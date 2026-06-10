R. Moldova și România își vor extinde cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier

Republica Moldova va începe negocierile cu România pentru semnarea unui acord privind construirea, exploatarea și întreținerea unor infrastructuri de transport de interes strategic pentru ambele state, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste Prut. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru împuternicirea delegației țării noastre să poarte aceste negocieri, conform unui comunicat de presă.

Documentul va crea cadrul necesar pentru realizarea unor proiecte de infrastructură menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state. Printre acestea se numără podul rutier dintre Ungheni din R. Moldova și localitatea omonimă din România.

Noul acord va înlocui documentul semnat în 2022, care a stat la baza inițierii procedurilor pentru construcția podului rutier de frontieră. În același timp, acesta va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier.

De asemenea, acordul va facilita accesul la finanțare preferențială din partea Uniunii Europene. Proiectul va fi corelat cu dezvoltarea ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, pe teritoriul României, și a primului sector al autostrăzii Ungheni – Chișinău – Odesa, pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, este prevăzută dezvoltarea terminalului intermodal feroviar de la Berești.

Conectarea Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) reprezintă una dintre prioritățile țării noastre, iar podul rutier de la Ungheni va asigura legătura directă cu rețeaua de autostrăzi a României și, implicit, cu infrastructura europeană de transport.

După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlament.