Testul de anticorpi pentru Covid-19: Pentru ce se face și cum se verifică dacă o persoană a fost sau nu infecatată cu noul coronavirus. Poveștile a doi pacienți

Pe timp de pandemie, fiind puși în gardă și îngrijorați de apariția unor simptome de răceală sau care le creează disconfort fizic, tot mai mulți cetățeni susțin că apelează la testul pentru determinarea anticorpilor către virusul Covid-19 – IgG și IgM. Acest tip de teste pentru anticorpi îl fac, după câteva săptămâni de tratament, și pacienții care au fost diagnosticați cu noul coronavirus pentru a vedea dacă au dobândit imunitate la noul virus SARS-CoV-2.

ZdG a discutat cu specialiști pentru a vedea cum se efectuează astfel de teste pentru determinarea anticorpilor către Covid-19, pentru ce sunt necesare și ce înseamnă un rezultat pozitiv sau unul negativ la un astfel de test.

Am discutat și cu pacienți care au făcut astfel de teste și care au acceptat să ne povestească cum și de ce au decis să facă teste pentru anticorpi.

Specialiștii susțin că sunt două tipuri de testări: care ne arată dacă avem sau nu boala sau dacă am trecut prin ea și am dobândit imunitate la noul coronavirus (IgG și IgM), însă aceste teste nu înlocuiesc testul de diagnostic Real Time PCR, care arată cu precizie prezența coronaviruslui de tip nou în organism.

Solicitată de ZdG, Valentina Vlas, directoarea medicală a rețelei de Centre medicale private, Clinica Sante, ne-a comunicat că testele pentru anticorpi sunt utile de efectuat persoanelor asimptomatice pentru a vedea daca au contactat virusul, cât și pacienților care cunosc că au suportat infecția cu COVID-19 pentru a se stabili dacă s-au dezvoltat anticorpi IgG suficienți pentru a-i proteja mai departe de această infecție.

Valentina Vlas

„Determinarea anticorpilor IgM și IgG către virusul COVID-19 este a doua metoda de diagnostic de laborator a infecției cu COVID-19. Spre deosebire de testul RT-PCR, care detectează prezența virusului în exudatul nazofaringian, testele pentru identificarea anticorpilor specifici SARS-coV-2 IgM și IgG la infecția cu COVID-19 se determină în proba de sânge a pacientului. Aceste teste se lucrează pe analizator imunologic automat prin metoda imunofermentativă.

Testele respective sunt utile de efectuat persoanelor asimptomatice pentru a aprecia daca au contactat virusul, cât și celor care cunosc că au suportat infecția cu COVID-19 cu scopul de a stabili dacă s-au dezvoltat anticorpi IgG suficienți pentru a-i proteja mai departe de această infecție”, ne-a comunicat Valentina Vlas, directoarea medicală – Clinica Sante.

Testele de determinare a anticorpilor către Covid-19. Ce înseamnă IgG și IgM

Practic, testele sunt folosite pentru determinarea răspunsului imun la infecție. Medicii susțin că vor vedea astfel cine a fost expus deja la infecție și a dezvoltat anticorpi.

După cel puțin două săptămâni de la infectare cu Covid-19, apar în organism anticorpii IgM, care arată că pacientul are boala în faza acută. După o perioadă de patru săptămâni încep să apară și anticorpii IgG, adică cei care pot crea imunitate. Odată prezenți, se consideră că pacientul a trecut prin boală. Există o perioadă de timp în care pacientul nu are anticorpi, dar poate avea virusul, care poate fi detectat, în acest caz, doar prinr-un test complex pentru COVID-19.

„IgM și IgG indică prezența unor proteine numite imunoglobuline (care îndeplinesc funcția de anticorpi), ce aparțin claselor M și G și care se formează în organismul omului ca răspuns imun la infecția cu COVID-19. Prezența acestor anticorpi în probele de sânge a pacientului ajută la stabilirea evoluției bolii, deoarece fiecare tip de anticorpi apare la o anumită perioadă din momentul infectării. Astfel, anticorpii IgM către virusul COVID-19 se formează în mediu la a 7-a zi din momentul infectării, iar IgG- la a 14-a zi”, explică Valentina Vlas.

