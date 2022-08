Anual, milioane de lei din bugetul R. Moldova ajung în Federația Rusă pentru procurarea rachetelor antigrindină și modernizarea prin automatizare a sistemului care permite monitorizarea caracteristicilor norilor. Totul se face dintr-o singură sursă, prin negocieri directe, responsabilii de la antigrindină motivând că nu există surse alternative.

În 2022, rușii nu ne-au mai livrat rachete antigrindină, pentru că autoritățile de la Chișinău au anulat contractul semnat cu ei. A urmat o licitație internațională, procedura fiind stopată la jumătate de drum. Într-un final, s-a mers tot pe practica negocierilor directe cu producătorul, protecția antigrindină fiind cumpărată de la o companie bulgară.

ZdG a constatat că firma rusească de la care R. Moldova a cumpărat ani de zile rachete antigrindină a îndeplinit, la începutul anilor 2000, ordinele de înarmare ale Federației Ruse, iar acum susține războiul în Ucraina.

Serviciul antigrindină din R. Moldova procură rachete antigrindină din două ţări. Rachetele cu rază scurtă de acţiune, numite „ Loza 2 ”, sunt achiziționate din Bulgaria, iar cele cu rază lungă „ Alazani 6 ” din Federaţia Rusă. Achizițiile s-au făcut, de fiecare dată, în urma negocierilor, fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice (AAP), din 2016, când s-a decis că Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice (SSIAPH) va cumpăra rachete antigrindină în mod independent, și până în prezent, în conturile companiei din Bulgaria „Stroiproect” SRL au ajuns aproape 96 de milioane de lei, iar la celălalt câștigător de top al achizițiilor publice de rachete antigrindină, întreprinderea „Chapaev” din Ceboksarî, Republica Ciuvașă din componența Federației Ruse, au mers 51 de milioane de lei.

În 2022, rușii de la întreprinderea din Ceboksarî urmau să ne asigure protecția antigrindină, SSIAPH semnând, la 10 ianuarie curent, un contract de achiziție a unui lot de rachete antigrindină cu rază lungă de acțiune „Alazani 6”, contra sumei de 26,23 de milioane de lei. Achiziția s-a negociat direct, așa cum este indicat și în planul de achiziție pentru anul 2022 , rușii urmând să livreze R. Moldova 3700 de rachete antigrindină în două tranșe, una – la 25 aprilie, iar alta – la 25 mai.

La câteva zile de la invazia Rusiei în Ucraina, SSIAPH a fost însă notificat de Corpul de Control al prim-ministrului să anuleze contractul, pe motiv că procedura de achiziție a fost greșită și a solicitat să fie organizată o licitație deschisă.

Astfel, la 29 martie, SSIAPH a anunțat procedura de achiziție a 3700 de rachete antigrindină cu o treaptă, cu tipul de lansare reactiv mortier, pentru 23,865 de milioane de lei. Ofertele urmau a fi depuse până la 25 mai, însă procedura a fost stopată înainte de termen.

Ulterior, autoritățile au decis să revină la vechea practică de a negocia direct cu producătorul și, la 17 mai, SSIAPH a semnat un contract cu firma din Bulgaria „Stroiproect” SRL, pentru livrarea unui lot de 3600 de rachete antigrindină de rază scurtă „Loza 2”. Bulgarii au livrat R. Moldova 3700 de rachete antigrindină, 100 dintre care fiind o restanță de anul trecut.

Vasile Aghenie, vicedirectorul SSIAPH, spune că licitația din luna martie a fost stopată înainte de depunerea ofertelor, pe motiv că R. Moldova risca să intre în sezonul lucrărilor de protecţie antigrindină fără rachete. Cât privește anularea contractului cu rușii, el se arată nedumerit de decizia reprezentanților Guvernului.

„Până în prezent, am procurat direct pentru că este un singur producător. În fiecare an, noi mergem la negocieri directe dintr-o singură sursă. Anul acesta, Corpul de Control al prim-ministrului ne-a cerut să anulăm contractul cu rușii, semnat în luna ianuarie, spunând că nu e corect. Au trimis Inspecția Financiară, care a constatat că noi am făcut totul corect. Chiar și după asta, Corpul de Control a decis că trebuie de anulat contractul. Am făcut licitație internațională. Trebuia să fie până la 25 mai. Pentru că sezonul de combatere a căderilor de grindină urma să înceapă și noi nu avem rachete antigrindină, i-am întrebat ce putem face. Ne-au spus că e posibil să mutăm termenul pe 5 mai. Nu a fost niciun cumpărător. Apoi cei de la Corpul de Control al prim-ministrului au decis să mergem la cumpărător să negociem direct. Deja prețul unei rachete nu era de 284 de euro, dar de 300 de euro, spune Aghenie.