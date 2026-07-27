R. Moldova va împrumuta aproape 350 de milioane de euro de la BERD pentru reabilitarea unor „drumuri strategice”

Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un acord de împrumut de circa 344 milioane de euro destinat reabilitării unor drumuri „de importanță strategică”, potrivit unui comunicat de presă. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea acordului de împrumut.

Acordul, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vizează implementarea Proiectului VI de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. În cadrul acestuia urmează să fie reabilitate și lărgite drumurile R7 (R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România) și M3 (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România).

„Proiectul se înscrie în eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova, întrucât aceste drumuri fac parte din rețeaua de bază TEN-T şi au o importanță strategică pentru conectivitatea regională şi integrarea țării în spațiul european de transport”, se arată în comunicatul de presă.

Pe lângă finanțarea oferită prin împrumutul BERD, proiectul va beneficia de un grant de până la 11,4 milioane de euro din Platforma de Investiții în Vecinătatea UE, de un grant de circa 7,7 milioane de euro prin Mecanismul Connecting Europe Facility și de o contribuție a Guvernului de până la 34,2 milioane de euro, finanțată din Planul de Creștere pentru Republica Moldova acordat de UE.

După semnarea acordului, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Proiectul urmează să fie finalizat în termen de opt ani de la semnarea acordului.