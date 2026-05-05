Șefa politicii externe a UE va efectua o vizită oficială în R. Moldova, în contextul Zilei Europei

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai 2026, anunță marți, 5 mai, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Pe 7 mai, agenda include întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

În a doua zi, Kaja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Agenda include, de asemenea, discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la EuroQuiz, alături de tineri din toată R. Moldova.

Pe 8 mai, la ora 10:25, este programată o conferință de presă comună cu șefa statului.

Vizita lui Kallas este în contextul Zilei Europei de pe 9 mai, care va fi marcată alături de cetățenii R. Moldova printr-o serie de evenimente culturale și interactive, care vor reflecta sprijinul Uniunii Europene și oportunitățile oferite prin Planul UE de Creștere pentru Moldova.

În capitala R. Moldova, Ziua Europei va fi sărbătorită printr-un eveniment devenit deja tradițional – Orășelul European din Chișinău (Piața Marii Adunări Naționale), care își va deschide porțile pentru vizitatori începând cu ora 13:00.

Potrivit Delegației UE, Orășelul European va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de UE, precum și instituții publice din R. Moldova.

Programul de zi va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri tematice pentru copii până la activități interactive pentru publicul larg. În același timp, scena Orășelului European va deveni un spațiu al diversității culturale europene, găzduind momente artistice inspirate din tradițiile statelor membre ale Uniunii Europene – de la dansuri irlandeze, flamenco spaniol și folclor maghiar, până la muzică franceză și grecească.

În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție, susținut de Gabriel Nebunu, Minelli din România, Alternosfera și alți artiști de renume din R. Moldova.