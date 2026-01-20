Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, ACUZAT că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă, ani la rând. Banii NU ajungeau la familia pentru care se colectau

„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?”

Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă dintr-un sat din R. Moldova, cu mai mulți copii și probleme grave, i-a spus că are nevoie urgentă de ajutor.

În ultimele săptămâni, mai mulți oameni l-au acuzat public de escrocherie, descoperind că „dovezile” trimise lor – clipuri video care arată cum a livrat ajutorul, au fost reutilizate ani la rând, deși erau prezentate drept recente. Familia utilizată de Dutcovici în ultimii ani declară că nu a primit niciodată bani din colectările de fonduri și că a fost vizitată doar de trei ori, doar la inițiativa acestuia și fără preîntâmpinare.

ZdG a discutat cu toate părțile implicate: cu mama vizată în poveste, cu mai mulți oameni care se declară victime, dar și cu alte persoane menționate în istoriile „activistului”. Radu Dutcovici NU a răspuns la mesajele și apelurile redacției, dar pe rețele se declară nevinovat. În discuții private cu persoanele de la care a primit bani, el însă promite că-i va rambursa.

Radu Dutcovici este un tânăr cu peste 100 de mii de urmăritori pe rețelele sociale, cunoscut pentru pozițiile sale unioniste și pentru comentariile despre politica din R. Moldova. În 2021, acesta se declara membru al partidului „Democrația Acasă”. În una din postările sale din 22 mai 2021 acesta a scris că „din 2018 sunt pe baricade alături de Vasile Costiuc și luptăm împreună pentru a construi ceva frumos la noi acasă”. În cadrul mai multor postări, acesta își îndemna urmăritorii să se alăture partidului condus de Costiuc. Potrivit postărilor sale, cei doi s-ar fi despărțit chiar în 2021. Într-un video publicat recent, acesta afirmă că a crezut la un moment dat că „Costiuc este un om cu verticalitate”, însă acum consideră că „trădează interesul național”.

Astăzi, Dutcovici se declară un susținător al președintei Maia Sandu.

Sursa: facebook / Dutcovici Radu

În ultimii ani, el a contactat mai multe persoane care îl urmăreau cu un mesaj identic, mulțumindu-le pentru susținere.

După mesajul de început și întrebarea repetată „Puteți vorbi câteva minute?”, Dutcovici le prezenta tuturor același caz, cu aceleași detalii, indiferent de persoana căreia îi scria sau chiar de perioada în care avea loc conversația.

Sursa: Screenshot din conversația cu Silvia Caracuianu

Era cazul unei femei din R. Moldova, din satul Lăpușna, raionul Hîncești, cu „șase copii”, rămasă singură după ce „soțul a murit de cancer cu câțiva ani în urmă”. Doi dintre copii ar fi fost „internați în spital cu probleme la plămâni”, iar familia nu ar fi avut sprijin din partea nimănui și s-ar fi aflat într-o situație gravă.

Mesajele erau mereu însoțite de fraza „M-a sunat zilele acestea și ieri la fel”, sugerând că este vorba despre o rugăminte venită din partea familiei nevoiașe.

Sursa: Screenshot din conversația cu Elena Vasiloi

După prezentarea cazului, urma întotdeauna presiunea timpului, spunându-le oamenilor că intenționează să meargă la familie chiar „zilele acestea”. Cei contactați afirmă că Dutcovici era foarte insistent, amintind constant că vrea să ajungă „mâine” sau „în zilele următoare”.

Pentru că Radu Dutcovici are pe diferite platforme sociale mai mulți urmăritori care împărtășesc aceleași viziuni referitoare la subiectele abordate de el, oamenii contactați aveau, de obicei, încredere.

