DOC/ PG, Ministrul Agriculturii, Agenția „Moldsilva”, Agenția de Mediu și alte câteva instituții, sesizate de doi deputați după investigația ZdG „Beton armat în locul copacilor din Pădurea Durlești”

Procuratura Generală, Ministrul Agriculturii, Agenția „Moldsilva”, Agenția de Mediu și alte câteva instituții au fost sesizate de doi deputați după ce jurnaliștii Ziarului de Gardă au scos în investigația „Beton armat în locul copacilor din Pădurea Durlești” modul în care pădurea Durlești, situată la doi pași de Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, construcții din beton armat, chiar dacă în păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile.

Deputatul fracțiunii Partidul acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, s-a adresat procurorului general, Alexandr Stoianoglo, cu solicitarea de a se autosesiza pe marginea investigației ZdG.

Și deputatul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM), Nicolae Ciubuc, a făcut solicitări către Procuratura Generală, Ministrul Agriculturii, Agenția „Moldsilva”, Agenția de Mediu și alte instituții să demareze investigații pe cele relatate de ZdG.

„Impotența instituțiilor de stat, de a acționa, mai ales pe domeniul mediului, afectează esențial sănătatea și viitorul unei națiuni. E grav ce se întâmplă în domeniul mediului. Mai multe ilegalități deja sunt evidențiate în cadrul Comisie parlamentare de ancheta privind gestionarea substanțelor minerale utile, pe care am onoarea s-o conduc. Vedem și pe domeniul silvic cum unii “barosani” din domeniul imobiliar, care au violat spațiile verzi din oraș, construind spații locative, acum își răsfață poftele, construind case in pădure, fără nici un fel de teama. De regulă, astfel de “îndrăzneală” o au cei cu relații, și-n multe cazul cu acordul tăcit a celor ce sunt responsabili de supravegherea domeniului, folosindu-se de anumite lacune sau crâmpeie legale”, spune deputatul.