Parcul OrheiLand își încetează activitatea după sistarea finanțării anunțată de Ilan Șor. „OrheiLand va putea reveni în Moldova, unde nu vor exista Sandu și PAS”

Parcul de distracții OrheiLand din municipiul Orhei urmează să își înceteze activitatea, după ce fugarul Ilan Șor a anunțat sistarea finanțării așa-numitelor „proiecte sociale”. Informația a fost făcută publică de primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, care, pe 2 decembrie, și-a anunțat și demisia din funcție.

„Proiectele sociale, care au devenit mândria întregii țări, nu mai pot fi susținute de Ilan Mironovici în condițiile presiunilor și șantajului din partea administrației centrale. Cu mare regret, este vorba și despre încetarea finanțării iubitului nostru parc național OrheiLand”, a scris Tatiana Cociu pe o platformă socială.

Primărița municipiului Orhei adaugă că „nu va fi așa mereu”.

„Sponsorii noștri sunt dispuși să continue finanțarea, imediat ce situația din țară se va schimba. OrheiLand va putea reveni în Moldova, unde nu vor exista Sandu și PAS”, se arată în mesajul Tatianei Cociu.

Publicația „Fără Filtre” a fost la începutul săptămânii la Orheiland, însă intrarea a fost blocată cu lăcata. Anastasia Țurcanu, primarița interimară al municipiului Orhei, a declarat că parcul OrheiLand este amplasat pe teren public și se află în gestiunea Primăriei. Potrivit acesteia, parcul este închis temporar deoarece funcționează doar în sezoanele de vară și iarnă, iar pregătirile pentru sezonul rece încă nu fost planificate. Totodată, ea a precizat că parcul este finanțat de mai mulți sponsori, care, până în prezent, nu au anunțat rezilierea contractelor.

OrheiLand a fost inaugurat în anul 2018, fiind fondat de oligarhul fugar Ilan Șor în perioada în care acesta deținea funcția de primar al municipiului Orhei.

Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat pe 1 decembrie că își închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Acesta a acuzat-o pe președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ că „au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”.

A doua zi, pe 2 decembrie, primărița din Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că demisionează, motivând că ea și colegii săi „sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”.

La o zi distanță, pe 3 decembrie, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat retragerea din funcție. Acesta a invocat motive similare, declarând că „tot ce au făcut Sandu și PAS în țară este să distrugă blocul nostru «Victorie», să exercite presiuni asupra susținătorilor și să intenteze dosare liderilor noștri”.