„Vârstnicii își doresc discotecă, dar și asistență psihologică, și consiliere socială”. Centre comunitare pentru toate vârstele în mai multe localități din țară

În mai multe localități din R. Moldova, copiii, tinerii, adulții și vârstnicii au deja sau urmează să aibă spații unde vor învăța, crea și interacționa unii cu alții, vor participa la ateliere de lectură și pictură, cursuri de alfabetizare digitală și educație financiară, cluburi de interese, programe de mentorat pentru tineri și activități de dezvoltare personală, toate contribuind la o viață mai activă, indiferent de vârstă.

Spațiu sigur și activ pentru toate vârstele la Costuleni

La Costuleni, raionul Ungheni, un spațiu din incinta Casei de Cultură, care anterior era folosit ca debara, a fost transformat într-un centru comunitar de zi pentru toți locuitorii satului. Ideea aparține Asociației Băștinașilor din Costuleni și a fost realizată cu implicarea grupului de inițiativă locală și cu sprijinul Primăriei. Asociația a colaborat cu o echipă de designeri pentru crearea centrului adaptat nevoilor întregii comunități.

„A apărut centrul, a apărut și interesul”, spune Tatiana Clopot, reprezentanta Asociației Băștinașilor din Costuleni. Potrivit acesteia, odată cu deschiderea centrului, Școala de Arte din Ungheni a propus lansarea unei filiale locale: „O vedem ca pe o continuitate foarte bună și atractivă pentru copii și nu doar”, menționează aceasta. În prezent, centrul găzduiește activități pentru diferite grupuri: elevii și tinerii participă la instruiri nonformale, cluburi tematice și activități în cadrul proiectelor comunitare, iar adulții și vârstnicii sunt implicați în cluburi de lectură și de interese, ateliere de artizanat, coasere a iilor, pictură, instruire digitală și educație financiară. De asemenea, aici au loc sesiuni de informare cu diverși specialiști.

Activități pentru tineri, adulți și vârstnici la Costuleni

„Vine psihologul, vine reumatologul, au fost și reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări Sociale, care le-au explicat locuitorilor diferite teme. Sunt activități interesante”, menționează Tatiana Clopot.

Pentru 2026, echipa planifică extinderea programelor: sesiuni de educație nonformală pentru adulți privind utilizarea telefonului mobil, a aplicațiilor și a plăților online, activități de dezvoltare personală și de sănătate, ateliere de handmade și mentorat pentru inițiativele tinerilor.

Deschiderea centrului a fost posibilă printr-un dublu parteneriat cu organizațiile „Laolaltă” și „HelpAge”, care au susținut dezvoltarea acestui spațiu comunitar. Totodată, Primăria Costuleni va finanța poziția de coordonator al centrului, un pas important pentru asigurarea funcționării activităților pe termen lung.

„Căușeni HUB”: educație, creație și incluziune

La Căușeni, spațiul comunitar este parte a Spălătoriei Sociale „Solidaritate”, deschisă în 2024 cu sprijinul fondurilor europene, în parteneriat cu Primăria Căușeni, Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO” și Centrul de Resurse „Căușeni HUB”, pentru a oferi servicii gratuite persoanelor vârstnice și vulnerabile. Amenajat prin proiectul „La un LOC”, spațiul completează serviciile spălătoriei și oferă beneficiarilor vârstnici, dar nu numai, un loc de socializare și de realizare a activităților comunitare.

„Ne străduim să creăm un mediu incluziv, transparent, ca toate persoanele, fie tineri, fie de vârsta a doua, să poată veni și să se implice în acest centru”, explică Doina Vârlan, una dintre inițiatoarele proiectului. Au fost realizate reparații interioare și lucrări la rețeaua electrică, iar spațiul a fost adaptat pentru accesul persoanelor cu dizabilități și dotat cu mobilier nou.

Spațiu incluziv pentru toate vârstele la Căușeni

Centrul găzduiește ateliere creative, seri tematice, cursuri educaționale și mentorat pentru tineri și adulți, dar și activități adaptate nevoilor vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. Comunitatea poate participa la cursuri de limbi străine, alfabetizare digitală, gătit, dezvoltare personală și utilizare a tehnologiilor moderne, precum și la ateliere de pictură, fotografie sau meșteșuguri.

