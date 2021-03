O educatoare din Chișinău, nedumerită de decizia de scoatere a restricțiilor ce țin de numărul copiilor în grădinițe: „Noi nu avem imunitate la virus”

Dacă până acum grădinițele activau conform unor instrucțiuni ce prevedeau că unui copil trebuie să îi revină un spațiu de cel puțin 4 m.p., autoritățile au decis să diminueze acest spațiu practic în jumătate. În timp ce decizia este motivată prin faptul că astfel mai mulți copii vor avea posibilitatea să frecventeze grădinițele, Ecaterina Pitulea, educatoare, se declară nedumerită de această hotărâre, menționând că aceasta este „anormală” și pune în pericol atât cadrele didactice, cât și copiii.

„Din punctul de vedere al unui cadru didactic tânăr, decizia de scoatere a restricțiilor ce ține de numărul copiilor în grădinițe este una ANORMALĂ. Adică le introduci când zilnic sunt în jur de 600 de cazuri și până la 10 decese și le scoți când zilnic sunt aproape 2000 de cazuri și 40 de decese. Primăria se pare că are o logică care nu pare să existe. De ce? Știți voi oare că 6-7 angajați ai grădinițelor din 10 sunt în vârstă și respectiv în grupa de risc? Majoritatea sunt educatoare. Situația e valabilă și în școli. Cam care ar fi riscul de contractare al unei infecții când ai 10 – 12 copii vs când ai 25? Plus că mulți părinți își trimit copii cu simptome gen febra, tuse, nas înfundat etc. Noi, cadrele didactice, nu suntem roboți și nici nu avem imunitate la virus. Noi suntem expuși riscului și mai grav, avem familii cu persoane în vârstă, cu boli cronice pentru care virusul e un pericol real. Când se iau astfel de decizii… vă sfătuiți doar cu părinții și cei care consideră cadrele didactice drept niște roboți? Nu am nici o problemă cu părinții. Îi înțeleg perfect și mereu am fost pentru ei, dar astăzi este periculos pentru toți ca asemenea restricții utile să fie eliminate. Serios, cine mai crede că cu 25 de copii poți respecta regulile antiepedimiologice când grupa poate aveam maxim 15 copii?”, consideră Ecaterina Pitula.