El nu cerea o sumă exactă, ci doar „un ajutor”. Însă, atunci când oamenii propuneau să pregătească un colet sau cutii cu haine și alte materiale, acesta deseori insista de la început că e nevoie de bani pentru medicamente. Unele persoane cedau și transferau bani, în timp ce unele trimiteau colete, iar în câteva cazuri, trimiteau și bani, și colete. El oferea adresa, numărul său de telefon și alte detalii necesare pentru a trimite coletele. Persoanele care au discutat cu el afirmă că pachetele erau trimise la Chișinău, în sectorul Buiucani sau lângă Circ, loc unde ajung, de regulă, microbuzele care vin din diasporă.

Sumele trimise variau de la 15 euro până la 300 de euro. Metodele de transfer erau diverse, Dutcovici oferind o gamă largă de platforme disponibile, precum Ria, MoneyGram, Revolut, PayPal, IntelExpress sau transferuri tradiționale.

Sursa: Screnshot din conversația cu Mariana Razmețchi

Cei mai mulți dintre cei care spun că au donat fac parte din diasporă, în special din Italia, mulți fiind pensionari. Mai mulți martori spun că Dutcovici ar fi fost prezent inclusiv la un festival al diasporei din Padova, unde unii oameni i-ar fi oferit bani direct „în mână”.

După ce primea banii sau coletele, promitea că va reveni cu o dovadă. Uneori, el nu mai revenea. Alteori, oamenii primeau un video în care era filmată o casă, în fața căreia se aflau genți și cutii, ca și cum ajutorul ar fi fost livrat. Mai exista și un video mai lung, în care produsele erau scoase din mașină și oferite copiilor.

Abia mai târziu, mai multe persoane implicate în acest proces au constatat pe online că au primit același video, deși au participat la „actul de caritate” în perioade diferite. Un video trimis unui donator în aprilie 2025 a fost trimis unul alt donator în februarie 2025.

Activitățile de caritate ale lui Dutcovici

Maria Falcă l-a acuzat pe Dutcovici prima dată în mediul online pe 27 decembrie 2025, afirmând că ceea ce face este escrocherie. După, alte persoane au făcut același lucru, Alex Vicol, un alt tânăr cu mii de urmăritori în mediul online, fiind cel care a mediatizat cel mai mult acest subiect.

Reieșind din datele strânse, reiese că Dutcovici vizita familia nevoiașă doar o dată pe an și atunci făcea mai multe filmări. Pe parcursul anului, după ce oamenii trimiteau bani sau colete, el le trimitea acele filmări ca „dovadă” că ajutorul a ajuns la familie. În realitate, filmările erau mai vechi, dar erau prezentate ca fiind recente, pentru a crea impresia că banii și ajutoarele au fost folosite corect, deși ele nu mai ajungeau la familie.

Pe 14 ianuarie 2025, Dutcovici a publicat un colaj de filmări, marcate „noiembrie 2023”, „octombrie 2024”, „decembrie 2025”, inclusiv un video în care un coleg de-al său ar fi fost la Ungheni să ajute o mamă cu doi copii, și altul etichetat drept „campanie de Paști, aprilie 2025”. În total, pe parcursul activității sale caritabile, Radu Dutcovici a mediatizat doar aceste cinci videouri. Colajul din 14 ianuarie a fost șters ulterior, la cerința Elenei, „mama celor șase copii”.

Colaj ZdG

Același video din 2023, devine „zilele trecute” sau „azi” în 2025

Primele situații documentate apar încă din anul 2023. Tatiana Semeniuc, stabilită în Italia, spune că în noiembrie 2023 a primit de la Radu Dutcovici mesajul despre familia care are nevoie de ajutor și a trimis un colet de 40 kg cu diverse lucruri. Nu a primit nicio confirmare, dar nici nu a cerut una, pentru că spune ea: „aveam încredere”. Ulterior, povestește că s-au întâlnit la Padova, la festivalul diasporei, în octombrie 2025, unde i-a oferit „în mână” 300 de euro, Dutcovici invocând din nou nevoia de a ajuta familia cu șase copii. Potrivit ei, acolo ar mai fi fost cel puțin trei persoane care i-au dat bani.