„Persoanele de vârsta a doua sunt interesate de tehnologiile informaționale și, îndeosebi, cum să utilizeze IA în activitățile lor. Doamnele au venit cu calculatoare și ne-au rugat să le oferim puțin mentorat în acest domeniu”, adaugă Doina Vârlan.

Totodată, Consiliul local urmează să aprobe deschiderea a două funcții plătite: una de operator tehnic al spălătoriei și alta – de coordonator al activităților.

„Mama Cafe”: spațiu pentru copii și părinți

La Bulboaca, raionul Anenii Noi, AO „Din Dragoste”, condusă de Anastasia Crețu, a inițiat amenajarea „Mama Cafe”, primul spațiu de învățare timpurie și sprijin parental din regiune, deschis în incinta Liceului Teoretic „Andrei Straistă”. Cu sprijinul proiectului „La un LOC”, spațiul urmează să fie renovat complet și dotat cu mobilier modern, iar pentru a susține extinderea inițiativei, echipa a obținut fonduri suplimentare, atât printr-o campanie de crowdfunding, cât și prin atragerea unor finanțatori mai mari.

„Mama cafe” – un loc dedicat mamelor și copiilor la Bulboaca

„Mama Cafe” va funcționa ca zonă de joacă și educație pentru copii mici și ca hub de sprijin pentru părinți și îngrijitori. „Vrem un loc care să aparțină mamelor și copiilor, unde să oferim sprijin părinților, bunicilor, bonelor, îngrijitorilor și activități de educație pentru copiii de la 0 la 7 ani”, spune Anastasia Crețu.

Deși centrul nu și-a deschis încă oficial activitatea, echipa planifică să organizeze jocuri libere și activități de educație timpurie pentru copii, ateliere de parenting și cercuri de reflecție pentru părinți, mini-târguri de schimb de haine și jucării, întâlniri cu specialiștii relevanți, precum sunt pediatrii și psihologii, dar și vizionări de filme. „Mama Cafe” va găzdui, de asemenea, și evenimente tematice, dedicate comunității, precum Crăciunul, 8 Martie sau Ziua Familiei.

Deschiderea oficială a centrului este planificată pentru luna martie.

Spațiu modern pentru educație și cultură la Dănceni

La Dănceni, raionul Ialoveni, Biblioteca Publică „Andrei Vartic” este în proces de transformare într-un centru cultural și educațional deschis și incluziv, cu sprijinul proiectului „La un LOC”. Cu ajutorul financiar obținut, vor fi reparate podelele, pereții și tavanele, vor fi modernizate instalația electrică și iluminatul, iar spațiul va fi dotat cu mobilier confortabil și echipamente IT. „Noi ne vedem un centru comunitar deschis și incluziv, unde cultura, educația și comunitatea se întâlnesc într-un spațiu sigur, modern și inspirațional”, spune Mariana Ursu, reprezentanta bibliotecii.

Biblioteca din Dănceni, în proces de transformare într-un centru cultural și educațional

În noul centru, elevii și tinerii vor avea acces la ateliere de lectură, scriere de proiecte, activități creative, handmade și jocuri educative, iar adulții și vârstnicii vor putea participa la cluburi de lectură, instruiri digitale, dezbateri, seri de film, activități de fitness 60+ și sesiuni de consiliere. „Vârstnicii își doresc discotecă, dar și asistență psihologică, și consiliere socială, iar eu cred că asta va ajuta foarte mult comunitatea noastră”, afirmă Mariana Ursu. Biblioteca își mai propune să organizeze ateliere de creație și gândire critică, cursuri de alfabetizare pentru tineri și seniori, workshopuri de dezvoltare personală și programe de mentorat pentru inițiativele locale.

Proiectele din Costuleni, Căușeni, Bulboaca și Dănceni sunt posibile datorită echipei Laolaltă, care a monitorizat și a urmărit modul în care organizațiile locale transformă spațiile comunitare cu sprijinul granturilor oferite prin proiectul „La un LOC”, finanțat de Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Banii au fost folosiți pentru renovarea și dotarea spațiilor comunitare – biblioteci, săli din case de cultură și centre educaționale, astfel încât acestea să devină moderne și accesibile.