilegal copaci care au fost tăiați cu mai mulți ani în urmă și care fuseseră contabilizați în trecut.

Veaceslav Chiriac: În privința la ancheta de serviciu, noi nu suntem de acord cu rezultatele care au fost efectuate de Agenția Mediului.

ZdG: Dar de ce nu sunteți de acord? Ce a fost greșit acolo?

Veaceslav Chiriac: Au fost mărite în primul rând volumele. Noi nu zicem că nu-s încălcări, încălcări sunt, dar nu-s în modul în care au fost mărite prea tare.

ZdG: Dar ce interes ar avea cineva să mărească?

Veaceslav Chiriac: Asta întrebare, știți cum… Materialele-s date la judecată, cred că judecata o să…

Veaceslav Chiriac, director al Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț

Veaceslav Chiriac activează în domeniul silviculturii de aproape 30 de ani. Din 1992 până în 2011 a fost pădurar, după care, în ultimii 10 ani, a schimbat nu mai puțin de șapte funcții, toate de conducere. A fost, pe rând, șeful Ocolului Silvic (OS) Dondușeni, director al ÎS Edineț, director al ÎS Bălți, apoi a revenit la ÎS Edineț, iar în octombrie 2018 a ajuns din nou șef al OS Dondușeni din cadrul ÎS Edineț. În 2020, în urma unui concurs la care au participat patru candidați, Veaceslav Chiriac a fost ales, din nou, director al ÎS Edineț.

În ultimii ani, în timp ce deținea diverse funcții de conducere în silvicultură, numele lui Veaceslav Chiriac a figurat și în câteva dosare penale sau contravenționale. În iunie 2016, fiind director al ÎS Edineț, Chiriac a fost recunoscut vinovat de păstrare ilegală de arme. Mai exact, acesta păstra la domiciliu o armă cu țeavă lisă de model CBC Magtech 586, neînregistrată în modul stabilit de lege. În ședința de judecată Chiriac a recunoscut fapta, menționând că a găsit respectiva armă și că urma să o predea a doua zi organelor de drept. Deși a fost recunoscut vinovat, procedura contravențională a fost încetată din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Judecat pentru că ar fi cerut 3 mii de euro pentru a angaja un maistru-pădurar

Numele lui Veaceslav Chiriac apare și într-un dosar penal în care era acuzat de corupere pasivă și purtare, păstrare și procurare a munițiilor, fără autorizația corespunzătoare. Conform datelor din dosar, în timp ce se afla în funcția de director al ÎS Edineț, Chiriac a pretins suma de trei mii de euro de la un oarecare Serghei Burcovschi, pentru a-l angaja pe fiul acestuia, Marius Burcovschi, în funcția de maistru-pădurar la ÎS Edineț.

Banii au fost transmiși de către Burcovschi în două tranșe a câte 1500 de euro prin intermediul lui Ion Chiriac, fiul lui Veaceslav Chiriac. În instanța de judecată Veaceslav Chiriac a declarat că cele trei mii de euro reprezentau, de fapt, un împrumut pe care i-l oferise lui Serghei Burcovschi, iar pe fiul acestuia, Marius, l-a angajat în funcția de maistru-pădurar pentru ca acesta să aibă o sursă de venit și să-i întoarcă mai repede datoria.

Veaceslav Chiriac lucrează în silvicultură din 1992

Conform informațiilor din același dosar penal, Veaceslav Chiriac deținea ilegal cinci cartușe militare incendiare, 5 cartușe militare cu gloanţe cu miez de oțel, opt cartușe militare trasoare, 131 de cartușe militare calibru 7,62x54R, 20 de cartușe militare perforatoare-incendiare. Munițiile au fost descoperite și ridicate în cadrul unei percheziții din 12 februarie 2016. Acestea erau ascunse în interiorul unui pat. În fața instanței Chiriac a declarat că a găsit munițiile într-un sac, în apropiere de casa sa. Acesta a mai spus că a încercat să anunțe poliția, însă nu a putut suna din cauza semnalului slab al telefonului. A mai declarat că a ascuns munițiile în interiorul patului „ca să nu fie găsite de copii”.