În 2024, mesajele continuă. Elena Vasiloi spune că pe 7 noiembrie 2024 a primit solicitarea și a transferat 15 euro prin PayPal, cu mențiunea „donație pentru familia din Hâncești”. Nici ea nu a primit vreun video drept dovadă.

În decembrie 2024, Elena Marin a primit același mesaj „de început”, urmat de povestea despre „mama cu șase copii”, însă a refuzat să ofere ajutor. În iunie 2025, Dutcovici a revenit cu aceeași istorie. De această dată, cei doi copii „cu probleme la plămâni” din 2024 ar fi fost din nou, sau încă, bolnavi cu aceeași problemă. După o discuție telefonică, în care Dutcovici a încercat să o convingă, Elena Marin i-a cerut numărul de telefon al mamei pentru a vorbi direct cu ea. El i-a trimis un număr, doar că, acesta era inexistent. Dutcovici a spus că este „straniu” și că „poate telefonul este deconectat”, menționând că ar mai exista un al doilea număr. Însă, nici al doilea număr nu funcționa. Din acel moment, Elena Marin nu i-a mai răspuns, deși el a revenit pe 6 iulie 2025 cu un nou mesaj de „bună ziua”.

Ar fi vizitat aceeași familie cu aceleași cutii la doar câteva zile distanță, de mai multe ori

În ianuarie 2025, mesajele lui Radu apar din nou. Lilia Țurcanu povestește despre cazul mamei sale, Nadejda. Pe 31 ianuarie 2025, Nadejda primește mesajul „de început” și acceptă să ajute. Transferă 50 de euro prin Ria, iar Dutcovici confirmă primirea banilor. Pe 4 februarie 2025, ea primește un video prezentat drept dovadă că pachetele și cadourile au fost deja livrate familiei, fiind același video apărut și în alte cazuri.

La doar o zi distanță, pe 5 februarie 2025, Paola Malai, din Italia, primește solicitarea pentru aceeași „familie”. În conversație apare chiar și o „fișă” a copiilor: șase copii, cu vârste de trei, cinci, șapte, opt, paisprezece și șaisprezece ani, mărimi la haine și încălțăminte, precum și o listă de produse necesare. Paola Malai transferă 100 de euro, iar pe 8 februarie 2025, primește și ea „dovada”, același video trimis Nadejdei pe 4 februarie, deși Malai fusese contactată abia pe 5 februarie, adică la o zi după ce ajutorul ar fi fost deja livrat.

Natalia Olarescu povestește că și mama sa, stabilită în Irlanda, a fost rugată să contribuie la aceeași cauză. De această dată, însă, Natalia a decis să ia ea legătura direct cu Dutcovici. Pe 26 februarie, soțul ei s-a întâlnit cu acesta și i-a oferit 2000 de lei „în mână”. Chiar a doua zi, pe 27 februarie, Dutcovici le-a trimis același video pe care îl primiseră și celelalte persoane, prezentat drept dovadă a livrării ajutorului.

O situație similară celei din februarie, în care Dutcovici ar fi vizitat aceeași familie cu aceleași cutii la doar câteva zile distanță, s-a repetat și în aprilie. Ala a primit mesajul pe 9 martie și a transferat 200 de euro pe 18 martie. După ce i-a amintit, Dutcovici a trimis un video pe 3 aprilie.

La doar câteva zile distanță, pe 7 aprilie, Valentina a primit același mesaj „de început”, iar pe 8 aprilie a transferat 50 de euro. Dutcovici a confirmat primirea banilor, spunând că „atunci când ajung la familia ceea vă trimit video”. Două zile mai târziu, pe 10 aprilie, i-a trimis același video care fusese transmis pe 3 aprilie. Teoretic, Dutcovici ar fi vizitat aceeași familie de două ori în decurs de aproximativ două săptămâni, de fiecare dată cu aceleași „dovezi”.

