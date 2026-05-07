Trafic rutier suspendat începând de vineri, 8 mai, în centrul capitalei, pentru evenimentele desfășurate de Ziua Europei

Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și Al. Pușkin, va fi sistat în perioada 8 mai (ora 14:00) – 10 mai (ora 07:00), în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunări Naționale a manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei.

Astfel, Primăria Chișinău a anunțat că circulația transportului public de pasageri va fi organizată după cum urmează:

Autobuze

Ruta nr. 5: tur: pe traseul stabilit, iar retur: de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. V. Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

Rutele nr. 9: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

Ruta nr. 11: tur/retur de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

Ruta nr. 26: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. G. Bănulescu – Bodoni pe str. M. Kogălniceanu, str. A. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur pe traseul stabilit;

Ruta nr. 46: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. A. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Troleibuze

Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București (tur-retur);

Ruta nr. 4:

spre sectorul Buiucani: pe str. București;

spre sectorul Botanica: pe str. A. Mateevici – str. Al. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt

Ruta nr. 34

spre Centru: pe str. București

spre sat. Trușeni: de pe bd. Stefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București

În funcție de desfășurarea manifestațiilor publice pe data de 9 mai, la indicația agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public, a menționat Primăria.