„Luni-marți îți dau a doua jumătate”

În cadrul acestui dosar, cu autorizarea judecătorului de instrucție, organele de drept au aplicat mai multe măsuri speciale de investigație, printre care interceptarea convorbirilor telefonice și supravegherea audio/video a lui Chiriac, inclusiv a biroului său. Într-o stenogramă obținută de ZdG este redată o discuție din data de 4 februarie 2016 dintre Veaceslav Chiriac, Serghei Burcovschi și fiul acestuia, Marius. Discuția a avut loc în biroul lui Chiriac, aflat sub monitorizare. Conform dialogului din stenogramă, Burcovschi venise la Chiriac, împreună cu fiul său, pentru ca acesta să scrie cerere de angajare. La un moment dat, Serghei Burcovschi a început să numere câteva bancnote de 100 de euro și-i spune lui Chiriac că „luni-marți îți dau a doua jumătate”. Chiriac însă îi face semn cu mâna lui Burcovschi să ascundă banii, după care are loc următorul dialog:

Chiriac: Tu lasă la tine tăt, nu grăi în cabinetu’ ista, bl*a, nu-i nimeni… (nedeslușit).

Burcovschi: Aha.

Chiriac: (nedeslușit)… înțelegi? Noi o să ne întâlnim, lasă-i la tine…

Burcovschi: (nedeslușit)… horoșo.

Chiriac: Mă înțelegi?

Burcovschi: … înseamnă că pe luni-marți? … mai vedem dar…

Chiriac: … da…

Burcovschi: Poate se mai întârzie cu vreo zi, că este o chestie aici…

Chiriac: (nedeslușit)… aceia, dintâi lasă băietu’ să intre la lucru și astaia, mie nu-mi trebuiește astaia… (nedeslușit)… lucrul, știi, trebuie să se pornească, să lucreze, să astaia… (în imagine se vede cum V. Chiriac prin gesturi și mimicile feței dă de înțeles că banii nu trebuie transmiși pe loc în birou)… nu…

Burcovschi: Aha…

Pedepsit cu amendă în valoare de 16 mii de lei

Instanța de judecată a reîncadrat acțiunile lui Chiriac, din corupere pasivă cu extorcare de bunuri sau servicii (art. 324), în abuz de putere sau abuz de serviciu (art. 327), infracțiune care se pedepsește cu o sancțiune mai blândă. Totodată, pentru a-i stabili o pedeapsă mai mică, instanța a fixat și câteva circumstanțe atenuante: „comiterea unei infracțiuni pentru prima oară, are la întreținere doi copii minori, este unicul membru de familie care o întreține”. Într-un final, Chiriac a fost recunoscut vinovat de abuz de putere sau abuz de serviciu, însă a fost pedepsit doar cu o amendă de 16 mii de lei, cu posibilitatea de a o plăti în jumătate în cel mult 72 de ore. Totodată, datorită „circumstanțelor excepționale” enumerate mai sus, judecătoarea Lilia Țurcan de la Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni l-a absolvit pe Chiriac și de pedeapsa complementară – privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul silviculturii.

Chiriac a fost recunoscut vinovat și pe celălalt capăt de acuzare – păstrarea ilegală a armelor și munițiilor. Procesul penal însă a fost încetat, iar Chiriac a fost absolvit de pedeapsa penală datorită aplicării Legii cu privire la amnistie, în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței R. Moldova, adoptată la 29 iulie 2016.

„Judecata a dat toate întrebările până la urmă. Eu am fost… știți cum, în Moldova mai sunt niște chestii pe care le fac la comenzi. Domnul care a fost și a făcut comanda, el deja e în căutare de ani de zile. El în timpul dat avea dosare pentru ale lui încălcări. Și chiar în timpul la asta el a (colaborat cu CNA, n.r.). Ăsta-i dosar la comandă”, zice Chiriac.

