Un cetățean al R. Moldova, prins după ce a trecut înot Prutul. Bărbatul nu este la prima încercare

Un bărbat de 38 de ani din R. Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut. Acesta nu este la prima tentativă de a intra ilegal în România, vrând să plece în Gemania.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie, în jurul orei 01:00, în zona localității de frontieră Țuțora.

Potrivit autorităților române, prezența bărbatului în apropierea frontierei a ridicat „suspiciuni”, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta trecuse înot râul Prut cu intenția de a ajunge ulterior în Germania.

Polițiștii au constatat că bărbatul fusese surprins într-o tentativă similară în septembrie 2025, în zona Sectorului Poliției de Frontieră Huși. Atunci, pe numele său figura deja o alertă emisă de statele membre ale UE privind interdicția de intrare și ședere.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, au informat autoritățile din România. Bărbatul a fost predat autorităților din R. Moldova.