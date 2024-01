Cum a plătit Șor peste 200 de mii de dolari pentru a difuza reclame pro-Kremlin pe Facebook, deși este sancționat de SUA

Compania Meta, care deține Facebook, a câștigat peste 200 000 de dolari dintr-o campanie publicitară, văzută de milioane de oameni, care a promovat teme de discuție pro-Kremlin și a subminat alegerile locale din R. Moldova, potrivit unui nou studiu citat de o revistă americană care scrie despre impactul tehnologiilor emergente.

În februarie anul trecut, când cercetătorii de la organizația non-profit Reset, cu sediul la Londra, au descoperit că Meta îi permitea fostului deputat condamnat Ilan Șor să desfășoare o campanie publicitară pe Facebook, compania a promis că va opri publicitatea. Dar Șor, pe care Statele Unite l-au sancționat pentru finanțarea ilegală a partidelor politice din R. Moldova și pentru promovarea dezinformării rusești, a continuat.

La doar câteva luni după ce Meta a declarat că va opri reclamele lui Șor, potrivit noilor cercetări ale Reset, prezentate revistei WIRED, Șor și partidul său omonim, Partidul Șor, au pus la cale o campanie publicitară și mai elaborată pe Facebook, cu scopul de a destabiliza alegerile locale din R. Moldova din noiembrie și de a submina aderarea Moldovei la Uniunea Europeană.

Pe parcursul a șase luni, Șor a folosit peste 100 de pagini false de Facebook pentru a difuza sute de reclame care au adunat 155 de milioane de impresii și au adus venituri de cel puțin 200 000 de dolari pentru Meta, potrivit cercetării Reset. Câteva dintre reclame au prezentat chiar videoclipuri deepfake cu președinta Maia Sandu, purtând un hijab și anunțându-și intenția de a demisiona.

Campania publicitară inițială a lui Șor, pe care Reset a identificat-o la începutul anului trecut, a îndemnat la revolte și proteste împotriva guvernului pro-occidental din Moldova. În comparație cu cea mai recentă campanie, însă, aceasta a fost mult mai mică în ceea ce privește dimensiunea și coordonarea.

Cea de-a doua campanie publicitară, care a început în iulie, a fost concepută pentru a viza alegerile locale care au avut loc în Moldova la începutul lunii noiembrie. Campania s-a intensificat în septembrie, când reclamele au fost vizualizate de peste 40 de milioane de ori, a constatat Reset.

Șor nu pare să fi făcut niciun efort pentru a ascunde cine se află în spatele ei. Aproape toate cele 609 anunțuri detectate de Reset menționează direct numele lui Ilan Șor sau al unor candidați politici care au legătură cu partidele susținute de Șor. Aproximativ 40 la sută dintre reclame prezintă imagini video în care este vizibil în mod clar chipul lui Ilan Șor, în timp ce alte videoclipuri prezintă logo-ul oficial al ex-partidului Șor.

Reset a identificat 108 pagini de Facebook care făceau parte din campania publicitară, toate fiind conturi anonime care nu publicaseră niciun alt conținut înainte de cumpărarea reclamelor. Paginile au fost redenumite și rebranduite cu doar câteva zile înainte de a implementa reclamele, pentru a le face să pară că sunt instituții media din R. Moldova. Doar 14 dintre paginile implicate au fost dezactivate de Meta înainte ca Reset să își publice raportul.

În ciuda mai multor semnale clare ale unei campanii coordonate de către o persoană căreia i s-a interzis să facă publicitate pe platformă, sistemele automate și umane ale Meta nu au reușit să urmărească și să elimine mesajele. Pentru Reset, dezvăluirea campaniei Șor ar fi fost o „banalitate”.

„Modul în care am găsit cea de-a doua campanie a fost prin simplul fapt că am tastat numele „Ilan Șor” în arhiva de anunțuri a Facebook”, a declarat pentru WIRED un cercetător de la Reset, care nu a dorit să fie identificat, pentru a-și proteja intimitatea.

Anunțurile postate de grupul lui Șor au fost active marți după-amiază, potrivit unei analize a bibliotecii de anunțuri de pe Facebook. Miercuri dimineață, după ce WIRED a contactat Meta, multe dintre mesajele plătite erau marcate ca fiind „inactive”.

Eșecul Meta de a identifica o campanie publicitară coordonată care conținea zeci de pagini neautentice, videoclipuri deepfake și dezinformare pro-rusă, condusă de o persoană sancționată care fusese raportată anterior pentru desfășurarea unei campanii similare, susține criticile conform cărora Meta nu investește suficiente resurse în moderarea conținutului pe piețele non-engleze, notează sursa citată.

