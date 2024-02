Survolarea spațiului aerian al R. Moldova de avioane militare americane, atragerea țării noastre în război și corespondență oficială secretă între R. Moldova și Ucraina, publicată. Doi experți în securitate analizează cele mai recente falsuri din spațiul public

În ultima perioadă s-a intensificat narativul activiștilor și politicienilor pro-Kremlin cu mesaje despre „atragerea R. Moldova în război” ca măsuri de retorsiune a Rusiei fiindcă R. Moldova ar fi inclusă în programul de mobilitate militară al Uniunii Europene, că NATO și UE ar face planuri de a crea în Moldova un teren de testare pentru desfășurarea echipamentelor militare pentru războiul din Ucraina, că Maia Sandu ar putea autoriza survolarea de către avioanele de vânătoare americane F-16 a spațiului aerian al R. Moldova cu scopul de ataca obiective rusești. Pentru mai multă credibilitate propagandiștii pro-ruși inserează în știrile oficiale mesaje speculative și fac referire la corespondență oficială secretă în posesia căreia ar fi intrat.

Ministerele de Externe și Apărării ale R. Moldova au declarat pentru ZdG că au dezmințințit în repetate rânduri aceste informații false, iar doi experți în securitate au comentat pentru ZdG că „Moldova ar avea doar de câștigat” urmare a apropierii de NATO și UE, menționând că „Rusia încearcă prin diferite metode să preia controlul asupra R. Moldova, să blocheze orice colaborare cu Ucraina și să o transforme într-o amenințare pentru Ucraina, România și pentru NATO. Conform unui raport din 2023 al Serviciului de Informații și Securitate, Rusia a cheltuit peste 50 de milioane de euro timp de doi ani pentru destabilizarea situației din R. Moldova”.

Igor Dodon: „Putin este o personalitate istorică, care a făcut multe lucruri bune pentru Rusia, și nu îmi voi schimba opinia”

Un promotor activ al președintelui rus Vladimir Putin și a Rusiei este fostul președinte pro-rus Igor Dodon care susține că „în continuare consider, că Putin este o personalitate istorică, care a făcut multe lucruri bune pentru țara sa, Rusia, și nu îmi voi schimba opinia. Politica sa va influența nu doar procesele mondiale, ci și R. Moldova”, scrie Dodon despre Putin pe numele căruia Camera preliminară a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a emis mandat de arestare fiind suspectat de crime de război.

„În apropiere de Chișinău se construiește o nouă bază militară. Una dintre cele mai importante probleme care îi preocupă pe moldoveni este aceea de a nu ne lăsa să fim atrași în război. Trebuie să readucem urgent dialogul strategic cu Rusia. Fiind o țară mică, avem nevoie de un parteneriat strategic cu Rusia”, sunt declarațiile lui Igor Dodon pentru presa rusă, postate pe pagina sa de Facebook.

„Rusia întreprinde orice măsuri ca să-și mobilizeze coloana a cincea și să provoace nemulțumiri în societate, neîncredere în guvernare, în președinte și să ațâțe spiritele în UTA Găgăuzia. Timp de doi ani, Rusia a cheltuit 50 de milioane de euro pentru a destabiliza situația din R. Moldova”

Anatol Șalaru, fostul ministru al Apărării

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în perioada anilor 2015-2016, susține că „Rusia încearcă prin diferite metode să preia controlul asupra R. Moldova, să blocheze orice colaborare cu Ucraina și să o transforme într-o amenințare pentru Ucraina, România și pentru NATO. R. Moldova este un cap de pod pe care Rusia vrea să-l recucerească și întreprinde orice măsuri. Din raportul SIS-ului reieșea că timp de 2 ani Rusia a cheltuit 50 de milioane de euro pentru a destabiliza situația de R. Moldova. Ca să preia controlul asupra R. Moldova ei sunt dispuși să cheltuie de 10 de ori mai mult. Unu – două miliarde de dolari pentru ruși ar fi o investiție foarte mică pentru rezultatul pe care îl vor obține din ocuparea R. Moldova”, a declarat fostul ministru al Apărării pentru ZdG.

„Am văzut interviuri cu politicieni ruși care încearcă să destabilizeze situația din R. Moldova, fiindcă 2024 este un an foarte important pentru noi. În primul rând – alegerile prezidențiale, în al doilea rând – referendumul și, la fel de important, începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Rusia vrea să câștige alegerile prezidențiale pentru a bloca aderarea la Uniunea Europeană, dar și pentru a anula rezultatele referendumului în caz că acesta va fi unul favorabil inițiatorilor.

Venirea lui Dodon, Irinei Vlah sau altui pro-rus la Palatul Prezidențial – înseamnă blocarea parcursului european al R. Moldova.

