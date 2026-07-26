Temperaturile ridicate pot agrava afecțiunile pielii. Cum te protejezi corect în sezonul cald

Temperaturile ridicate, radiațiile ultraviolete, transpirația excesivă și excesul de sebum pot afecta pielea și pot favoriza apariția unor probleme dermatologice sau agravarea celor existente deja. Acneea, dermatita atopică, infecțiile fungice, rozaceea, arsurile solare și petele pigmentare se numără printre cele mai frecvente afecțiuni din sezonul cald. Pentru a reduce riscul acestora, doctorița dermatovenerologă Cezara Bolocan recomandă o rutină adecvată de îngrijire a pielii, protecție solară aplicată corect și evitarea expunerii la soare în orele cu radiații ultraviolete intense.

„Alegerea unei creme cu protecție solară potrivită este la fel de importantă ca utilizarea ei corectă. Crema trebuie să ofere protecție atât împotriva razelor UVA, responsabile de fotoîmbătrânire și hiperpigmentare, cât și împotriva razelor UVB, care produc arsurile solare”, susține specialista.

Canicula nu afectează doar starea de sănătate generală, dar și pielea, care devine mai vulnerabilă în această perioadă. Potrivit doctoriței, cele mai frecvente afecțiuni dermatologice sunt:

acneea – transpirația excesivă și hiperseboreea pot agrava formarea comedoanelor;

dermatita atopică – îndeosebi la copii, căldura și transpirația intensifică pruritul și inflamația locală;

dermatita de contact – poate apărea din cauza cremelor, parfumurilor, materialelor sintetice sau plantelor cu care pielea intră în contact;

infecțiile fungice – se dezvoltă mai ușor în zonele calde și umede: între degete, în zona inghinală, sub sâni, la axile;

intertrigo – inflamație bacteriană la nivelul pliurilor pielii, cauzată de frecare, transpirație și umiditate;

arsurile solare – expunerea excesivă la soare poate provoca roșeață, durere, bule, iar pe termen lung, îmbătrânirea prematură a pielii și risc crescut de cancer al pielii;

rozaceea – temperaturile ridicate și expunerea la soare pot accentua roșeața și erupțiile roze;

melasma și alte pete pigmentare – radiațiile UV stimulează producția de melanină și pot face petele mai vizibile.

Ce rutină de îngrijire recomandă doctorița

Potrivit specialistei, în timpul caniculei este recomandată o rutină simplificată, care ajută la menținerea barierei cutanate și reduce riscul de iritații. Dimineața, rutina ar trebui să înceapă cu o curățare delicată, folosind un gel blând sau o spumă care nu usucă pielea. Ulterior, specialista susține că poate fi aplicat un ser antioxidant, cu ingrediente precum acid hialuronic, vitamina C sau acid azelaic în concentrații de până la 10 %. Pentru hidratare, doctorița recomandă cremele ușoare, de tip gel sau fluid, care conțin ingrediente precum acid hialuronic, glicerină sau ceramide, în special în cazul persoanelor cu pielea uscată. Cel mai important pas rămâne aplicarea unei creme de protecție solară SPF 50+ cu spectru larg, în cantitate suficientă și reaplicată la aproximativ două ore atunci când persoana se află în aer liber.

Seara, Cezara Bolocan recomandă demachierea și curățarea atentă a pielii, mai ales după utilizarea produselor cu protecție solară rezistente la apă. Rutina poate continua cu un ser hidratant sau calmant pe bază de acid hialuronic, pantenol sau niacinamidă, urmat de o cremă hidratantă potrivită tipului de ten.

În zilele foarte călduroase, anumite produse ar trebui evitate pentru a preveni iritațiile. Potrivit doctoriței, exfolianții agresivi, precum produsele ce au concentrații mari de AHA/BHA (acizi alfa-hidroxi/acizi beta-hidroxi – exfolianți chimici care dizolvă legăturile dintre celulele moarte de la suprafața pielii, n.r.) sau scruburile abrazive, nu sunt recomandați, mai ales înainte de expunerea la soare. De asemenea, retinoizii ar trebui utilizați cu precauție dacă pielea este deja sensibilizată de căldură sau de expunerea solară. Produsele cu un conținut ridicat de alcool pot usca și irita pielea, iar cremele foarte grase și ocluzive pot favoriza apariția imperfecțiunilor, în special în cazul tenului mixt sau gras. Totodată, specialista susține că în perioadele cu soare puternic se recomandă evitarea procedurilor estetice agresive, precum peelingurile medii sau profunde și tratamentele laser ablative, dacă nu poate fi asigurată o protecție solară riguroasă ulterior.

