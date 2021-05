Cazul construcțiilor din Pădurea Durlești. După investigația ZdG, Procuratura a pornit mai multe procese și o cauză penală: „Va fi un caz răsunător”

La trei luni după ce ZdG a relatat că în pădurea Durlești au loc lucrări de construcție a unor case, fiind folosite materiale de construcții interzise în păduri, precum betonul armat, procurorii din cadrul Secției de investigare a fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Procuraturii Generale (PG) anunță că au pornit mai multe procese penale și o cauză penală.

Șeful Secției de investigare a fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul PG, Ghenadie Pîrlii, care gestionează cazul, a declarat pentru Ziarul de Gardă că, în cadrul proceselor penale inițiate, autoritățile au stabilit că au fost comise mai multe încălcări de către factorii de decizie din acest caz (n.r.: Agenția de Mediu, Moldsilva și Agenția pentru Supraveghere Tehnică).

Potrivit procurorului, în procesele penale sunt vizați mai mulți factori de decizie, printre care cei care au eliberat actele de dare în arendă a celor 40 de hectare din Pădurea Durlești și cei care au eliberat autorizația pentru construcție, respectiv reprezentanți ai Moldsilva și ai Primăriei Durlești, tot el menționând că organele de drept au acumulat suficiente probe pe acest caz și că „factorii responsabili vor fi trași la răspundere”.

Între timp, Directorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică susține că în urma unui control inopinat al Agenției, administratorul firmei arendașe „Batami Grup” a fost sancționat cu amendă în mărime de 4 500 de lei pentru „încălcări grave”.

Solicitați de ZdG, locuitorii din zonă ne-au comunicat că în toată această perioadă au depus declarații la Procuratură în cadrul cauzei penale inițiate și spun că nu vor renunța să sesizeze autoritățile competente până când construcțiile din Pădurea Durlești nu vor fi demolate. Locatarii declară că firma arendașă („Batami Grup”, fondată și administrată de Ion Meleca), care a inițiat construcțiile, trebuie „obligată de către autorități să înverzească teritoriul unde a început construcția”.

Contactat de jurnaliștii Ziarului de Gardă și întrebat care este poziția lui față de acțiunile întreprinse de procurori și locatarii din „Poiana Domnească”, proprietarul firmei arendași (Batami Grup), Ion Meleca, ne-a comunicat „că nu are gust de vorbă”.

Procurorii au ințiat mai multe procese și o cauză penală: „Au fost stabilite mai multe categorii de încălcări comise de factorii de decizie”

Solicitat de ZdG, șeful Secției de investigare a fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Procuraturii Generale (PG), Ghenadie Pîrlii, ne-a comunicat că, după investigația publicată de ZdG, organele de drept au pornit mai multe procese penale și o cauză penală pe cazul construcțiilor din Pădurea Durlești. Potrivit procurorului, în procesele penale sunt vizați mai mulți factori de decizie, printre care cei care au eliberat actele de dare în arendă a celor 40 de hectare din Pădure Durlești, respectiv reprezentanți ai Moldsilva și cei care au eliberat autorizația pentru construcție, mai exact Primăria Durlești.

Ghenadie Pîrlii

„Ne-am autosesizat după investigația ZdG, ulterior au parvenit și demersuri de la alte autorități. În baza procesului penal au fost stabilite mai multe categorii de încălcări comise de mai mulți factori de decizie, toți cei care sunt implicați în acest caz. Începând cu darea în arendă, eliberarea documentelor de către Moldsilva și alți factori de decizie din acest caz. La moment este pornit un caz penal și urmează și încă o cauză penală. Mai exact, o cauză ce ține de infracțiunile ecologice și alta ce ține de abuzurile sau depășirile de atribuții comise de către factorii de decizie implicați în acest caz. Agenția de Mediu, Moldsilva și Agenția pentru Supraveghere Tehnică au făcut expertiza și ne-au transmis raportul. Agenția de Mediu arată în raportul efectuat că a depistat prejudiciu de 13 mii de lei, ceea ce noi vom verifica”, a declarat Ghenadie Pîrlii.

Procuratura anunță că lucrările de construcție sunt sistate, iar factorii responsabili de acest caz vor fi trași la răspundere: „O să fie un caz răsunător”

Procurorul ne-a mai spus că organele de drept au acumulat suficiente probe pe acest caz și că „factorii responsabili vor fi trași la răspundere”. Tot procurorul ne-a comunicat că acest caz va fi unul „răsunător”, dar nu ne-a explicat la ce anume se referă, precizând că sunt date din anchetă care nu pot fi divulgate.

Pădurea Durlești, lucrări de construcție

„Urmează instrumentarea cauzei penale, dar nu pot să vă dau detalii pentru că nu este finalizată și este prematur. Fiecare acțiune va fi documentată. Obligația noastră este să arătăm care a fost comportamentul autorităților în raport cu cei care au luat în arendă și au construit pe acele terenuri. La baza investigației noastre stau niște constatări ale autorităților respective, dar noi am mers și pe alte căi ca să stabilim prejudiciul real. Procurorii au fost de trei ori la fața locului și au numărat fiecare tăiere de copac și unde trebuia să fie copac. Lucrările de construcție au fost sistate, asta a fost intenția noastră – să le sistăm. O să fie atrași la răspundere factorii responsabili, o să fie un caz răsunător. Am pornit mai multe procese penale și o cauză penală. Am luat fiecare autoritate implicată și investigăm. Sunt date de anchetă și nu putem să divulgăm. Moldsilva a creat un grup de lucru și la urmă a constatat careva prejudicii. Pe un caz este pornită cauză penală”, a declarat Ghenadie Pîrlii.