Având în vedere că miliarde de oameni din întreaga lume vor vota în unele dintre cele mai importante alegeri din istoria recentă – inclusiv alegerile prezidențiale din SUA și R. Moldova -, criticii spun că acest lucru ridică îngrijorări serioase cu privire la modul în care Facebook ar putea fi folosit ca armă pentru a perturba aceste alegeri.

„Facebook și Instagram au devenit ajutoarele campaniei secrete a lui Vladimir Putin de a perturba democrația europeană, poate nicăieri mai evident decât în Moldova”, spune Ben Scott, director la Reset.

„Dacă Meta nu poate împiedica agenții ruși să desfășoare operațiuni de influență evidente care vizează răsturnarea unui guvern democratic, înseamnă că nu sunt serioși în ceea ce privește cea mai elementară atenuare a amenințărilor. După un an de disponibilizări masive în echipele de siguranță a produselor tehnologice din întreaga lume, constatările noastre sunt un semn de rău augur pentru ceea ce va urma la viitoarele alegeri prezidențiale din R. Moldova și la alegerile parlamentare europene.”

Meta a refuzat să răspundă la întrebările specifice ale WIRED cu privire la modul în care Șor a reușit să repornească o nouă campanie la câteva luni după ce a fost alertată cu privire la campania sa anterioară, dar spune că a eliminat capacitatea lui Șor de a cumpăra reclame după ce a fost sancționat.

„Actorii rău intenționați ca acesta sunt persistenți și, așa cum am mai spus, am detectat anterior eforturi de a folosi alte pagini și conturi în încercarea de a amplifica conținutul legat de el„, a declarat Ben Walters, un purtător de cuvânt al Meta. „Am luat și vom continua să luăm măsuri atunci când găsim un comportament neautentic, conținut sau reclame care încalcă politicile noastre„.

Biroul lui Sandu a refuzat să comenteze acest raport.

Șor a fost sancționat de SUA la sfârșitul anului 2022 pentru că a colaborat cu Kremlinul pentru a submina guvernul lui Sandu și „a readuce Moldova în sfera de influență a Rusiei”, a declarat atunci Departamentul Trezoreriei SUA. De asemenea, partidul lui Șor a fost declarat neconstituțional în iunie 2023, după ce oligarhul a fost condamnat în absență la 15 ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani. Șor locuiește în Israel.

Companiilor americane precum Meta le este interzis să se angajeze în tranzacții financiare cu persoane și grupuri sancționate. Departamentul Trezoreriei, care gestionează programul de sancțiuni, nu a răspuns la solicitarea de comentarii a WIRED.

Deoarece R. Moldova nu face parte din UE, nu este vizată de Legea privind serviciile digitale (DSA), o lege introdusă de UE pentru a obliga companiile să fie mai transparente în ceea ce privește modul în care își moderează platformele.

La sfârșitul lunii octombrie 2023, Facebook a publicat primul său raport de transparență de la intrarea în vigoare a DSA în iulie 2022. Acesta arată că țările din Europa de Est aveau foarte puțini moderatori dedicați monitorizării conținutului în limba lor. Compania a dezvăluit că are 35 de moderatori care vorbesc limba română.

În Slovacia, de exemplu, care are o populație de 5,5 milioane de locuitori și unde anul trecut au avut loc alegeri afectate de dezinformare, Facebook are doar 11 moderatori care vorbesc slovacă. În plus, are doar șase moderatori care vorbesc lituaniană, în țara cu aproape 3 milioane de locuitori, și doar doi moderatori care vorbesc letonă, care acoperă o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori.

În schimb, raportul de transparență al Facebook arată că în Irlanda, unde se află sediul internațional al Meta, Facebook are 42 de moderatori care vorbesc irlandeză, o limbă pe care o vorbește în mod regulat mai puțin de 2% din populație.

„Este vorba de Moldova, este vorba de limbile română și rusă, deci sunt regiuni de care Facebook a dovedit continuu că nu-i pasă”, susține cercetarea Reset. „Europa de Est este total sub radarul oricărui tip de moderare a conținutului sau de examinare a modului în care se face publicitate politică în aceste regiuni”.

ZdG a identificat, în ianuarie 2023, și a prezentat peste 100 de profiluri false de facebook ce îi lustruiesc zilnic imaginea deputatului fugar Ilan Șor, liderul Partidului Șor.