„Alegerea unei creme cu protecție solară potrivită este la fel de importantă ca utilizarea ei corectă. Crema trebuie să ofere protecție atât împotriva razelor UVA, responsabile de fotoîmbătrânire și hiperpigmentare, cât și împotriva razelor UVB, care produc arsurile solare”, accentuează doctorița.

Textura produsului trebuie aleasă în funcție de tipul de ten:

ten gras sau acneic – gel, fluid sau produs non-comedogenic;

ten uscat – cremă cu ingrediente hidratante;

ten sensibil – formule fără parfum și cu filtre minerale sau produse destinate pielii sensibile;

pentru sport sau înot – produse rezistente la apă.

De asemenea, specialista recomandă verificarea datei de expirare și păstrarea produsului departe de temperaturile ridicate.

Cum îți protejezi pielea în vacanță la mare

Pe lângă utilizarea cremei cu protecție solară, Cezara Bolocan recomandă o serie de măsuri suplimentare pentru a preveni arsurile solare, deshidratarea pielii și efectele nocive ale expunerii la soare, apă sărată și vânt. Aplicarea corectă a cremei cu factor de protecție solară rămâne esențială pe tot parcursul vacanței. Aceasta recomandă folosirea unui produs cu SPF 50+ ce asigură protecție cu spectru larg împotriva razelor UVA și UVB. Crema trebuie aplicată cu 15–20 de minute înainte de expunerea la soare, în cantitate suficientă – aproximativ două degete de produs pentru față și gât – și distribuită generos pe întregul corp.

„Reaplicați crema la fiecare două ore și întotdeauna după baie, transpirație abundentă sau ștergerea cu prosopul, chiar dacă produsul este rezistent la apă. Purtați pălărie cu boruri largi, ochelari de soare cu protecție UV și îmbrăcăminte ușoară. De asemenea, evitați expunerea directă la soare între orele 11:00 și 16:00, când radiațiile UV sunt cele mai intense.”

Hidratarea organismului este la fel de importantă în zilele petrecute la plajă. În cazul transpirației abundente, pielea poate fi răcorită cu apă termală sau sprayuri calmante, însă după utilizarea acestora este necesară reaplicarea cremei cu protecție solară dacă persoana rămâne supusă acțiunii razelor soarelui.

După expunerea la soare, pielea are nevoie de îngrijire suplimentară. Doctorița recomandă folosirea produselor cu efect calmant și hidratant, care contribuie la refacerea barierei cutanate și reduc senzația de uscăciune provocată de soare, apă sărată și vânt.

„Copiii necesită o protecție suplimentară și nu trebuie expuși direct la soare, în special cei cu vârsta sub 6 luni.”

Când este necesar un consult dermatologic

Doctorița recomandă prezentarea cât mai rapidă la medic dacă apar modificări suspecte ale pielii după expunerea la soare. Consultul dermatologic este necesar dacă observați:

o aluniță nouă sau o aluniță care și-a modificat dimensiunea, forma ori culoarea;

o leziune care sângerează, formează cruste repetate sau nu se vindecă în decurs de 4–6 săptămâni;

o pată pigmentată care s-a închis la culoare, are mai multe nuanțe sau margini neregulate;

o arsură solară severă, cu vezicule întinse, durere intensă, febră sau stare generală alterată;

o erupție cutanată persistentă sau însoțită de mâncărime intensă;

o leziune care crește rapid ori devine dureroasă;

o rană apărută pe o zonă expusă la soare și care nu se vindecă.

„Radiațiile ultraviolete reprezintă unul dintre principalii factori responsabili de îmbătrânirea prematură a pielii și de apariția cancerului de piele. Deși nu putem evita complet expunerea la soare, putem reduce semnificativ efectele nocive prin câteva măsuri simple.”

Specialista accentuează că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protejare a pielii. Pe lângă folosirea corectă a protecției solare și evitarea expunerii excesive la soare, aceasta recomandă monitorizarea periodică a pielii și prezentarea la medic în cazul apariției unor modificări suspecte.