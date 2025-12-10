ONU Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2025

De Ziua Drepturilor Omului, marcată anul pe 10 decembrie, Organizația Națiunilor Unite în Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2025, recunoscând „realizările excepționale în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”. Aceste premii onorează persoanele și organizațiile care au adus contribuții semnificative la promovarea și protecția drepturilor omului pe parcursul anului, conform unui comunicat de presă.

Din 2004, Echipa de Țară ONU în Moldova organizează anual Premiile pentru Drepturile Omului pentru a recunoaște și celebra inițiativele cu impact în domeniul drepturilor omului de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în cadrul Forumului pentru Drepturile Omului și Egalitate 2025, organizat la Bălți de Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul Egalității, cu sprijinul ONU Moldova și Consiliului Europei.

„Drepturile omului încep cu noi – prin alegerile pe care le facem în fiecare zi: respectându-i pe ceilalți, luând atitudine împotriva nedreptății și ascultând vocile prea des ignorate”, a subliniat Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă ONU în Moldova. „Drepturile omului nu sunt simple priorități, dar necesitatea noastră zilnică”.

Câștigătorii din acest an provin din toată R. Moldova, inclusiv malul stâng al râului Nistru. „Activitatea lor pentru a proteja drepturile persoanelor vulnerabile, inclusiv copii, femei, refugiați, migranți, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități încurajează dezvoltarea incluzivă și pașnică, în conformitate cu Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”, notează ONU Moldova.

Sursa: Oficiul Avocatului Poporului Moldova/Facebook

Câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2025:

1. Premiul general pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului:

Vadim Vieru – activist și promotor al drepturilor omului

„Peste 20 de ani de activitate ca apărător al drepturilor omului, pentru munca sa consecventă în protejarea drepturilor și pentru litigii strategice la nivel național și internațional, care au contribuit la creșterea protecției titularilor de drepturi”, a menționat Avocatul Poporului.

Centrul pentru Parteneriat în domeniul Inovațiilor Sociale și Juridice „Inițiative pentru Femei”

Conform Avocatului Poporului, organizația are peste 15 ani de activitate în regiunea transnistreană, dedicată protecției drepturilor omului, promovării egalității de gen și oferirii de sprijin complex persoanelor supraviețuitoare ale violenței domestice și traficului de ființe umane.

În ultimul an, organizația a sprijinit aproximativ 1800 de persoane, „realizând muncă sistemică în domeniul prevenirii și intervenției în cazurile de violență”.

2. Premiul special pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități:

Asociația Obștească ,,SOS Autism” – contribuția esențială la protecția drepturilor persoanelor cu autism, la promovarea incluziunii și la dezvoltarea serviciilor specializate în R. Moldova.

Mențiune Onorabilă

Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – Abilități Europene Fără Limite – promovarea abilitării economice a persoanelor cu dizabilități și consolidarea unei comunități puternice și active de antreprenori.

3. Premiul special pentru o realizare remarcabilă la nivel național sau local în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților etnice, lingvistice sau religioase și persoane refugiate:

Centrul „Bahtalo Ker” – contribuții remarcabile aduse comunității rome, inclusiv:

Transformarea vieții comunității rome la nivel local și facilitarea accesului la drepturi fundamentale.

Sprijin acordat femeilor și copiilor din familii vulnerabile și supraviețuitorilor violenței.

Creșterea participării școlare – numărul elevilor a crescut de la 60–80 în 2024 la 176 în 2025, datorită colaborării cu părinții și administrația școlii.

Dezvoltarea competențelor profesionale – peste 30 de persoane au obținut certificate de calificare care le ajută să își reconstruiască viețile.

Crearea de spații comunitare care încurajează dialogul interetnic și reduc prejudecățile.

Premiile ONU pentru Drepturile Omului reprezintă „o competiție deschisă și transparentă”, care permite persoanelor și organizațiilor să se auto-nominalizeze sau să nominalizeze pe alții în conformitate cu regulamentul în vigoare. Candidaturile sunt evaluate de un juriu independent al Premiilor în baza următoarelor criterii:

Impactul asupra drepturilor omului;

Inovație și creativitate;

Dăruire și angajament;

Curajul în abordarea problemelor provocatoare;

Vizibilitate și extindere;

Profesionalism și respectarea standardelor etice.

Evenimentul de decernarea al premiilor se aliniază cu tema Zilei Drepturilor Omului marcată anual la 10 decembrie: „Drepturile noastre, Necesitatea noastră zilnică”. Este un apel către toată lumea – guvern, societate civilă, parteneri de dezvoltare și sectorul privat – „să-și unească forțele pentru a plasa drepturile omului în centrul tuturor politicilor, acțiunilor și aspirațiilor sale, asigurându-se că nimeni și niciunde nu este lăsat în urmă”.