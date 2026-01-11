DOC Maia Sandu și-a declarat averea pentru 2025. Președinta a obținut peste 67 de mii de lei în urma unui litigiu

Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului datat cu 11 ianuarie, șefa statului a obținut venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasări în străinătate, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a indica noi bunuri imobile, automobile sau datorii.

Conform declarației publicate pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), Maia Sandu a ridicat un salariu de de circa 269 de mii de lei pentru anul 2025. De asemenea, aceasta a declarat aproximativ 55 de mii de lei drept plăți pentru concediul nefolosit în perioada 2020-2024. Totodată, șefa statului a indicat 154 de mii de lei sub formă de diurnă pentru deplasări oficiale peste hotare.

În aceeași perioadă, Maia Sandu a mai declarat puțin peste 67 de mii de lei drept „compensații pentru prejudiciu moral”, achitate prin intermediul unui executor judecătoresc.

La capitolul bunuri imobile, președinta declară același apartament din municipiul Chișinău, cu o suprafață de 74,5 metri pătrați, aflat în proprietatea sa din anul 2003 și evaluat la circa 440 de mii de lei.

În ceea ce privește activele financiare, Maia Sandu declară un singur cont bancar, deschis la o bancă din Chișinău, unde sunt păstrați aprozimativ 21 de mii de lei. Șefa statului nu indică numerar, depozite bancare, investiții, bunuri mobile sau datorii.

declarație MS by Ziarul de Gardă