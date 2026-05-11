O comisie de anchetă, instituită pentru examinarea rachetelor antigrindină care au rănit trei persoane

În contextul cazurilor comunicate de Poliție în raioanele Glodeni și Rîșcani, unde doi minori și un tânăr au fost răniți „după contactul cu obiecte asemănătoare unor componente de rachete antigrindină”, Serviciul Special Antigrindină a instituit o Comisie de anchetă pentru examinarea circumstanțelor, a anunțat Ministerul Agriculturii.

Comisia va analiza componentele identificate și documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. La lucrările Comisiei este convocat și producătorul, în calitate de entitate care a livrat lotul și a garantat, prin certificatul de conformitate, parametrii tehnici ai acestuia.

„Cetățenii sunt îndemnați să nu atingă obiectele necunoscute, să nu le miște și să nu încerce să le demonteze. În asemenea situații, trebuie apelat imediat Serviciul 112, cu transmiterea informațiilor despre locul exact unde a fost depistat obiectul”, notează Ministerul.

Doi minori și un tânăr au avut de suferit după explozii ale unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină, a anunțat Poliția duminică, 10 mai.



Primul caz a fost înregistrat sâmbătă seara, 9 mai, în satul Petrunea din raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost traumatizați după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrindină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat. Copiii au fost transportați de urgență la Spitalul din Bălți pentru acordarea ajutorului medical.

Cel de-al doilea caz s-a produs, duminică, 10 mai, în satul Corlăteni din raionul Rîșcani. Un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse lângă o stână de oi. La fața locului a fost depistatǎ componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată de urgență la un spital din Chișinău.

Meteorologii au anunțat pentru duminică cod galben de ploi puternice valabil în majoritatea regiunilor, în afară sudul R. Moldova.