Ai anticorpi, ai avut Covid-19!

Specialiștii medicali susțin că odată ce organismul unui pacient a dezvoltat anticorpi, acest lucru arată că persoana a fost infectată cu noul coronavirus.

„Prezența anticorpilor vorbește despre faptul că această persoană, acest pacient s-a întâlnit cu acest virus, adică el a pătruns în corpul lui, după care a dezvoltat anticorpi. Intră antigenul și să-i spunem așa că este ca pe câmpul de luptă. A intrat dușmanul și imediat armata sare și apără imunitatea, iar acești anticorpi sunt de fapt niște apărători ai organismului nostru ca să nu dezvoltăm boala”, ne-a comunicat Silvia Morgoci, directoarea medicală a laboratorului privat Invitro Diagnostics.

Ce trebuie să înțeleagă o persoană care a primit un rezultat negativ sau pozitiv la testul pentru anticorpi IgM și IgG

Potrivit medicul de laborator, Valentina Vlas, fiecare rezultat trebuie interpretat în context clinic de către medicul specialist și, totodată, ținind cont de datele epidemiologice cu referire la infecția cu COVID-19.

„Astfel, un rezultat negativ IgM indică absența anticorpilor, adică, fie persoana nu a fost expusă la infecția cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19) fie încă nu s-au dezvoltat anticorpi IgM. Detecția anticorpilor specifici anti SARS CoV2 de tip IgM va permite evidențierea infecțiilor acute, însă cu un interval de timp de minim 7 zile dupa infectare”.

Totodată, potrivit specialistei medicale, un rezultat fals-negativ poate să apară dacă testarea a fost efectuată în fazele incipiente ale infecției și organismul nu a produs anticorpi specifici suficienți.

„Un rezultat pozitiv IgM indică prezența anticorpilor de tip IgM și este sugestiv pentru o infecție acută sau un contact recent cu SARS-CoV-2. Rezultatul trebuie să fie interpretat în context clinic și confirmat prin metode superioare.

Un rezultat fals-pozitiv ar putea fi determinat de o reacție încrucișată cu virusul respirator sincițial sau cu alte Coronavirusuri.

Un rezultat negativ IgG indică absența anticorpilor, ceea ce înseamnă că persoana nu a fost expusă la infecția cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19) sau încă nu s-au dezvoltat anticorpi IgG. Și în acest caz un rezultat negativ nu exclude infecția cu SARS-Cov-2.

Anticorpii de tip IgG, dupa cum am menționat și mai sus, apar la aproximativ 14 zile din momentul infectării.

Un rezultat pozitiv IgG indică prezența anticorpilor de tip IgG și este sugestiv pentru o infecție anterioară cu SARS-CoV-2. Acesti anticorpi pot persista o perioadă îndelungată în organism, asigurând imunitate”, ne-a mai comunicat Valentina Vlas.

De ce cetățenii fac teste la anticorpi

Ziarul de Gardă a discutat cu doi pacienți care, din diferite motive, au făcut astfel de teste pentru anticorpi și care ne-au expus istoriile lor.

Tatiana – după tratamentul pentru Covid-19 a făcut teste pentru anticorpi

Tatiana Ciornîi în vârstă de 36 de ani este una dintre pacientele care, după cateva săptămâni de la debutul pandemiei în R. Moldova, a fost diagnosticată cu Covid-19, iar după ce s-a tratat de acest virus, la sugestiile medicilor, a făcut două teste pentru determinarea anticorpilor IgM și IgG.

Tatiana ne-a povestit că, împreună cu soțul și copilul lor, în luna aprilie curent au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Femeia spune că toți trei au fost diagnosticați cu o formă ușoară de Covid-19, toți având simptome complet diferite. La câteva săptămâni după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus, Tatiana a făcut două teste pentru determinarea anticorpilor în organism, ca să vadă dacă a dobândit imunitate la virus.