Într-o altă cauză contravențională, Chiriac a fost învinuit că, activând în calitate de administrator al SC „Vimac-Nord” SRL, „nu a prezentat declarațiile privind evidența nominală a asiguraților pentru anul 2016 în termenul stabilit de legislație”. A fost recunoscut vinovat și pedepsit cu o amendă de 300 de lei pe care avea posibilitatea să o achite în jumătate, în cel mult 72 de ore.

În iunie și iulie 2019, fiind șef al OS Dondușeni, Veaceslav Chiriac a fost sancționat disciplinar cu avertisment și, ulterior, cu mustrare de către șeful de atunci a ÎS Edineț, Boris Cojocaru. Chiriac a contestat însă în judecată sancțiunile disciplinare și, în februarie 2020, a obținut anularea lor.

„Construcția agricolă” de pe malul iazului

ZdG s-a interesat de activitatea ÎS Edineț după ce mai mulți angajați ai instituției ne-au sesizat despre tăieri ilegale masive de păduri, cu implicarea și sub protecția lui Veaceslav Chiriac. Deși a activat toată viața la stat, în sectorul silvic, Chiriac a reușit să-și construiască o mică moșie pe malul unui iaz din extravilanul comunei Lipnic, r-nul Ocnița. Gospodăria găzduiește câteva construcții, printre care și o casă cu suprafața cadastrală de 185 m.p. Procesul-verbal de recepție finală a construcțiilor datează din decembrie 2014.

Gospodăria lui Veaceslav Chiriac este formată din mai multe construcții

Oficial, casa lui Chiriac este înregistrată la Cadastru ca fiind „construcție agricolă, agroindustrială”, fiind ridicată pe un teren agricol, nu pe unul destinat construcțiilor. Și iazul din fața casei lui Chiriac, cu o suprafață de aproape 15 ha, este proprietatea sa, fiind luat în arendă până în anul 2034. Veaceslav Chiriac deține și câteva zeci de hectare de pădure.

Unul dintre imobile, cel mai mare din curte, este încă nefinisat

Oamenii din împrejurimi vorbesc despre imobilul silvicultorului ca despre o „curte boierească”, unde sunt angajați și servitori. Chiriac afirmă însă că este o gospodărie obișnuită și s-a oferit să ne-o prezinte.

Veaceslav Chiriac: Casa, vă spun așa cum este. Eu toată viața am lucrat în silvicultură. În afară de asta am avut părinți, care au decedat. A rămas de la părinți o parte mare. Am avut soacră, de la prima soție, care a decedat în 2010 și cu care am doi copii. Socrii au lucrat tot, care după graniță, care după… care ne-au ajutat mult. În afară de asta am avut și eu același salariu, m-am ocupat cu agricultura un timp, cât mai eram pădurar, cât mai aveam timp liber. Cum am devenit director, am ajuns la funcții astea din 2010-2011 încoace, nu puteam să mă ocup cu agricultura și am lepădat-o. Da, mult… am avut din ajutoare de la părinți. Acum cu a doua soție, tot sunt părinții, sunt…

ZdG: Deci nu a fost cumva din furturile…

Veaceslav Chiriac: Nu. Și nu-i o casă… Putem să mergem, casa e alături, nu-i departe. Pot să vă arăt, nu-i gospodărie mare. Nu-i gospodărie care să iasă din… E o casă normală, ca la oricine în sate, nu ca la orașe unde sunt castele.

ZdG: Oamenii spun că aveți acolo persoane care fac mâncare, care au grijă de animale…

Veaceslav Chiriac: Nu-i corect, nu-i corect asta. În primul rând, sunt copiii în jurul casei, sunt fetele care deja sunt mari, au 14-13 ani. Băiatul clar că deja lucrează, are familia lui. Când trebuie, tot mai dă o mână de ajutor. Este soția.





