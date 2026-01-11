UPDATE „Timpi minimi de traversare” la vama Leușeni. Poliția de Frontieră anunță că traficul a fost fluidizat

UPDATE 20:30 Traficul transfrontalier intens de la vama Leușeni a fost fluidizat, comunică Poliția de Frontieră. „Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei”, au punctat autoritățile, mulțumind pentru răbdare și înțelegere.

Știrea inițială

Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în R. Moldova, duminică, 11 ianuarie. Potrivit autorităților, la această oră (18:15) se înregistrează un flux mare de călători și mijloace de transport.

Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, direcția de intrare în țară este cea mai aglomerată, însă autoritățile de control întreprind „măsuri pentru fluidizarea traficului”, în timp ce activitatea la punctul de trecere „se desfășoară la capacitate maximă”.

Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să opteze, în măsura posibilităților, pentru traversarea frontierei prin punctele alternative:

PTF Leova

PTF Cahul

Autoritățile precizează că informații actualizate privind starea traficului la frontieră pot fi consultate pe pagina oficială a Poliției de Frontieră sau la Linia verde (+373 22 259 717).