„Primul test eu l-am făcut nazo-faringial, pentru coronavirus, deoarece simțeam că am simptome. Deja m-am tratat de Covid-19. A fost o formă ușoară. Testul pentru anticorpi l-am făcut după ce am facut tratament pentru Covid-19. La noi a fost infectată toată familia, eu, soțul și fetița. Nu am avut tuse, nu am avut dureri în gât. Noi toți trei am avut simptome complet diferite. Noi am fost diagnosticați la mijlocul lunii aprilie, atunci când era cel mai mare val de Covid-19 și lumea era agitată și mai mult cred că și din cauza panicii acestea ne-am simțit și noi afectați. Eu am avut febră 37.4, cam 4 zile am avut febră, iar soțul a avut 3 zile febră și un pic tușea și avea zgârieturi în gât. Copilul a avut febra 38 doar o singură zi, i-am dat paracetamol și multe lichide și atât. Eu mai aveam dureri musculare foarte mari, articulațiile mă dureau și spatele mă durea foarte tare. În rest, acestea au fost simptomele. În această perioadă am mâncat mai multe fructe, lichide cât mai mult, foloseam ghimbir, miere. Din medicamente, doar paracetamol luam, deși doamna doctor îmi spunea să rezist cumva pentru că sunt afebrilă, adică nu aveam febră peste 38 , dar cu acordul doamnei doctor luam câte o pastilă de paracetamol pentru durerile articulare și musculare. Asta a durat cred că vreo 4 zile”, ne-a povestit Tatiana Ciornîi.

Deși testul repetat la Covid-19 a ieșit pozitiv, Tatiana a făcut un test și pentru anticorpi

După aproape 4 săptămâni, perioadă în care Tatiana a mai făcut un test pentru Covid-19, care a ieșit din nou pozitiv, medicii i-au sugerat femeii să facă și un test și la anticorpi.

„Când am făcut testul repetat la Covid-19, peste două săptămâni, iar a ieșit pozitiv. Medicul care mă trata, mi-a sugerat să fac testul la anticorpi, ca să vedem dacă organismul meu face anticorpi la această boală. Am așteptat o perioadă, cam în ziua 26-a după primul test pozitiv la Covid-19, așa mi-a sugerat și medicul, pentru că eu am făcut testul repetat, iar acum să facem la anticorpi ca să vedem într-adevăr dacă organismul a făcut anticorpi. E bine ca organismul să facă acești anticorpi, pentru că din câte mi-a explicat doamna doctor, asta înseamnă că sunt deja imună la acest virus. Pe ce perioadă am dezvoltat eu această imunitate eu nu cunosc. Ideea e că am făcut iarăși repetat acest test și iar a ieșit pozitv, dar am așteptat aceste 26 de zile, pentru că medicul îmi explica că după aceste zile de boală trebuie să facem testul pentru anticorpi ca să vedem și să fim siguri că am făcut anticorpi. Din câte cunosc, nu toate persoanele fac anticorpi la Covid-19 sau la general la toți virușii. Dacă nu ai acești anticorpi înseamnă că nu ai imunitate, iar probabilitea de reinfectarea este mai mare”, ne-a povestit femeia.

Tatiana repetă testul la anticorpi

După un prim test la anticorpi, Tatiana spune că a făcut testul repetat.

„Am făcut testul la anticorpi o dată, dar exista o dilema și am lăsat să mai treacă o perioadă de timp, încă o săptămână, dar deja mă simțeam bine, am avut o formă ușoară de Covid-19. În total, cam peste 4 săptămâni testul a ieșit negativ. Două săptămâni am făcut acest tratament asimptomatic, iar peste două săptămâni mi s-a recomandat să repet testul și a ieșit pozitiv și apoi peste o săptămână iar am făcut și a ieșit pozitiv și am făcut și la anticorpi și deja iese că peste încă o săptămână am făcut iarăși testul la anticorpi.