Afilierea politică și rudele angajate în silvicultură

În ultimii ani, directorul ÎS Edineț s-a implicat și în politică. În 2019, a devenit consilier raional la Ocnița din partea Partidului Socialiștilor (PSRM), iar în 2019 și-a păstrat mandatul, fiind și în prezent consilier de la același partid. Tot în 2019, a fost ales consilier local în satul Gârbova, raionul Ocnița. Chiriac își afișează apartenența politică și pe rețelele de socializare, unde publică fotografii cu însemnele PSRM.

Veaceslav Chiriac este un susținător deschis al Partidului Socialiștilor și a liderului PSRM, Igor Dodon

Și în campania electorală prezidențială din toamna trecută, Chiriac a făcut agitație în favoarea lui Igor Dodon. În ajunul turului doi al prezidențialelor, Chiriac a fost implicat într-o bătaie, după ce, în aceeași zi, participase la o întâlnire cu Igor Dodon. Potrivit celui care ne-a trimis atunci imagini video, bătaia s-ar fi iscat în urma unor neînțelegeri privind viziunile și activitățile de ordin politic ale lui Veaceslav Chiriac. Contactat de ZdG, Chiriac a refuzat atunci să vorbească despre motivele încăierării.

După întâlnirea electorală de la nord, la care a participat și Veaceslav Chiriac, candidatul de atunci la prezidențiale Igor Dodon a publicat mai multe poze pe facebook

În cadrul ÎS Edineț sunt sau au fost angajate mai multe rude ale directorului Chiriac. Fiul acestuia, Ion Chiriac, este pădurar în cantonul nr.14 din cadrul OS Ocnița. Totodată, sunt pădurari și câțiva dintre finii săi. Și partenera de viață a lui Chiriac a gestionat, până recent, un sector de pădure din cadrul ÎS Edineț. Cu un post de pădurar s-a ales și Gheorghe Dumitraș, consilier local PSRM la Gârbova și fost candidat la funcția de primar.

„Pot să vă mai zic încă una: dvstră când… trăiți într-un oraș, în Chișinău, cumătri, fini aveți mulți? Dar când lucrezi o viață în sistemul dat… oricum, unul se naște, altul decedează… Nu-s rude de estea care… prima, a doua. Rude de astea se înțelege că sunt într-un colectiv în care trăiesc deja nu de un an sau doi, dar de o viață”, argumentează Chiriac.

ZdG: Sunteți membru PSRM, v-a ajutat în carieră să avansați în funcție? Iată concursul din 2020 câștigat de dvs.

Veaceslav Chiriac: Eu vă spun un singur lucru. Eu sunt silvicultor. Din 92 lucrez în domeniul dat. Sunt născut în familie de… Eu-s a treia generație deja de silvicultori. Am terminat colegiul în Rusia, era Uniunea Sovietică. În anii trecuți am terminat ULIM-ul, studii superioare. Întrebările care au fost date acolo… concursul a fost efectuat în trei luni de zile, am trecut toate treptele, ca și toți. A ieșit că am avut mai multe baluri acolo, asta-i…

ZdG: N-a fost ajutor politic?

Veaceslav Chiriac: N-a fost politic.

Consilier raional socialist fără experiență în domeniu, numit șef de ocol silvic

Pe linie de partid a ajuns în silvicultură și Ion Zloi, consilier raional la Dondușeni din partea PSRM. Din 2003 până în 2019, Zloi a fost primarul comunei Dondușeni din raionul cu același nume. Timp de 14 ani a reprezentat Partidul Comuniștilor, iar în 2017 a trecut la Partidul Democrat din Moldova. După doi ani, în 2019, a plecat și de la democrați și a aderat la PSRM. La alegerile locale din 2019 Ion Zloi a candidat din partea socialiștilor la funcția de primar al orașului Dondușeni, iar în satul Dondușeni a candidat fiul său, Vladislav Zloi, tot de la PSRM.

