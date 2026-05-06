Programul Zilei Europei 2026: jocuri intelecuale, distracții pentru copii și concert cu artiști autohtoni

Pe 9 mai, la Chișinău, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova, împreună cu ambasadele statelor membre ale UE, organizează Ziua Europei 2025, cu genericul „Pace, Libertate, Creștere – Europa ești tu!”. Programul prevede desfășunarea târgului interactiv dedicat Orășelului European la Chișinău.

Deschiderea oficială a Orășelului European în Chișinău va avea loc la ora 13:00 și se va încheia la ora 23:00.

Programul include:

– Deschiderea oficială a Orășelului European cu discursurile lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, al prim-ministrul Alexandru Munteanu și al Iwonei Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, alături de Ambasadori și reprezentanți ai 23 de state membre ale UE; 13:30 – 15:00 – Turul Orășelului European. În mod tradițional, ambasadoarea Uniunii Europene și președintele Parlamentului / prim-ministrul R. Moldova vor vizita standurile ambasadelor statelor membre ale UE.

Progarmul târgului interactiv dedicat Orășelului European la Chișinău

13:00 – 18:00 | Aleea „Echipa Europa”: Statele membre ale UE își vor prezenta suportul acordat R. Moldova, evidențiind asistența pe care o oferă; Aleea „Solidaritatea UE în acțiune”: Proiectele finanțate de UE vor ilustra modul în care acestea contribuie direct la îmbunătățirea vieții cetățenilor; „Moldova Europeană”: pavilionul Guvernului și Parlamentului R. Moldova, care prezintă activități interactive și informații despre parcursul european al țării; Pavilionul copiilor; Pavilion dedicat interacțiunii cu publicul;

| Statele membre ale UE își vor prezenta suportul acordat R. Moldova, evidențiind asistența pe care o oferă; Proiectele finanțate de UE vor ilustra modul în care acestea contribuie direct la îmbunătățirea vieții cetățenilor; pavilionul Guvernului și Parlamentului R. Moldova, care prezintă activități interactive și informații despre parcursul european al țării; Pavilionul copiilor; Pavilion dedicat interacțiunii cu publicul; 13:15 – 14:00 | Clubul Taților – sesiune interactivă despre implicarea activă a taților și masculinitatea pozitivă, organizată în cadrul proiectului „UE pentru Egalitatea de Gen”.

| – sesiune interactivă despre implicarea activă a taților și masculinitatea pozitivă, organizată în cadrul proiectului „UE pentru Egalitatea de Gen”. 14:15 – 15:00 | „Prețul zâmbetului” de Ionela Hadârcă – vino să primești în dar o carte semnată de autoare.

| de Ionela Hadârcă – vino să primești în dar o carte semnată de autoare. 15:15 – 16:00 | Povești care inspiră – segment live, dedicat vocilor feminine care inspiră schimbare, având ca teme centrale reziliența, incluziunea și advocacy-ul, organizat în cadrul proiectului „UE pentru Egalitatea de Gen”.

| – segment live, dedicat vocilor feminine care inspiră schimbare, având ca teme centrale reziliența, incluziunea și advocacy-ul, organizat în cadrul proiectului „UE pentru Egalitatea de Gen”. 16:15 – 17:45 | „Ce? Unde? Când?” – joc intelectual pentru public, organizat de Consiliul Europei.

Totodată, începând cu ora 19:00 pe scenă vor evolua Gabriel Nebunu, Lupii lui Calancea, Minelli și Alternosfera.

De asemenea, Orășelul European va ajunge în acest an la Soroca, pe 16 mai. Astfel, începând cu ora 14:00, publicul este invitat pentru a descoperi statele membre ale Uniunii Europene, diversitatea culturilor și tradițiilor acestora, precum și proiectele implementate cu sprijinul UE pentru dezvoltarea locală.

Evenimentul va culmina cu un concert, care-și propune să celebreze talentele născute în R. Moldova, în cadrul căruia vor evolua Gabriel Nebunu, formația Akord și Carla’s Dreams.