Primul test arăta pozitiv, precum că am făcut anticorpi. El arăta că eu am făcut anticorpi la virus, dar acest test l-am făcut după 20 și ceva de zile, din momentul în care am fost diagnosticată. Așa cum mi-a recomandat și doamna doctor, aceste teste la anticorpi nu trebuie făcute exact peste două săptămâni, cel mai bine e să fie făcut după 25 – 26 de zile de la primul test pozitiv la Covid-19. Cam așa am făcut și eu, atunci organismul începe să facă anticorpi la boală. Mulțumim Domnului că a fost așa.

Apoi am mai făcut un test pentru anticorpi, deja la alt laborator și mi-a arătat că tot am făcut anticorpi la virus. Rezultatul era negativ – adică nu mai am coronavirus, dar era pozitiv – precum că am făcut anticorpi. Dacă testul este pozitiv la anticorpi, asta înseamnă că organismul a căpătat imunitate”, ne-a mai comunicat Tatiana Ciornîi.

Un bărbat din capitală a făcut două teste pentru anticorpi având suspiciuni că anterior ar fi fost infectat cu Covid-19: „Am avut simptome și vroiam să văd dacă am avut coronavirus”

Vadim Dolinschi susține că a vrut să afle dacă anterior a fost infectat cu noul coronavirus, așa că a făcut două teste pentru anticorpi. Vadim ne-a povestit că a făcut aceste teste după ce încă în luna februarie s-a simțit rău, a avut unele simptome asemănătoare coronavirusului de tip nou și că 5 zile a avut febră ridicată, lucru care, potrivit lui, nu i s-a mai întâmplat de multă vreme. După trei luni de la simptomele avute, bărbatul a decis să facă un test pentru anticorpi ca să vadă dacă a fost sau nu infectat cu COVID-19.

„Eu am făcut două teste pentru anticorpi, în două laboratoare diferite. Pentru efectuarea testului, medicii îți colectează sânge din venă. Rezultatele mi-au venit cam într-o zi.

Vadim Dolinschi

Eu m-am dus să-mi fac testul pentru anticorpi pentru că vroiam să știu dacă am fost sau nu infectat cu Covid-19. Am avut așa o perioadă, în luna februarie, în care am avut anumite simptome, aveam dubii. Atunci, în februarie, am avut puțină febră, câteva simptome de răceală, însă atunci nu eram în țară, eram peste hotare. Acolo, probabil, m-am îmbolnăvit, am răcit, niciodată, în viață, nu am avut așa febră, cam vreo 5 zile a durat. Asta a fost în februarie, iar ulterior am revenit în R. Moldova. Abia în luna mai mi-am făcut primul test la anticorpi. Peste 3 luni de la acele simptome, în luna mai, pe 13 mai eu am fost și am dat primul test la anticorpi. Atunci, la primul test pentru anticorpi, mi-au zis că în acel moment nu aveam virusul, dar ce ține de prezența anticorpilor IgG, cei care pot crea imunitate, rezultatele arătau că am dezvoltat acești anticorpi, însă nu suficienți”, ne-a povestit Vadim Dolinschi.

Medicii i-au recomandat lui Vadim să facă un test repetat la anticorpi

Bărbatul susține că, deși, primul test la anticorpi arăta prezenta anticorpilor IgG, însă medicii aveau dubii în privința rezultatului, a decis să facă un test repetat.

„După primul test, medicii mi-au recomandat peste câteva zile să mai fac un test, un test repetat pentru anticorpi. Peste câteva săptămâni am mai făcut un test. Pe 16 iunie am făcut al doilea test, iar rezultatele au fost negative, au arătat negativ la IgM și negativ la IgG. Asta înseamnă că niciodată nu am fost infectat cu Covid-19.

Așa cum mi-au explicat sunt două feluri de anticorpi. Primul tip de anticorpi IgM se formează atunci când persoana a fost în contact cu cineva care avea Covid-19 și s-a infectat, adică este infectat, dar este asimptomatic. Dacă rezultatul testului la anticorpi IgM este negativ, asta arată că nu ești bolnav, nu ești și n-ai fost infectat.