Mai mult, Valentina a fost rugată să mai transfere încă o dată pentru aceeași cauză pe 14 mai, adică la doar o lună după ce a efectuat primul transfer. Ea a acceptat și a mai trimis 50 de euro. Valentina ne-a trimis și transferurile bancare. De această dată, Dutcovici nu a mai revenit cu dovadă, trimițând doar pe 30 decembrie colajul făcut.

Pe 17 noiembrie, Silvia Caroceanu primește același mesaj de apreciere pentru faptul că îl urmărește pe Radu Dutcovici și este întrebată dacă poate vorbi câteva minute. După ce acceptă să ajute, Dutcovici îi trimite atât contul de Revolut, cât și datele sale bancare. Silvia îi transferă 100 de euro pe un card moldovenesc și, pe lângă aceasta, pregătește și un colet. Pe 27 noiembrie primește același video trimis și altor persoane înainte. Silvia atrage atenția că într-un mesaj vocal, Radu a menționat că familia este din Mărculești, Florești, iar în video a spus de Lăpușna, Hâncești.

Multe alte persoane spun că au fost contactate, dar au refuzat să trimită bani, pentru că li s-a părut dubioasă insistența acestuia. În alte cazuri, sunt oameni cu care ZdG a discutat, dar nu mai aveau mesajele salvate sau au purtat discuțiile în mare parte telefonic ori prin mesaje vocale. Persoanele menționate mai sus reprezintă doar câteva dintre cazurile pe care ZdG a reușit să le documenteze complet, fiind și altele care au avut loc în diferite perioade.

Totodată, mai mulți oameni au relatat că, după ce cazul a devenit public, Radu Dutcovici a început să șteargă conversațiile purtate cu o parte dintre ei.

Donații pe numele mamei și un alt ajutor suplimentar

În unele cazuri, persoanelor contactate li s-a cerut ca transferurile să nu fie făcute pe numele său, ci pe cel al mamei sale, Svetlana Dutcovici.

Cel puțin trei persoane afirmă că, după ce au donat, au fost contactate din nou cu un alt pretext: „a murit bunica” și este nevoie urgentă de bani pentru „praznic” și înmormântare. Potrivit postărilor lui Radu Dutcovici, bunica sa ar fi decedat în iunie 2025, iar perioada în care persoanele au fost contactate coincide cu data în care a fost publicată postarea.

Sumele cerute ar fi fost de 500–600 de euro, iar Sofia Zgardan afirmă că i-a cerut chiar 700 de euro. Paola Malai spune că după ce a refuzat să acorde ajutorul de 500 de euro, i-a propus acestuia să ceară ajutor de la fiul său, care, potrivit ei, este agent în servicii funerare, însă Radu Dutcovici a refuzat.

Sursa: Screenshot din conversația cu Paola Malai

Povestea lui Dutcovici, diferită de povestea „mamei cu șase copii”

În mesajele trimise donatorilor apare constant povestea unei „mame cu șase copii”. ZdG a discutat cu Elena, femeia din satul Lăpușna, Hâncești, la care Dutcovici a făcut referire de mai multe ori.

Elena, are, de fapt, 7 copii. Ea afirmă că Radu Dutcovici a fost la ea doar de patru ori. Prima dată a fost în luna mai, anul 2022. A doua oară a fost în 2023, Elena ținând minte că atunci a adus doar câteva haine care „nu erau corespunzătoare”. Următoarea dată a fost în octombrie 2024, când potrivit Elenei, a fost filmat acel video „celebru”, trimis tuturor persoanelor chiar și în 2025. Totuși, în colajul său, șters ulterior la cererea Elenei, el a etichetat video-ul drept „noiembrie 2023”.

Ultima dată și cea mai recentă vizită a avut loc pe 30 decembrie, pe fondul scandalului pornit în spațiul public pe 27 decembrie. Video din acea vizită a fost publicat doar o dată, în colajul șters.

