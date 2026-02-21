BNM recomandă: Atenție la apeluri și mesaje suspecte

Banca Națională a Moldovei (BNM) semnalează existența ofertelor de investiții care promit câștiguri rapide și sigure, promovate în special prin intermediul rețelelor sociale, al mesajelor sau al apelurilor telefonice.

„Astfel de scheme sunt întâlnite la nivel global, fiind utilizate, fără autorizare, denumiri, logo-uri sau imagini ale unor instituții, companii cunoscute ori persoane publice, pentru a crea aparența de credibilitate. Fiecare schemă arată diferit, ceea ce o face dificil de recunoscut, iar după ce banii sunt încasați, cei care au inițiat-o dispar”, se spune într-un comunicat al BNM.

Instituția recomandă adoptarea unui comportament prudent în mediul financiar și digital, în special în cazul solicitărilor sau ofertelor neinițiate. Informarea din surse oficiale, evitarea comunicării datelor sensibile și verificarea oricărei cereri de plată sau transfer prin canale instituționale contribuie la reducerea riscurilor asociate acestor situații.

Pentru a evita orice confuzie, BNM precizează că nu contactează persoanele pentru a le propune investiții, nu solicită plăți sau transferuri de bani, nu acordă credite și nu intermediază contractarea acestora. De asemenea, instituția nu oferă servicii de investiții, nu gestionează portofolii și nu promovează produse investiționale către public.

Totodată, BNM reconfirmă că investițiile în criptovalute nu sunt reglementate în R. Moldova, prin urmare fondurile utilizatorilor nu beneficiază de protecție.