Așadar, al doilea tip, sunt anticorpii IgG care se formează după ce ai avut coronavirus. Dacă rezultatul la testul de anticorpi IgG este pozitiv asta înseamnă că organismul a dezvoltat anticorpi și că tu cândva ai avut coronavirus. Dacă testul la IgG este negativ asta poate însemna că tu nu ai avut coronavirus, dar poate fi și așa că organismul a dezvoltat totuși acești anticorpi, însă acum ei nu mai sunt”, ne-a mai comunicat Vadim Dolinschi.

Anticorpii noului coronavirus nu s-ar menţine în corp mai mult de câteva luni

Potrivit specialiștilor, cercetarile medicale efectuate pâna la moment nu prezintă dovezi în privința concentrației și stabilității anticorpilor formați.

„Concentrația anticorpilor specifici formați în organism depinde în mare parte de imunitatea organismului fiecarei persoane în parte. Din studiile medicale efectuate pana acum la nivel global, nu exista dovezi clare în acest sens.

Anticorpii specifici către virusul SARS-CoV-2 IgM se determină în serul pacienților la debutul infecției și se mențin pozitivi o perioadă scurtă de timp, pe când anticorpii specifici IgG se dezvoltă mai târziu și rămân pozitivi o perioadă de timp mai îndelungată după recuperarea pacienților. Cercetarile medicale efectuate pâna la moment nu prezintă dovezi în privința stabilității anticorpilor formați”, ne-a mai declarat Valentina Vlas.

Un studiu efectuat recent în oraşul german Munchen sugerează că anticorpii produşi de organism la contactul cu noul coronavirus nu se menţin în corp mai mult de câteva luni.

Totodată, rezultatele studiului sugerează că pacienţii vindecaţi pot fi reinfectaţi cu acest virus, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma acest lucru, relatează agenţia DPA.

Constatările făcute în urma studiului german sunt în concordanţă cu rezultatele altor alte studii efectuate în alte ţări. Cercetătorii chinezi au raportat în jurnalul ştiinţific Nature că nivelul de anticorpi la coronavirus din sânge a scăzut considerabil după două luni. Acest lucru a fost evident în special în cazul pacienţilor asimptomatici, care au produs mai puţini anticorpi şi, prin urmare, au avut un răspuns imun mai slab.

„Prezența anticorpilor nu garantează că pacientul nu se poate reinfecta cu Covid-19”

Solicitată de ZdG, directoarea medicală a laboratorului privat Invitro Diagnostics ne-a declarat că prezența anticorilor în organismul unui pacient nu garantează faptul că persoana respectivă nu se poate reinfecta cu Covid-19.

„Acest virus este relativ nou și toate cercetările care s-au făcut și observațiile noastre, pentru că noi stăm cu ochii pe o toată informația medicală de specialitate în acest domeniu, arată că nu exista siguranță. Primii, chinezii s-au prins că prezența anticorpilor nu garantează imunitatea. Deci, ei au încercat, au trimis medici care avuseseră coronavirus și, după ce s-au tratat, i-au trimis înapoi în focar și ei s-au reinfectat, inclusiv în forme grave. Adică asta absolut nu garantează că nu te reinfectezi.

Silvia Morgoci

Totuși, dacă este vorba despre o imunitate, de exemplu, ai anticorpi și ai întâlnit în magazin sau ai stat într-o încăpere cu cineva, dar nu foarte aproape, nu a strănutat nimeni în direcția, adică depinde de încărcătura virală care vine peste om, chiar dacă are anticorpi. Atunci dacă cantitatea de virus este mult mai mare decât anticorpi prezenți la acel moment este posibilă reinfectarea și atunci anticorpi nu se isprăvesc și capturezi imediat antigenul acesta”, a conchis Silvia Morgoci, directoarea medicală a laboratorului privat din capitală.

Contactați de către ZdG, responsabilii din cadrul Ministerului Sănătății ne-au comunicat că astfel de teste, deocamdată, se efectuează doar în cadrul laboratoarelor private.

În instituțiile medicale private din R. Moldova prețul unui test la anticorpi IgG și IgM variază de la 380 de lei până la 750 de lei. Tot în cadrul acestor laboratoare, prețul unui test pentru COVID-19 începe de la 800 de lei.