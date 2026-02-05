UPDATE Atenție, șoferi! Deplasarea este imposibilă pe unele trasee din țară, în urma condițiilor de iarnă. Traseul M5, deblocat

UPDATE 11:20 Traseul M5 a fost deblocat, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Potrivit AND, la această oră, drumurile G103 și G40 sunt blocate, dar se intervine.

Pe M5, în raionul Strășeni, localitatea Codreanca, camioanele sunt staționate pe acostament până la finalizarea intervenției. De asemenea, se acționează pe R21 – direcția Morozeni, G81 – sectorul Strășeni, G13 – sector Soroca, R15, G25, G24 și alte sectoare afectate, unde se desfășoară intervenții mecanizate și manuale pentru restabilirea condițiilor normale de circulație.

Știrea inițială:

Pe traseul M5, raionul Strășeni, camioanele sunt staționate pe acostament, fiind imposibilă deplasarea, iar pe traseul R6, a avut loc un impact, în urma căruia un șofer a decedat pe loc. Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a generat dificultăți pe mai multe drumuri din R. Moldova, în special în nordul și centrul țării. Pe anumite sectoare, circulația este îngreunată, iar transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar.

În același timp, Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina.

Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după care s-a inversat într-un șanț de scurgere a apei.

În urma impactului, șoferul a decedat pe loc, scrie Poliția.

Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe traseul M5, localitatea Greblești, raionul Strășeni, iar pe traseul M3, în raionul Ialoveni, circulația este sistată parțial.

Poliția precizează că, pe traseul M5, raionul Strășeni, localitatea Codreanca, camioanele sunt staționate pe acostament, fiind imposibilă deplasarea.

Potrivit AND, în ultimele 24 ore, echipele operative au acționat în toate regiunile țării, inclusiv în Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești, Sănătăuca, Soroca, Șoldănești, Drochia, Rîșcani, Bălți, Fălești, Sîngerei, Orhei, Telenești, Călărași, Strășeni, Anenii Noi, Chișinău, Ialoveni, Nisporeni, Căușeni, Ștefan Vodă, cu intervenții mai active pe traseele M1, M5, R5, R6, R7, R11, R13, R14, R15, R16, R19, R20, R21, R30, G5, G26, G39, G46, G57, G64, G68, G69 și G72.