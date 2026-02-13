Reforma administrației publice locale: Guvernul a organizat, în ultima săptămână, consultări publice în șapte raioane. Care sunt următoarele localități

Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul.

Conform unui comunicat de presă al Executivului, la discuții au fost invitați „toți doritorii”, iar reprezentanții Executivului au vorbit despre „necesitatea de a ne implica și la nivel de administrație, și la nivel de comunitate în pregătirea conceptului de reformă”. „Pentru ca beneficiile reformei să răspundă cât mai bine nevoilor oamenilor, părerea fiecăruia contează”, notează sursa citată. Totodată, Guvernul a accentuat că încurajează amalgamarea voluntară.

Guvernul îndeamnă cetățenii să se „implice activ” în procesul de consultare publică. Sugestiile pot fi expediate și la adresa electronică: [email protected].

Săptămâna viitoare, ședințele vor continua în raioanele Anenii Noi, Edineț, Dondușeni, Râșcani, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Ialoveni.

„Menționăm că propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și consultat începând cu luna martie”, a indicat Guvernul.

Anterior, au avut loc consultări cu organizațiile primarilor – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Centrul pentru Administrație Locală Europeană (CALE), președinții de raioane, șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile, membrii Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, fracțiunile parlamentare și reprezentanții partidelor extraparlamentare.

Guvernul a dat start oficial, în luna ianuarie, reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Urmează prezentarea conceptului, discuții extinse cu cetățenii pe parcursul primăverii, iar apoi, în toamnă, elaborarea și aprobarea pachetului legislativ în Parlament. Alexei Buzu a declarat că reforma este despre „o absorbție mai eficientă a fondurilor și un nivel de trai mai bun, într-un ritm mai rapid, pentru cetățeni”.

Potrivit autorităților, reforma urmărește dezvoltarea comunităților locale prin administrații mai puternice și prin reducerea primăriilor. În ultimii doi ani, doar în două raioane din R. Moldova s-a încheiat cu succes procesul de amalgamare: Leova și Fălești, în timp ce alte zeci de localități parcurg etape de consultare și planificare pentru potențiale viitoare amalgamări.

Potrivit lui Buzu, la începutul lunii februarie, „peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară”.