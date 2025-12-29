„Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim”. Declarațiile ministrului Perciun privind cazul în care o fetiță de 13 ani din Ialoveni a fost agresată fizic de două adolescente

„Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim și nu putem să avem așteptarea că o asemenea prevalență a cazurilor de violență în familie nu o să se reaplice acest comportament”, a afirmat Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, după ce ministerul s-a autosesizat în cazul în care o fetiță de 13 ani din Ialoveni a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau. Perciun susține că incidentul a avut loc în afara școlii, iar colegii săi din cadul ministerului urmează să meargă azi, 29 decembrie, la instituția de învățământ pentru a colecta mai multe informații.

„Incidentul a avut loc, din câte cunoaștem, în afara instituției de învățământ, seara; a fost supusă agresiunii fizice și a fost internată la spital. Primește tot suportul medical necesar, la moment. În același timp, astăzi se deplasează colegii la instituția de învățământ, unde vor discuta cu colegii de clasă și cu instituția în ansamblu pentru a stabili în ce măsură au existat semnale cu privire la comportament inadecvat raportat anterior și în ce măsură acele semnale au fost transmise instituțiilor abilitate. În egală măsură, mă aștept ca Ministerul Afacerilor Interne, cel mai probabil, să pornească o cauză penală, dacă nu au pornit-o deja, pe marginea acestui caz, pentru că vorbim de persoane responsabile care au mai mult de 14 ani. Respectiv, sunt pasibile de răspundere în cazul vătămărilor corporale grave”, a declarat Perciun.

Întrebat de ce astfel de situații mai au loc în instituțiile de învățământ, acesta a a recunoscut că problema „bullyingului” persistă, dar a vorbit și despre progresele din ultimii ani și campaniile de informare din școli. Potrivit acestuia, problema derivă din cazurile de violență din familie.

„Astfel de cazuri se întâmplă în afara instituțiilor de învățământ și, în acest caz, s-a întâmplat în afara instituției de învățământ, dar mai există și în școlile noastre situații de bullying. Mă uitam chiar acum la statistică. Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim și nu putem să avem așteptarea că o asemenea prevalență a cazurilor de violență în familie nu o să se reaplice acest comportament. În instituțiile de învățământ, noi, și anul acesta, și anul trecut, am desfășurat campanii ample de informare și instruire a cadrelor didactice, pentru a putea depista cazurile de bullying și a le semnala din timp și a interveni la timp. În același timp, în mai mult de o sută de școli s-au făcut activități cu suportul UNICEF, în formatul teatrului forum, pentru sensibilizarea elevilor pe marginea acestui subiect. Asta este o problemă cu care o să continuăm să ne confruntăm și pe viitor și o să fie în continuare necesare atât măsuri axate pe prevenire, cât și pe sensibilizare, informare, mobilizarea întregii comunități educaționale. Dar, în același timp, și aplicarea sancțiunilor acolo unde lucrurile acestea se întâmplă în mod repetat. În mod special, atât în raport cu unii părinți care poate nu-și exercită până la capăt responsabilitățile, cât și în cazul făptașilor, dacă sunt pasibili pentru sancțiune penală sau contravențională”, a subliniat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.

La fel, Perciun a punctat și criza din instituțiile de învățământ, privind numărul mic de elevi și dificultatea de a atrage cadre didactice, dar și alte forțe de muncă, precum psihologi.