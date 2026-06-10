Consumul de gaze naturale s-a înjumătățit în luna mai. „Energocom” solicită transmiterea indicilor reali ai contoarelor

Consumul de gaze naturale în R. Moldova s-a redus cu circa 55% în luna mai 2026 comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor prezentate de S.A. „Energocom”. Totodată, furnizorul îi îndeamnă pe consumatori să transmită lunar indicii actualizați ai contoarelor pentru ca facturile să reflecte cât mai exact consumul real.

În luna mai 2026, consumul total de gaze naturale a constituit aproximativ 14,6 milioane de metri cubi, față de circa 32 de milioane de metri cubi înregistrate în aprilie. Astfel, consumul s-a diminuat cu aproximativ 17,4 milioane de metri cubi de la o lună la alta.

Din volumul total facturat în luna mai, consumatorii casnici au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi de gaze naturale, iar clienții noncasnici aproximativ 1,7 milioane de metri cubi.

Pentr comparație, în aprilie consumatorii casnici au utilizat peste 26,6 milioane de metri cubi, iar clienții noncasnici circa 5,3 milioane de metri cubi.

Reprezentanții „Energocom” menționează că transmiterea regulată a indicilor contoarelor contribuie la emiterea unor facturi bazate pe consumul efectiv. De asemenea, consumatorii sunt îndemnați să permită accesul personalului autorizat al operatorului sistemului de distribuție în perioada colectării datelor.

În lipsa indicilor reali, operatorii de distribuție transmit către furnizor date estimative, care sunt utilizate ulterior la emiterea facturilor.