O școală privată de înot are acces la bazinul Universității de Stat înainte de redeschiderea oficială. Explicațiile administrației și întrebările unui părinte: „Avem cumva un caz de «favorizare» a unei anumite școli private la un bazin de stat?”

Deși nu a fost redeschis oficial după o renovare care a costat circa 18 milioane de lei, bazinul Institutului de Educație Fizică și Sport al Universității de Stat este deja utilizat de o școală de înot din Chișinău. În timp ce școala de înot „Aquadis” vinde abonamente încă din luna mai și desfășoară deja antrenamente pentru copii, alte persoane interesate de accesul la acest bazin afirmă că administrația le-a comunicat că trebuie să revină cu apeluri abia la mijlocul lunii iunie.

În martie 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat oficial printr-o postare pe Facebook că bazinul Universității de Stat a fost închis pentru lucrări de renovare capitală. Ulterior, pe 15 mai 2026, printr-o altă postare, Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării declara că „pe ultima sută de metri se desfășoară lucrările pentru darea în exploatare a bazinului după renovare capitală”. Ulterior, oficialul a menționat în videoclip că „la începutul lunii iunie așteptăm primii vizitatori în această nouă iterație.” În același mesaj, Dan Perciun preciza că la reparația bazinului, MEC a contribuit cu circa 18 milioane de lei.

„Ni s-a spus să revenim după data de 15.” Relatările persoanelor care au încercat să obțină acces la bazin

Deși nu este dat încă în exploatare, bazinul este deja frecventat de copiii care au procurat abonamente vândute de o școală privată de înot, „Aquadis”. Conform anunțurilor publicate pe pagina web a clubului de înot, abonamentele procurate ar fi fost valabile începând cu 2 mai 2026.

Sursa: Aquadis

În timp ce Nomenclatorul Serviciilor cu plată al USM pentru anul 2026 stabilește un tarif de 800-900 de lei pentru un abonament lunar la bazin destinat copiilor, cu antrenor inclus, cursurile școlii de înot „Aquadis” în aceeași locație sunt oferite la prețul de 2300 de lei pe lună.

Sursa: Nomenclatorul Serviciilor cu plată al USM

Aliona Gușanu, mama unui copil pe care intenționa să-l înscrie la lecții de înot spune că a observat activitate la bazinul de înot al Institutului de Educație Fizică și Sport, pe parcursul lunii mai, deși potrivit informațiilor publice, acesta nu a fost încă redeschis oficial.

„Eu personal aștept redeschiderea lui, deoarece este o locație extrem de comodă pentru ca fiica mea să poată practica înotul. Am renunțat la Arena Chișinău și, la propriu, am început să „vânez” redeschiderea. ​Să vezi minune: trec ieri prin zonă și observ părinți care stau la gard și privesc înăuntru. Am concluzionat imediat: „Wow, s-a redeschis!”. Dar când? Reușesc să ajung la destinație, intru la recepție (care încă nu este amenajată, iar în interior încă miroase a reparație) și obțin următoarea informație: aici fac lecții doar copiii de la „Aquadis”, iar redeschiderea „oficială” încă nu a avut loc. Ca să fie clar, informația am extras-o din vorbe în șoaptă, spuse pe sub nas, de parcă nu s-ar permite să se vorbească despre detalii”, a scris Aliona Gușanu pe pagina sa de facebook.

Ulterior, ea și-a menținut declarațiile și într-o discuție cu ZdG. Femeia are și întrebări la care spune că nu are un răspuns.

​Despre securitatea copiilor care erau în apă (am și video): lucrarea de reparație a fost dată oficial în exploatare? Dacă redeschiderea nu a avut loc, cum de copiii făceau lecții? Aflarea lor în apă este autorizată? ​Bazinul este de stat sau a devenit proprietatea privată a celor de la „Aquadis”? ​Dacă nu rezonez cu prețurile și tactica de predare a celor de la „Aquadis”, înseamnă că eu și copilul meu nu avem acces acolo? Avem cumva un caz de „favorizare” a unei anumite școli private la un bazin de stat? Dacă da, de ce?

„​Mie, ca simplu cetățean, nu mi se va răspunde la telefon la niciuna dintre întrebările de mai sus, așa că sper ca prin intermediul social media să obțin o clarificare. Sunt doar niște întrebări la care orice cetățean are dreptul să primească un răspuns clar”, a scris Aliona Gușanu.

Într-o discuție cu ZdG, Aliona Gușanu afirmă că a mers la bazin pe 16 mai pentru a verifica informațiile. „Sâmbătă am ajuns când lecțiile erau deja finalizate, iar duminică am revenit și am văzut copii în apă.”

O altă persoană care activează în domeniu și care a solicitat protejarea identității, a precizat pentru ZdG că, în toamna anului trecut, a avut interes pentru închirierea unor piste în bazinul Universității de Stat după redeschiderea acestuia.

Potrivit lui, în noiembrie 2025 au avut loc discuții preliminare cu administrația bazinului privind posibilitatea închirierii unor piste, iar răspunsul primit atunci a fost unul favorabil. „Sezonul de vară era deja aproape și am încercat să aflăm dacă vom putea utiliza bazinul. Am telefonat de repetate ori pentru a înțelege dacă putem veni sau nu, însă uneori directorul nu răspundea la apeluri, alteori zicea să venim mâine că el nu este”, susține bărbatul.