Ion Zloi și fiul său, Vladislav. Sursă foto: ziarulnostru.info

În timp ce fiul a câștigat fotoliul de primar în sat, tatăl a pierdut alegerile de la oraș. Ion Zloi a devenit însă consilier raional la Dondușeni. După câteva luni, a fost numit șef al OS Dondușeni din cadrul ÎS Edineț. Anterior șeful acestui ocol a fost Veaceslav Chiriac, care a lăsat postul vacant când a plecat director la ÎS Edineț.

ZdG: Dar în silvicultură, iată la dvs. la Edineț, sunt promovați oamenii pe criterii politice? Pădurari, șefi de ocoale.

Veaceslav Chiriac: N-aș zice. Nu-i aceasta acuma. La noi, îndeobște, chiar și când am câștigat concursul anul trecut, chiar și același domnul Dumitru Cojocaru, directorul, el singur a pus de bază punctul. – Veaceslav, ai luat gospodăria silvică, în primul rând tăieri ilicite să nu fie, să ne batem cu tăierile ilicite. Da, încălcări sunt peste tot locul. Pădurile sunt împrăștiate, sate multe prin jur. Același pădurar are 400-500 de ha. El stă și doarme la cardon, în capătul celălalt de pădure poate să vină cineva ca să fure. E imposibil. Intrăm câteodată și noi în situație. Facem raiduri, facem controale, ajutorul merge. Dar de astea, imprimat de la Partidul Socialist nu am avut, mai mult se iau specialiști.

ZdG: Dar pe dl Zloi Ion, dvs. l-ați numit în funcție?

Veaceslav Chiriac: Nu, domnul director general l-a numit.

ZdG: Dumnealui știu că n-are experiență în domeniu…

Veaceslav Chiriac: N-are. El după cum… el primar a lucrat și un lider în… Ca specialist el deja acum învață.

ZdG: Învață… Dar e normal ca el să fie numit șef de ocol, fără ca să aibă experiență? Poți să gestionezi o pădure, fără să cunoști domeniul.

Veaceslav Chiriac: El destul de bine gestionează. Nu-s întrebări.

ZdG: Dar el a fost numit pe criterii politice?

Veaceslav Chiriac: Nu vă pot spune.

Ion Zloi (mijloc) și câțiva angajați ai Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț

Dumitru Cojocaru, directorul Moldsilva îl contrazice însă pe Veaceslav Chiriac. Acesta ne-a și prezentat ordinul care demonstrează că Ion Zloi a fost numit în funcție de colegul său de partid în luna iunie 2020. Totuși, Cojocaru crede că Zloi se descurcă, chiar dacă nu are experiență în domeniu.

Cojocaru: „Dl Chiriac în multe lucruri nu este competent”

Dumitru Cojocaru: Când a fost numit dl Zloi, el a fost numit de directorul Întreprinderii, deoarece noi din luna septembrie abia îl numim. Dl Zloi își face studiile la Universitatea Agrară, Facultatea Silvicultură și Grădini Publice. Dlui având o experiență de patru ani de zile.

ZdG: Experiență de primar. Nu de silvicultor

Dumitru Cojocaru: De primar. Îl cunoaște lumea… Îîîî. Știți, nu-i ceva neam cu mine ca să-l pun. Eu am acceptat de asta că are o experiență și în Ocolul acela silvic, în 16, 17, în toți anii ăștia erau tăieri ilicite. Eu am o viziune că omul ăsta o să facă regulă.

