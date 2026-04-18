Transport gratuit de Paștele Blajinilor spre Cimitirul „Sfântul Lazăr”

Primăria Chișinău anunță că, în zilele de 19 și 20 aprilie 2026, municipalitatea va asigura circulația transportului public în regim special, pentru a facilita deplasarea cetățenilor către cimitire, în special spre Cimitirul „Sfântul Lazăr”.

Astfel, în aceste zile, pe lângă transportul public care va circula în regim special, va fi asigurat transport gratuit pentru călători pe rutele de autobuz nr. 27, precum și pe rutele suplimentare „C” și „D”, instituite pentru aceste zile.

Alte rute vor fi extinse până la cimitir.

Rutele organizate: Ruta „C” (ora de plecare 06:15) – va porni de pe str. Vasile Alecsandri, cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”); Ruta nr. 27 (ora de plecare 06:30) – va porni din bd. Renașterii Naționale (zona Circului), cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”); Ruta „D” (ora de plecare 07:00) – va porni din bd. Renașterii Naționale (zona Circului), cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”);

La necesitate, vor fi introduse rute suplimentare spre Cimitirul „Sfântul Lazăr”.

Toate rutele vor efectua opriri în stațiile existente de pe traseu. Transportul va circula pe parcursul întregii zile, în funcție de fluxul de pasageri, iar unitățile vor fi suplimentate ori de câte ori va fi necesar, atât pentru deplasarea spre cimitir, cât și pentru întoarcere.

Cetățenii sunt rugați să nu se îmbulzească și să evite graba, dând dovadă de răbdare și respect reciproc față de cei din jur.