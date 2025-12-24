Percheziții la administratorii platformelor ilegale de jocuri de noroc online

Mai multe percheziții au fost desfășurate azi, 24 decembrie, în raioanele din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță Poliția.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBET. Perchezițiile au fost efectuate atât la domiciliile acestora, cât și în mijloacele de transport utilizate.

Potrivit Poliției, în urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, servere, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace electronice relevante pentru cauza penală.

Conform legii, persoana găsită vinovată de comiterea unei astfel de infracțiuni riscă până la 5 ani de închisoare, inclusiv amendă.

Cercetările penale continuă, fiind întreprinse și alte acțiuni procesual-penale, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.