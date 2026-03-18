Permisele auto moldovenești pot fi preschimbate în EAU fără examene. Acordul dintre R. Moldova și Emiratele Arabe Unite a intrat în vigoare

Cetățenii R. Moldova care au reședință în Emiratele Arabe Unite (EAU) își pot preschimba permisul moldovenesc fără susținerea examenelor teoretice și practice. Memorandumul de Înțelegere dintre cele două state privind recunoașterea reciprocă și schimbul permiselor de conducere, semnat la 3 februarie, a intrat în vigoare la data de 17 martie, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Acordul permite cetățenilor R. Moldova să utilizeze permisul de conducere moldovenesc în Emiratele Arabe Unite în timpul șederilor temporare, fără a susține examene suplimentare, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația locală.

Totodată, cetățenii care au reședință în Emiratele Arabe Unite își pot preschimba permisul moldovenesc cu unul emis de autoritățile locale pentru categoria B (autovehicule ușoare), fără susținerea examenelor teoretice și practice, în baza cerințelor stabilite.