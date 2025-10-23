O familie de moldoveni, stabilită în Italia de mai mulți ani, găsită fără suflare în propria casă. Cauza deceselor ar fi o scurgere de gaze

O familie de origine moldovenească, tatăl în vârstă de 51 de ani, soția sa în vârstă de 47 de ani și fiica lor în vârstă de 27 de ani, a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 22 octombrie, în casa lor din Canaro, din regiunea Veneto, scrie presa italiană.

Corpurile lor au fost descoperite de pompierii care au sosit în jurul orei 23:00, la cererea Carabinieri. „Nicolae Balanuta, soția sa Elena și fiica lor Alina au murit otrăviți cu monoxid de carbon în timp ce dormeau”, scrie presa locală.

În timpul inspecției casei, operatorii, echipați cu dispozitive de detectare a gazelor, au descoperit că din cazan se scurgea un gaz letal. Fumul a ucis și pisica familiei, care a fost găsită lângă ușa de la intrare. Alarma a fost dată de colegii bărbatului, care nu l-au mai văzut la serviciu de câteva zile. Familia locuia în Italia de aproximativ 20 de ani.

Soția și fiica obținuseră cetățenia italiană, în timp ce tatăl era în așteptarea cetățeniei.

„Administrația municipală este disponibilă pentru înmormântare, deoarece este o tragedie care a afectat țara noastră. Vom vedea ce se va întâmpla când vor sosi membrii familiei. Un văr locuiește în Ferrara, iar unul dintre frații lui Nicolae locuiește în Germania. Aștept sosirea lor”, a declarat primarul din Canaro, Alberto Davi.