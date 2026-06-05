Cinci companii de reciclare vor beneficia de peste 400 de mii de euro pentru dezvoltare, cu sprijinul UE și PNUD

Cinci companii de reciclare din R. Moldova vor beneficia de sprijin în valoare totală de până la 425 de mii de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Asistența este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Companiile selectate vor beneficia de echipamente, servicii și lucrări de asistență tehnică specializată în valoare de până la 85 de mii de euro fiecare. Acestea vor contribui la crearea unor noi instalații de reciclare, modernizarea și extinderea capacităților existente, implementarea unor soluții tehnice pentru reducerea impactului asupra mediului, precum și dezvoltarea sistemelor digitale și a soluțiilor IT dedicate managementului deșeurilor.

„Creșterea economică a Moldovei este strâns legată de resursele naturale, de la agricultură până la energie. Cu toate acestea, schimbările climatice, poluarea și utilizarea ineficientă a resurselor amenință această bază. Costul inacțiunii este semnificativ. În schimb, oportunitățile oferite de acțiune sunt substanțiale. Economia circulară poate crea locuri de muncă, reduce dependența de importuri și atrage investiții – toate acestea în paralel cu protejarea mediului”, a menționat Adam Grodzicki, șef adjunct în cadrul Secției de Cooperare al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova.

„O economie circulară necesită investiții susținute. Aceasta presupune ca întreprinderile să fie pregătite să inoveze, să-și modernizeze operațiunile și să-și extindă capacitățile de reciclare. De aceea, ne bucurăm în mod deosebit că, prin parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană, cinci întreprinderi de reciclare din Republica Moldova vor consolida și extinde infrastructura de gestionare a deșeurilor și de reciclare. Numai prin eforturile comune ale instituțiilor publice, ale partenerilor de dezvoltare și ale sectorului privat putem accelera tranziția verde”, a menționat Seher Ariner, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în R. Moldova.

Companiile au fost selectate prin concurs, ținându-se cont de impactul estimat asupra creșterii capacităților de reciclare, fezabilitatea tehnică a investițiilor, sustenabilitatea financiară și capacitatea operațională a solicitanților de a implementa proiectele. Contribuția proprie a beneficiarilor este egală cu valoarea sprijinului non-monetar acordat.