De aceea, Rusia întreprinde orice măsuri ca să-și mobilizeze coloana a cincea și să provoace nemulțumiri în societate, neîncredere în guvernare, în președinte și să ațâțe spiritele în UTA Găgăuzia”, consideră Șalaru, menționând că „politicienii ruși recunosc că tentativa lor de schimbare a guvernării – a eșuat – și acum caută alte metode: pregătirea susținătorilor lor pentru un eventual atac al Rusiei împotriva R. Moldova. Nu în zadar se discută acum pe canalele coloanei a cincea că în curând Rusia va începe o ofensivă asupra Hersonului, va ocupa Harcovul, va lua Odesa și va veni în Moldova să ne elibereze. Imaginați câtă impertinență și câtă ură din partea lor față de noi, fiindcă așteaptă să fie eliberați de sub ocupația noastră probabil”, spune revoltat Anatol Șalaru.

Peste 100 de pagini false de Facebook pentru promovarea temelor de discuție pro-Kremlin

Potrivit cercetărilor organizației non-profit „Reset”, în anul 2023, fostul deputat condamnat Ilan Șor a desfășurat pe Facebook o campanie publicitară în valoare de peste 200 000 de dolari, în care a promovat teme de discuție pro-Kremlin și a subminat alegerile locale din R. Moldova. Pe parcursul a șase luni, Șor a folosit peste 100 de pagini false de Facebook pentru a difuza sutele de reclame care au adunat 155 de milioane de impresii.

„Moldoveni, noi, copiii noștri, casele noastre se pot transforma în scut uman!”

Vladimir Dachi, unul dintre propagandiștii pro-ruși în R. Moldova și liderul Partidului NOI a publicat în luna februarie pe pagina sa de Facebook o scrisoare care pretinde a fi corespondența dintre ministerele de externe ale Ucrainei și R. Moldova în care se menționează că „președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy au ajuns la acorduri de principiu cu privire la posibilitatea ca Ucraina să utilizeze spațiul aerian al R. Moldova”. Conform scrisorii, ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba a solicitat o „reuniune de lucru în format trilateral pe această temă între reprezentanți ai Statului Major General al Armatei Naționale a R. Moldova, a Statului Major General al Forțelor Armate ale României, a Statului Major General al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, ministerelor apărării, infrastructurii și diplomației din România, R. Moldova și Ucrainei (…) în perioada 12-16 februarie 2024.” Scrisoarea distribuită pe Facebook este însoțită de mesajul „Moldoveni, noi, copiii noștri, casele noastre se pot transforma în scut uman! Potrivit corespondenței dintre ministerele de externe ale Ucrainei și R. Moldova, care a apărut în spațiul public, este clar că Maia Grigorievna poate autoriza survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către avioanele de vânătoare americane F-16. Cum va arăta acest lucru? Se presupune că avioanele vor decola de pe aerodromurile românești, vor survola spațiul aerian moldovenesc și vor lovi instalații rusești și se vor întoarce în România”, sunt speculațiile lui Vladimir Dachi, liderul Partidului NOI.

Captură de ecran/Facebook

„Ministerul Apărării a dezmințit în repetate rânduri această informație falsă”

„Veridicitatea acestei scrisori nu se confirmă. Este un fals”, este răspunsul pentru ZdG a Serviciului diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova cu referire la acea pretinsă scrisoare.

„Ministerul Apărării a dezmințit în repetate rânduri această informație falsă. Ministerul Apărării și Marele Stat Major al Armatei Naționale a R. Moldova nu au primit nicio solicitare de participarea la o reuniune de lucru de acest fel”, a comunicat Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Apărării.

„Nu există nici un motiv ca R. Moldova să permită avioanelor de luptă tranzitarea spațiului aerian al R. Moldova. Toate aceste narrative sunt falsuri și speculații”

„Într-o țară normală, cu oameni normali la cap, argumente de genul că «faptul că Maia Sandu sau R. Moldova și-a ales parcursul european poate provoca război cu Rusia» – nu ține. Acesta este un argument pentru idioții care nu încearcă să gândească. Este o propagandă ieftină și murdară, fiindcă nici o țară din lumea asta, oricât de mare s-ar crede și oricât de puternică ar fi, nu poate să interzică R. Moldova să-și aleagă parcursul european și să adere la Uniunea Europeană. Oricât de mult i-ar deranja pe ruși, acesta nu este un pretext pentru ei ca să declare război sau să înceapă să destabilizeze situația din R. Moldova”, susține Anatol Șalaru.

Fostul ministru al Apărării susține că nu există nici un motiv ca R. Moldova să permită avioanelor de luptă tranzitarea spațiului aerian al R. Moldova. „S-a vorbit și în Europa, s-a vorbit și în România. Este exclusă o asemenea situație în care un avion militar ucrainean decolează de pe teritoriul României, tranzitează spațiu aerian al R. Moldova și participă la acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei împotriva armatei ruse. Este exclus un asemenea scenariu, pentru că aceasta ar înseamna implicarea directă a NATO în războiul împotriva Rusiei, iar NATO nu se implică deocamdată direct în acest război. NATO este o organizație defensivă de apărare. NATO nu va veni să lupte în Ucraina împotriva Rusiei. Deci toate aceste narrative sunt falsuri, speculații pe care încearcă să le promoveze pentru a destabiliza situația din R. Moldova. Nu există un asemenea precedent și nu va fi niciodată”, relatează Șalaru.

