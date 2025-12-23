Peste 132 de mii de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite. Au fost depistate reziduuri de medicamante de uz veterinar

O cantitate totală de peste 132 de mii de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită, după ce a fost depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibicoticul salinomicin, din grupa coccidiostatice (un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare de 7 zile, înainte de comercializarea produselor), anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) printr-un comunicat. Operatorul economic cărui îi aparțin produsele este SRL „ADALVA”.

ANSA menționează că produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică.

Odată cu prescripțiile emise de ANSA, operatorul economic SRL „ADALVA” a revizuit procesele de producție, eliminând antibioticul din premixurile utilizate în hrana păsărilor.

În rezultatul implementării măsurilor corective și conformității noilor probe de laborator, ANSA a decis ridicarea tuturor restricțiilor comerciale impuse anterior unității SRL „ADALVA”. Producătorul poate relua livrările pe piață, produsele actuale fiind sigure pentru consum.