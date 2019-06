Șeful Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a demisionat

Șeful Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Corneliu Groza, a demisionat. Anunțul a fost făcut de către ministrul de Interne, Andrei Năstase, care a precizat că pe masa lui mai are cel puțin 10 cereri de demisie.

„După o ședință pe care am avut-o la Direcția de Poliție, șeful Direcției Poliției municipale și-a dat demisia. A înțeles mesajul”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

Ministrul nu a precizat cine va exercita interimatul funcției și nu a oferit detalii despre celelate demisii care urma în sistem.

Anterior, din funcție a demisionat și șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Georghe Cavcaliuc, iar șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, a fost eliberat din funcție de noul Guvern.