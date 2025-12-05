O cetățeană a R. Moldova, urmărită internațional de autoritățile estoniene pentru trafic de persoane, a fost reținută
O femeie de 49 de ani din R. Moldova, căutată internațional de autoritățile din Estonia pentru trafic de persoane, a fost depistată de polițiști la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” pe 4 decembrie.
Femeia s-a prezentat la control de la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” ca pasageră într-un autoturism înmatriculat în Polonia.
În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că pe numele acesteia era emis un mandat de arestare de către autoritățile estoniene, în vigoare din octombrie 2025.
„Femeia este cercetată pentru obligarea unei concetățene la cerșetorie pe teritoriul Estoniei, fapt încadrat ca trafic de persoane. După identificarea acesteia, moldoveanca a fost preluată de o echipă operativă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani pentru aplicarea măsurilor legale necesare”, se arată în nota informativă emisă de ITPF Iași.