Salariu lunar de zeci de mii de lei și datorii de milioane. Cu ce avere a plecat din funcție directorul Moldtelecom

Fostul director general al Moldtelecom, Dan Mitriuc, care a demisionat din proprie inițiativă, la începutul lunii iulie, a ridicat de la începutul anului 2019 aproape 762 de mii de lei de la compania pe care a condus-o. În 2018 însă, Mitriuc a avut un salariu lunar de circa 38 de mii de lei.

Conform declarației de avere și interese personale, pe care a depus-o la 19 iulie, familia lui Mitriuc deține un teren intravilan și o casă de locuit de 116 m2, procurată în 2015. La fel ca și în anii trecuți, fostul director al Moldtelecom scrie că este proprietarul unei cote-părți a unui apartament de 72 m2 și are în folosință un alt apartament de 119 m2.

Mitriuc a mai trecut în declarația sa de avere și interese personale două automobile de model Toyota, care însă nu îi aparțin, fiind deținute prin intermediul unor contracte de posesie/folosință.

Totodată, Mitriuc mai indică un cont curent cu o valoare de 405 mii de lei, dar și o datorie de 3,1 milioane de lei la VictoriaBank, contractată în 2015 și scadentă în 2030.

În timpul în care a fost la conducerea Moldtelecom, se pare că Mitriuc nu și-a achiziționat automobile și nu a investit în bunuri imobile. Totuși, în declarația din 2016, acesta indica că din 2011 deține un automobil de model BMW, a cărui valoare se ridica la 180 de mii de lei. Un an mai târziu, în declarația pentru 2017, Mitriuc a indicat că și-a vândut BMW-ul cu doar 10 mii de lei.

Dan Mitriuc a demisionat la doar câteva zile distanță după ce premierul Maia Sandu a solicitat să fie verificată activitatea întreprinderii Moldtelecom, meționând că această companie ar avea un management defectuos.

Mitriuc este fiul interpretei Steluţa Mitriuc, tot ea, șef interimar Direcția Cultură a Primăriei Chişinău, şi ginerele Tamarei Andruşca, demisă acum o lună din funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Andrușca a fost și membră a Curții de Conturi, iar din CV-ul funcţionarei aflăm că anterior, între anii 2001-2011, aceasta a fost director economic la „Petrom Moldova”, perioadă în care Vladimir Plahotniuc era acolo director comercial, după care, director general.