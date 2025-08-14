STOP FALS În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova

Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din R. Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială, relatează Stop Fals. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită măsuri urgente și avertizează că această practică expune instituțiile riscului de interceptare a datelor.

Un exemplu este liceul „Lucian Blaga” din Bălți, unde poșta electronică mail.ru rămâne principalul canal de comunicare, inclusiv pentru documente legate de examenele de bacalaureat. „Nu știu, așa e de ani de zile, deja eu de când activez aici, de vreo 15 ani. Așa e poșta veche, toată lumea o cunoaște și nu am mai modificat-o, ca să nu pierdem informația. Noi mai avem o poștă, pe gmail.com, dar cea mai activă e aceasta”, a declarat pentru Stop Fals Ileana Culicov, secretara Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți. Majoritatea profesorilor de aici utilizează mail.ru, în timp ce doar câțiva au adrese electronice pe domeniul gmail.com.

Reprezentanta liceului a recunoscut că folosește în continuare vechiul cont deoarece toți partenerii – inclusiv Direcția de Învățământ și alte instituții – trimit acolo documente și informații importante, cum ar fi corespondența legată de examenul de bacalaureat. Schimbarea poștei ar presupune riscul pierderii legăturii cu aceste mesaje, a argumentat Culicov.

Întrebată despre posibilele riscuri de securitate, ea spune că n-a primit vreo avertizare de acest fel privind utilizarea poștei mail.ru, sugerând că doar un ordin oficial ar facilita tranziția completă către un serviciu de e-mail mai sigur.

Aceeași situație este la Liceul Teoretic „V. Maiakovskii” din Bălți. Contactați telefonic, reprezentanții instituției au recunoscut că folosesc de mult timp e-mailul [email protected] și nu intenționează să îl schimbe.

Autonomia mail.ru

Totuși, cele mai multe licee care folosesc adrese de mail.ru se află în autonomia găgăuză. Pe pagina Direcției de Învățământ a Găgăuziei Stop Fals a găsit lista tuturor liceelor, iar la fiecare era afișată o adresă mail.ru.

Pentru a verifica dacă informația de pe site-ul Direcției de Învățământ a Găgăuziei corespunde cu realitatea, Stop Fals a contactat trei licee: Liceul Teoretic „G. Gaidarji” din Comrat, Liceul Teoretic „T. Zanet” din Congaz și Liceul Teoretic „D. Caracioban” din Comrat.

Reprezentanții acestor trei instituții cu predare în limba rusă au confirmat că folosesc doar mail.ru. Spre deosebire de cei de la liceul „D. Caracioban”, cărora „le convine poșta și nu planifică schimbări”, reprezentanții liceului „T. Zanet” admit că există planuri pentru modificarea poștei electronice. „E o poștă foarte comodă, îmi place interfața, Gmail e un pic incomod, dar deoarece mulți din alte regiuni ale țării trec la Gmail, ne gândim și noi s-o facem din septembrie”. Întrebată despre potențialele riscuri de securitate legate de folosirea mail.ru, reprezentanta liceului spune că nimeni nu a avertizat instituția de învățământ despre ele.

Ministerul Educației nu are aprobată o politică oficială

Solicitat de Stopfals.md, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a confirmat că în prezent nu există o politică oficială obligatorie privind utilizarea serviciilor de e-mail în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Cu toate acestea, în contextul transformării digitale și al riscurilor cibernetice tot mai accentuate, instituția recomandă utilizarea unor platforme sigure, conforme cu standardele de protecție a datelor și securitate cibernetică.

Oficialii MEC recunosc că mai multe licee folosesc în continuare adrese de e-mail de pe mail.ru, o platformă controlată de entități din Federația Rusă. Această practică, spun reprezentanții ministerului, contravine recomandărilor actuale și este în proces de remediere, prin informarea direcțiilor raionale și încurajarea migrării către soluții mai sigure.

