TIMELINE/ Beton armat în locul copacilor din pădurea Durlești. La un an de la dezvăluirile ZdG vă prezentăm, cronologic, evoluția cazului

2 noiembrie 2021

După ce locuitorii din zonă ne-au informat că molozul rămas în urma demolării construcțiilor nu a fost încă evacuat, am mers din nou în pădurea Durlești. Am găsit mormanele de moloz acoperite de frunze, iar în adâncul pădurii o fundație a rămas încă nedemolată. La fel au rămas și zeci de stâlpi din beton armat îngropați în pământ. Ion Meleca, cel care trebuia să evacueze molozul, are telefonul închis.