Aceasta afirmă că, la începutul lunii mai, a aflat că în bazin se desfășurau deja activități organizate de școala de înot „Aquadis”. „Am rămas surprinși, deoarece bazinul se afla încă în proces de renovare, iar copiii participau deja la antrenamente. Eu și celelalte persoane care au mers să se informeze la fața locului am primit răspunsul că nu se poate de înotat, se permite doar celor care frecventează școala de înot „Aquadis, conform graficului stabilit”, afirmă el.

Potrivit acestuia, cu aproximativ o săptămână înainte de 1 iunie, a avut loc o discuție repetată cu directorul bazinului despre posibilitatea închirierii unor piste.

„Eu și colegii am plecat să vorbim cu el pentru că nu răspundea la apeluri. Am intrat printre oamenii lucrători care erau acolo și am dat de el. Ni s-a spus că nu pot fi oferite deocamdată detalii și că ar trebui să revenim după data de 15. Când am întrebat de ce această școală își desfășoară deja activitățile în bazin ne-a zis că acestea au loc în baza unui contract”, susține acesta.

„Aceștia sunt partenerii noștri”. Cum explică administrația bazinului activitatea școlii „Aquadis” până la redeschiderea acestuia

Ziarul de Gardă a discutat cu Vasile Cerbușcă, directorul bazinului Institutului de Educație Fizică și Sport al Universității de Stat din Moldova. Acesta a confirmat că deși bazinul nu este dat încă oficial în exploatare, școala de înot „Aquadis” desfășoară lecții de înot. „Conform ordinului ei vin și achită și e tot. Noi nu avem contract. La noi este un ordin că școlile sportive sau persoanele fizice, dacă vor să achite pe loc, vin și achită la casă și înoată pe piste”, a adăugat acesta.

Sursa: facebook / Ministerul Educației și Cercetării. Vasile Cerbușcă, alături de Dan Perciun

Directorul a precizat că reprezentanții „Aquadis” utilizau bazinul și înaintea renovării acestuia. „Aceștia sunt partenerii noștri, fiindcă ei tot timpul au înotat la noi”, a spus Cerbușcă. El susține că alte persoane sau organizații nu ar fi depus solicitări oficiale pentru utilizarea bazinului în această perioadă. „Nu s-au adresat. Ei mai întrebau, dar nu avem așa ceva, vreo adresare oficială”, a declarat directorul.

Pe ușa de intrare a clădirii din incinta bazinului este afișată o foaie care anunță desfășurarea lucrărilor de reparație. Directorul bazinului susține însă că lucrările din zona bazinului au fost finalizate și recepționate, iar lucrările rămase vizează alte părți ale clădirii. „Noi am avut un contract de lucrări și lucrările pe care le vedeți (la bazin, n.r.) s-au terminat și este actul, dar aici (în clădirea din incinta bazinului) sunt alte lucrări care acum se finalizează. Sunt două contracte diferite cu totul”, a declarat acesta.

Sursa: ZdG

Potrivit lui Vasile Cerbușcă, activitățile desfășurate în bazin în această perioadă ar contribui și la verificarea sistemelor instalate în urma lucrărilor de renovare, inclusiv a sistemelor de filtrare, alimentare cu apă și a dușurilor. „Noi ca să pornim tot acest sistem, dușurile, apa caldă sau apa rece, trebuie să verificăm cumva. În acest fel pentru noi asta este un plus, fiindcă ei intră și noi mai vedem dacă apa nu e prea caldă sau dacă este nevoie de reglare”, a explicat Cerbușcă. Acesta adaugă că verificarea este mai ușor de realizat până ca bazinul să fie utilizat la capacitate maximă: „Vă dați seama, când 50 sau 100 de oameni intră nu le mai reușești pe toate, dar acum, când intră câțiva oameni, reușești să mai reglezi un robinet sau altceva, pentru că tot sistemul este nou”, a argumentat Cerbușcă.

„Trebuie să verificăm și să vedem dacă a existat tratament preferențial sau nu”

Datele publice arată că școala de înot „Aquadis” este gestionată de firma „Swimming Club”, fondator și administrator fiind Oleg Rotari.

Contactați de ZdG mai multe zile la rând, persoana care a răspuns la numărul de telefon al școlii de înot „Aquadis” a menționat că va oferi datele de contact ale redacției administratorului, iar acesta ne va contacta. Deși am insistat pentru o reacție timp de mai multe zile, până la momentul publicării materialului, redacția nu a primit niciun răspuns.

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, a precizat pentru ZdG că nu cunoaște detaliile privind modul în care a fost permis accesul în bazin înainte de redeschiderea completă a acestuia, dar a precizat că circumstanțele vor fi verificate. „Nu știu ce s-a înțeles administratorul bazinului și cu cine, trebuie să verificăm și să vedem dacă a existat tratament preferențial sau nu”, a menționat oficialul.

Datele publice arată că lucrările de reparația la bazinul USM sunt efectuate de firma „Fabianca” SRL, cea care a câștigat, în luna noiembrie 2024, o licitație organizată de USM în sumă de circa 8 milioane de lei. Ulterior a fost semnat un alt acord adițional pentru suma de 1,2 milioane de lei, iar în octombrie 2025, un alt contract de achiziție pentru suma de 2,3 milioane de lei pentru același obiect. Firma este fondată de Victor și Sergiu Boțolin, ultimul fiind, conform datelor publice, profesor în cadrul USM, la facultatea Istorie.

Daniela STUDENT, stagiară ZdG