ZdG: Dl Chiriac a spus că dvs l-ați numit…A fost reconfirmat. Asta e cu totul altceva… Dl Chiriac în multe lucruri nu este competent și așa afirmații dlui, dacă și-o permis, atunci nu-i bine. Eu nu socot ce a spus dlui. Lasă să rămână pe-al lui obraz. Dar încă o dată vă mai spun. Eu am impresia că acest Zloi o să facă treabă. El și după familie îi rău…

În ziua în care am mers la sediul OS Dondușeni pentru a discuta cu Ion Zloi, ni s-a spus că acesta nu este la serviciu și că ar fi „la executiv”. Ulterior, l-am telefonat de mai multe ori, în zile diferite, dar de fiecare dată Zloi ne-a spus că este ocupat și că nu poate discuta despre activitatea sa din cadrul Ocolului Silvic Dondușeni și despre modul în care a reușit să ajungă șef în silvicultură, fără a avea studii sau experiență în domeniu.

O întâlnire electorală a unei deputate socialiste cu silvicultorii: „Iată cum voi ajutați, așa fiecare dintre voi mă poate găsi, dacă aveți nevoie de mine personal”

Politicul se implică în activitatea silvicultorilor nu doar la promovările în funcții, ci și în campaniile electorale. Pe 28 mai, la doar două zile după ce ZdG a discutat cu Veaceslav Chiriac, mai mulți angajați ai Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț condusă de Chiriac au participat la o întâlnire electorală cu deputata socialistă Irina Lozovan.

Evenimentul a fost anunțat pe facebook chiar de către deputată, iar din fotografiile publicate se vede că la acel eveniment, care a avut loc în timpul orelor de muncă, a participat Veaceslav Chiriac, dar și mai mulți pădurari și șefi de ocoale din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț.

Fotografii de la întâlnirea Irinei Lozovan cu silvicultorii de la nord au fost publicate chiar pe pagina de facebook a deputatei

Discursul deputatei de la acea întâlnire, obținut de ZdG, trădează o colaborare mai veche dintre socialiști și silvicultorii de la nordul țării. Deputata le-a mulțumit acestora pentru susținere în precedentele campanii electorale și le-a promis ajutor pe viitor, atunci când vor avea nevoie. Nu a ezitat să le ceară „omenește” ajutorul și în această campanie electorală.

Chiriac: Și deja la alegeri, clar – toți pe loc, în satele lor.

Lozovan: Mulțumesc. Iată cum voi ajutați, așa fiecare dintre voi mă poate găsi, dacă aveți nevoie de mine personal, poate cu (indescifrabil, n.r.) poate cu sănătatea sau poate cu altceva.

Chiriac: Ați văzut și după alegerile trecute, aveți probabil informația că pădurarii noștri nu au stat pe loc…

Lozovan: Pentru asta vă spun mulțumesc din suflet. Voi trebuie să știți că eu sunt aici, eu sunt aproape. Trebuie, pe mine mă puteți găsi ușor. Numărul meu practic în două raioane este scris, în Ocnița și Dondușeni.







Întâlnirea deputatei socialiste cu silvicultorii a avut loc în jurul amiezii, în timpul orelor de muncă. Alături de Irina Lozovan, pe tot parcursul întâlnirii, a stat Veaceslav Chiriac, directorul ÎS Edineț, care a asigurat-o pe deputată de susținerea silvicultorilor la alegeri

Implicarea pădurarilor în activitățile politice are loc chiar dacă directorul Moldsilva afirmă că acest lucru este interzis, iar cei care fac activități politice în timpul orelor de muncă vor fi demiși.

Dumitru Cojocaru: Nu susțin implicarea pădurarilor în activitatea de partid.

ZdG: Dacă o să depistați…

Dumitru Cojocaru: Dacă pădurarul, de exemplu, este implicat, este un membru de partid, că eu știu și membri de partid de la alte partide, dacă el cu asta se ocupă în vremea nu de lucru, atunci îi o treabă…. Dar dacă el acest lucru îl face în timpul de lucru, credeți-mă pe mine că el se duce din funcție și orice partid îl angajează să lucreze acolo.

Citiți primele două părți ale anchetei: