Râul Prut va fi populat cu 2,5 tone de pește. Ministerul Mediului: „Acțiunea va deveni tradiție”

În zona lacului de acumulare Costești–Stânca, de pe râul Prut, Ministerul Mediului a început popularea cu 2,5 tone de pește. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că acest lucru va fi făcut în fiecare an.

„Am dispus ca astfel de intervenții să nu fie ocazionale, dar să devină o tradiție realizată în fiecare an. Este foarte important să avem constant astfel de măsuri, pentru că doar prin continuitate putem avea râuri mai sănătoase și putem menține starea ecologică a acestora”, a menționat ministrul.

Speciile introduse, cosaș, novac și sânger alb, ajută la menținerea echilibrului natural al apei, reducând excesul de vegetație și contribuind la un râu mai curat, conform Ministerului.

Hajder a spus că în toamnă se va face popularea și pe Nistru. „În contextul poluării recente, râul Nistru va fi populat în toamnă cu o cantitate dublă de pește, după consultarea experților și a organizațiilor de mediu”, a declarat ministrul Mediului.