La fel, arătându-i Elenei acea „fișă” transmisă unor persoane, care conținea vârsta copiilor, mărimea la haine și la încălțăminte a acestora, ea afirmă că nu are niciun copil de trei, paisprezece sau șaisprezece ani. Totodată, menționează că niciodată nu l-a contactat pe Dutcovici, deși în fiecare mesaj trimis donatorilor scria că „m-a sunat zilele acestea și ieri la fel”, și nici nu a trimis vreodată detalii despre copiii ei.

Mai mult, soțul despre care se afirmă că ar fi murit de cancer este, potrivit ei, în viață. De asemenea, susține că niciun copil nu a fost internat vreodată în spital cu probleme la plămâni sau cu orice altă problemă.

La fel, Elena subliniază faptul că Dutcovici nu anunța din timp că urmează să vină. În puținele cazuri în care a vizitat-o, suna și venea în aceeași zi. Elena declară că niciodată nu a primit bani, ci doar cutii cu diferite materiale și produse.

Odată cu acuzațiile din spațiul public, Elena a început să fie contactată de mai multe persoane care ar fi donat, acestea adresându-i întrebări. Ea a spus că e presată de multă lume și că acum „ne știe o lume întreagă de parcă am fi cerșetori, dar puteți veni să vedeți că muncim, nu avem nicio treabă cu ce a făcut Radu”.

„Doi copii cu bronșită acută”, care (NU) au fost internați în spital

Un detaliu care se repetă constant în mesajele lui Radu Dutcovici este starea de sănătate a copiilor. În fiecare caz prezentat, el susține că doi dintre copii sunt internați în spital „cu probleme la plămâni”, iar în multe mesaje vocale accentuează că ar fi vorba despre „bronșită acută”. Această versiune apare în discuțiile cu persoane diferite, în perioade diferite. Contactată de ZdG, mama copiilor a infirmat însă aceste declarații. Ea a menționat că niciunul dintre copiii săi nu a fost internat vreodată în spital și că niciunul nu a avut bronșită acută sau alte probleme la plămâni.

O situație mai detaliată privind acest detaliu a fost relatată și de o femeie, Tamara, membră a diasporei, tot ea, una dintre donatoare. Aceasta spune că, după ce i s-a vorbit despre copiii internați la „spitalul din Hâncești”, a propus să trimită personal ajutorul printr-o cunoștință din raion, care ar fi putut merge direct la spital. De fiecare dată, însă, apăreau motive pentru a evita acest lucru. I s-a spus că mama copiilor ar fi fost dusă și adusă de primarul din Boghiceni, iar când Tamara insista să trimită pe cineva la spital, i se răspundea că „nu mai este nevoie”, pentru că „au fost deja luați”.

În cele din urmă, Tamara a cerut numărul de telefon al mamei, dar i-a fost transmis un număr care nu exista, la fel ca și în cazul Elenei Marin. Din cauza că Dutcovici a șters mesajele cu ea, Tamara a trimis mesaje din conversația cu prietena sa.

Întrebată de ZdG, Elena, mama vizată în mesajele de ajutor ale lui Radu Dutcovici, a declarat că nu-l cunoaște pe primarul din localitate și că acesta nu a transportat-o niciodată la spital. Primarul din Boghiceni, Ion Zoină, la fel a răspuns că nu a făcut parte din cele relatate de Dutcovici și că nici nu cunoaște cine este.

„Campania de Paști”. Ajutor prezentat ca inițiativă personală, dar organizat de o asociație

În colajul său, dar și în alte postări, Dutcovici a publicat un video etichetat drept „campania de Paști”, care a avut loc în Gotești, raionul Cantemir, și prezentat ca parte a unor acțiuni întreprinse de el. Totuși, campania respectivă a fost organizată, de fapt, de Asociația pentru oameni cu dizabilități „Viitorul”. Directorul asociației, Gheorghe Crăciun, a confirmat pentru ZdG că Radu Dutcovici a fost prezent, însă acesta doar a filmat și a contribuit „cu benzina sau motorina la automobil și dacă a și fi pus 100-200 de lei pentru produse alimentare”

Într-o postare mai veche cu același video, cineva îl corectează când Dutcovici spune că urmează să meargă la „persoane nevoiașe”, precizând că este vorba despre „persoane cu dizabilități”. Totuși, în versiunea publicată ulterior de el, lipsește momentul în care este corectat.

