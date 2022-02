Un convoi de 30 de camioane care transportă alimente uscate și medicamente se îndreaptă spre Ucraina – donație din partea Letoniei

Letonia donează Ucrainei alimente uscate, dispozitive medicale și medicamente în semn de solidaritate. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării al Letoniei, Artis Pabriks.

Oficialul precizează că Letonia urmează să livreze Ucrainei și „un lot mare de muniție”.

🇱🇻✊🇺🇦 Right now more than 30 trucks containing individual equipment donated by @Latvijas_armija are heading to #Ukraine. Helmets, dry food, medical devices and medicine. Also a large consignment of ammunition is to be delivered.

1/4 pic.twitter.com/Mi4hF1Hgb4