Construcția drumului de ocolire a orașului Drochia avansează: Guvernul a aprobat o nouă etapă a proiectului

Guvernul a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a drumului național R7 „R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România”, pe sectorul de ocolire a orașului Drochia. Decizia reprezintă o etapă în procesul de pregătire a proiectului, necesară pentru evaluarea și declararea utilității publice a investiției, în conformitate cu prevederile legislației, conform unui comunicat de presă.

Drumul național R7 are o importanță strategică pentru Republica Moldova, fiind parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Acesta asigură conexiunea dintre nordul țării și România, prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, contribuind la dezvoltarea mobilității și facilitarea transportului de persoane și mărfuri.

Construcția drumului de ocolire va permite redirecționarea traficului de tranzit în afara orașului Drochia, reducând congestionarea traficului, sporind siguranța rutieră și îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor.

În perioada 2024-2025, pentru a facilita legătura directă între nordul R. Moldova și România prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca (rețeaua TEN-T), a fost elaborat și definitivat proiectul studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a orașului Drochia. Conform soluției de proiect identificate, traseul optim afectează terenuri în hotarele administrative ale localităților Ţarigrad, Miciurin și orașului Drochia.

Proiectul corespunde obiectivelor Strategiei de mobilitate 2030, care prevede dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare capacitate și construirea drumurilor de ocolire pentru fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și consolidarea conectivității Republicii Moldova cu rețeaua europeană de transport.