Sursa: facebook / Dutcovici Radu

De la Florești la Ungheni, fără Dutcovici

Pe 1 decembrie 2025, Lidia, din Bălți, este contactată de Radu Dutcovici cu aceeași poveste, de această dată fiind vizată o familie din Florești. Radu Dutcovici, împreună cu un prieten de-al său, se deplasează până la Bălți pentru a ridica lucrurile pregătite de Lidia. După o perioadă îndelungată în care nu primește nicio confirmare, Inga, fiica Lidiei, îl contactează pentru a întreba ce s-a întâmplat cu cadourile.

Atunci, Dutcovici îi trimite un video nou, cu o femeie și doi copii. Deși Inga recunoaște în acel video lucrurile trimise de ea, i se pare dubios faptul că inițial i s-a spus că ajutorul este pentru o familie din Florești, în timp ce în video se afirmă că este vorba despre Ungheni. În acel clip, Radu nu apare, fiind prezent doar Andrei.

Andrei a ieșit, la rândul său, în spațiul public și a vorbit abia după ce au apărut acuzațiile și oamenii au început să ceară dovezi. El spune, într-un video, că Radu Dutcovici l-a chemat să meargă împreună la o familie nevoiașă.

Potrivit lui Andrei, după ce au fost la Bălți pentru a lua lucrurile pregătite de mama Ingăi, Lidia, cei doi s-au întors la Chișinău. Când l-a lăsat acasă pe Dutcovici, acesta ar fi luat din mașină unul dintre pachetele pregătite și l-a dus cu el acasă. Tot atunci, i-ar fi spus că „în zilele următoare” vor merge „la o familie nevoiașă, pe la sud, cu șase copii”.

Andrei afirmă că, văzând că Dutcovici nu-l mai contactează, a găsit singur o familie la Ungheni, dintr-un sat de unde este și el, și a decis să ducă acolo ajutorul. ZdG a vorbit cu familia care a primit acel ajutor. Ei ne-au spus că nu-l cunosc pe Radu Dutcovici, însă îl țin minte pe Andrei. Potrivit lor, vizita a avut loc în primele zile din decembrie 2025.

ZdG l-a contactat pe Andrei pentru mai multe detalii, însă acesta a refuzat să vorbească.

Sursa: facebook / Dutcovici Radu

„Mergem la acele familii, vorbim, totul se poate rezolva”

Pe 18 ianuarie, după patru zile de „liniște” pe pagina sa de Facebook, Dutcovici a publicat un video cum merge la o familie din satul Seliște, raionul Leova. Această familie nu a mai fost prezentată celor cu care am reușit să discutăm, fiind un caz nou. Potrivit lui, din nou, a fost contactat pentru a ajuta o familie care se află într-o „stare deplorabilă” și are probleme de sănătate.

Deși Radu Dutcovici nu a răspuns la apelurile sau mesajele redacției, acesta a ieșit pe 18 ianuarie să răspundă la acuzațiile în adresa lui. Potrivit acestuia, el este ținta unor atacuri și îndeamnă oamenii care se simt înșelați să-l contacteze.

„Dacă am greșit, stimați prieteni, în fața domniilor voastre, îmi cer scuze. Scrieți-mi în privat și o să rezolvăm. Dacă aveți neclarități, întrebări, semne de întrebare ș.a.m.d., o să discutăm și o să ajungem la un numitor comun”, a declarat Dutcovici într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Acesta subliniază faptul că tuturor persoanelor le-a trimis „dovezi”.