Drumul din pietriș amenajat de firma arendașă – stricat de locatari pentru a bloca accesul în pădure

Drumul din pietriș stricat de locatari

Drumul din pietriș stricat de locatari

Drumul din pietriș stricat

Construcția din Pădurea Durlești

Locuitorii sectorului „Poiana Domnească”, aflat la marginea Pădurii Durlești, ne-au spus că au stricat drumul din pietriș amenajat de firma arendașă și au plantat în loc copaci, cu scopul, potrivit lor, de a bloca accesul în pădure. Un locuitor al zonei ne-a mai spus că împreună cu alți câțiva vecini au depus declarații la Procuratură în cadrul unei cauze penale inițiate de organele de drept.

„Locatarii au stricat drumul acesta care a fost construit ilegal de către firma care arendează 40 de hectare din pădure. Procuratura a pornit cauză penală și eu cu câțiva locatari am dat depoziții în acest sens. Din banii locatarilor a fost stricat drumul și sădiți copaci. Meleca știe că noi am stricat drumul și am pus copaci, dar nu ne-a zis nimic”, ne-a comunicat un locatar.

„Construcțiile au fost sistate. Nu sunt demolate, dar am înțeles că ei așteaptă decizie definitivă, ei au contestat decizia și așteaptă, dar toate căile de acces sunt blocate. Doar în cazul în care Moldsilva le va da acces în Pădure de pe lângă stația PECO, doar așa o să poată intra în pădure. Ei caută soluții, dar nu știu ce o să găsească. A fost consiliul locatarilor și noi nu le-am dat acces în pădure. Temporar a fost oprită construcția, dar contractul de arendă este încă în vigoare. De când am stricat drumul nu intră nimeni în pădure. Dacă o să construiască, noi vom protesta din nou. Nu vrem să construiască acolo și să taie copacii”, a declarat Dumitru Rață, președintele asociației de locatari din zonă.

„Dacă nu vor fi demolate construcțiile, ne vom adresa în instanță”

Locatarii ne-au mai spus că dacă autoritățile competente nu vor dispune anularea contractului de arendă, iar construcțiile inițiate în pădure nu vor fi demolate, se vor adresa în instanță.

Construcția din Pădurea Durlești

„Acum așteptăm să vedem ce urmează cu dosarul acesta penal și contractul de arendă, dacă se anulează sau se schimbă. În cazul în care nu se găsește soluția, Asociația Locatarilor și-a luat avocat și el se va adresa în instanță ca să anulăm acest contract de arendă. Noi am vorbit cu Meleca pentru a rezolva acest caz pe cale amiabilă. Noi în continuare cerem să fie demolate construcțiile, să fie sădiți copaci, să nu mai taie copacii din pădure”, ne-a mai comunicat un locatar.

Directorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică: „Au fost aplicate sancțiuni contravenționale și emis un proces verbal”

Directorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Ion Curmei, ne-a comunicat că agenția pe care o conduce a efectuat un control inopinat în Pădurea Durlești cu privire la construcțiile de acolo, iar în urma acestuia administratorul firmei „Batami Grup” a fost sancționat cu amendă în mărime de 4 500 de lei pentru „încălcări grave”.

Construcția din Părdurea Durlești

„Conform delegației de control din 18 ianuarie, a fost inițiat și desfășurat control inopinat la agentul economic „Batami Grup” referitor la executarea lucrărilor a unei pensiuni agro-turistice. În urma examinării, a fost întocmit procesul verbal de control din 22 ianuarie 2021. S-au constatat încălcări care se încadrează în categoria încălcărilor grave, drept rezultat au fost întocmite prescripție și măsuri restrictive cu sistarea lucrărilor. A fost pornit dosar contravențional, în baza art. 77 alin. 1, a fost aplicată sancțiunea maximă. 90 de unități convenționale, este amenda maximă. Amenda i-a fost aplicată administratorului SRL „Batami Grup”. Asupra siguranței construcțiilor nu este corect să ne expunem pentru că acolo sunt doar fundamente din beton, dar lucrările au fost sistate. Autoritatea publică locală a luat atitudine, dar nu știu dacă au fost revocate actele permisive”, ne-a comunicat Ion Curmei.

Proprietarul firmei arendașe: „Eu acum nu am gust de vorbă”

Ion Meleca

Contactat de jurnaliștii Ziarului de Gardă și întrebat care este poziția lui față de acțiunile întreprinse de procurori cu privire la procese penale și cauza inițiată, dar și față de acțiunile locatarilor din „Poiana Domnească”, proprietarul firmei arendași (Batami Grup), Ion Meleca, ne-a comunicat următoarele: „Lasă-i să examineze cei de la Procuratuă. O să-i ascultăm pe toți. Eu acum nu am gust de vorbă”.

Investigația publicată de ZdG în ianuarie 2021 arăta că în Pădurea Durlești, aflată la marginea sectorului Buiucani al municipiului Chișinău, sunt puse bazele pentru construcția a șapte imobile de către compania „Batami Grup”,care arendează 40 de hectare din pădure.

Cele șapte imobile care urmau să apară în Pădurea Durlești erau deja înregistrate la Cadastru cu titlul de „construcție nefinalizată”. Conform actelor cadastrale, patru dintre acestea urmau să aibă cca 190 m.p., altele două – câte 107 m.p., iar a șaptea casă urma să aibă o suprafață de 87 m.p.

Miza și interesul celor care au început să toarne beton în pădure era enorm: prețul unei case în această zonă poate depăși 200 de mii de euro.

Mai jos găsiți investigația video publicată de ZdG în ianuarie curent.

