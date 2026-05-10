Explozii ale unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină. Trei persoane traumatizate

Doi minori și un tânăr au avut de suferit după explozii ale unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină, informează poliția.



Primul caz a fost înregistrat sâmbătă seara, 9 mai, în satul Petrunea din raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost traumatizați, după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrindină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat. Copiii au fost transportați de urgență la Spitalul din Bălți pentru acordarea ajutorului medical.



Cel de-al doilea caz s-a produs, duminică, 10 mai, în satul Corlăteni din raionul Rîșcani. Un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse lângă o stână de oi. La fața locului a fost depistatǎ componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată de urgență la un spital din Chișinău.



Poliția atenționează cetățenii să nu atingă obiecte necunoscute, să nu încerce să le mute sau să le distrugă și să supravegheze copiii și să le explice pericolul unor asemenea obiecte.