„Nici spațiul aerian, nici spațiul terestru al R. Moldova nu va fi folosit pentru acțiunile militare a țărilor NATO”

Fostul ministru al Apărării are certitudinea că „nici spațiul aerian, nici spațiul terestru al R. Moldova nu va fi folosit pentru acțiunile militare a țărilor NATO. Acțiuni militare vor fi doar când Rusia va ataca o țară membră NATO, dar deocamdată acest lucru nu este previzibil și nici nu se ia în calcul. Armamentul și tehnica militară destinată Ucrainei traversează teritoriul Poloniei și României. Aceste două țări sunt țări de tranzit pentru Ucraina. Hub-ul militar este în Polonia, iar ajutorul umanitar și medical tranzitează România. Ucraina are mai multe puncte de frontieră cu România și ar fi prea costisitor și complicat ca anumite mărfuri să fie redirecționate prin R. Moldova, fiindcă tot în România ar ajunge. Teritoriul R. Moldova este tranzitat doar de mărfuri nemilitare destinate Ucrainei”, susține acesta.

Acolo unde tace guvernarea vorbește propaganda rusă

Anatol Șalaru este de părere că cetățenii R. Moldova ar trebui să fie bine informați pe aceste subiecte de către autorități.

„Cetățenii trebuie să audă din gura guvernanților realitatea, ce este adevărat și ce nu este adevărat – fiindcă aceste zvonuri lucrează. Acolo unde tace guvernarea vorbește propaganda rusă. Ei nu au limite și nu există linii roșii pentru propaganda rusă. Propagandiștii ruși merg înainte cu cele mai mari minciuni, falsuri și provocări, fără niciun fel de scrupule. Ei vorbesc inclusiv că aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană înseamnă de fapt pierderea suveranității și statalității R. Moldova, și că R. Moldova va înceta să existe fiindcă vom delega foarte multe din prerogativele statului către Consiliul European, Uniunea Europeană. Ceea ce este iarăși un fals. Atribuțiile statului rămân – nici o țară membră UE nu și-a pierdut independența și suveranitatea”, spune Anatol Șalaru.

Dislocarea a zeci de mii de militari ruși în R. Moldova ar fi un scenariu real dacă la guvernarea R. Moldova ar accede persoane pro-Kremlin

Dacă la președinția R. Moldova va accede un președinte pro-rus – scenariul în care Rusia își va disloca zeci de mii de militari ruși pe teritoriul R. Moldova veniți pe cale aeriană de pe aeroportul din Yerevan, ar fi unul real, crede Șalaru.

„Este foarte real un asemenea scenariu prin intermediul curselor aeriene care vin în R. Moldova din afara Uniunii Europene. Armenia este controlată de Rusia.

Imaginați-vă că în R. Moldova vin zilnic din Yerevan zboruri charter cu câte 200 de pasageri militari ruși care au aprobarea de la Președinție să aterizeze și să intre în țară, iar la Tiraspol ar avea suficient armament pentru a se înarma.

Au și vreo 20 de tancuri. Tiraspolul are acum puțini militari originari din Rusia și nu are capacitatea să atace Ucraina sau să pună mâna pe Chișinău. Când am plecat de funcția de ministru al Apărării, erau circa 1200 de militari, din care jumătate era personal tehnic. Au angajat localnici, dar aceștia nu prea au dorință să se aventureze într-un război împotriva Ucrainei, NATO sau R. Moldova. Deaceea vor aduce militari din Rusia care nu vor ezita să îndeplinească ordinele. În Tiraspol sunt vreo 500 de pacificatori veniți din Rusia, și dacă vor mai aduce câteva mii – contingentul militar rus în Tiraspol se va întări. Îi vor angaja pe cei din coloana a cincea din Chișinău și Bălți, și își vor mări capacitatea militară în Transnistria – în R. Moldova de fapt – fiindcă Rusia urmărește crearea unui cap de pod pe întreg teritoriu al R. Moldova și nu doar la Tiraspol. Imaginați-vă ce ar însemna un contingent militar de 20-50 de mii de militari ruși și tehnică militară în R. Moldova. Ar fi un pericol real”, conchide expertul.

„Moldova ar avea doar de câștigat în materie de securitate dacă ar fi atrasă în programul de mobilitate militară al UE”

Sursa foto: Europa Liberă

Pe de altă parte, Dumitru Mînzărari, expert în securitate, lector în studii de securitate la Colegiul baltic de Apărare susține că „nu văd nimic rău în toate aceste «acuzații» ale trolilor și propagandiștilor ruși și pro-ruși.